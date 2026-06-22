Ламине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди
Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги илк голини киритиб, ўз жамоасининг турнирга ҳақиқий қайтишини эълон қилди. Саудия Арабистонига қарши кечган баҳсда испанлар 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, дастлабки турдаги муваффақиятсизликдан сўнг ўзларининг нималарга қодир эканликларини исботлашди. Ушбу ғалаба Луис де ла Фуенте шогирдлари учун гуруҳ босқичидаги вазиятни сезиларли даражада яхшилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Турнирнинг очилиш ўйинида Конго ДР терма жамоаси билан нурсиз дуранг (0-0) қайд этган Испания учун ушбу баҳс ўта муҳим аҳамиятга эга эди. Goal.com нашри хабарига кўра, Барселона вундеркинди Ламине Ямал илк учрашувни захирада бошлаган бўлса, бу сафар асосий таркибда майдонга тушди ва жамоасининг ҳужумкорлигини янги босқичга олиб чиқди. Ёш ҳужумчи ўйиндан сўнг берган интервюсида жамоа биринчи ўйиндаги дурангдан тўғри хулоса чиқарганини таъкидлади.
Тарихий гол ва оилавий қувончЛамине Ямал учун ушбу учрашув шахсий рекорди билан ҳам эсда қоларли бўлди. У Микел Оярзабал томонидан узатилган тўпни рақиб дарвозасига жойлаб, Жаҳон чемпионатларидаги дебют голини нишонлади. Атиги 18 ёшда бўлган футболчи учун бу лаҳзалар жуда ҳиссиётли кечди, чунки у бундан тўрт йил олдинги турнирни оддий мактаб ўқувчиси сифатида томоша қилган эди.
"Бу жуда ўзгача лаҳза. Мен ҳар доим Жаҳон чемпионатида ўйнашни орзу қилганман. Асосий таркибда майдонга тушган илк ўйинимда гол уриш — бу ҳақиқий сеҳр. Ўтган сафарги мундиални синфхонада ўтириб кўрган бўлсам, бугун онам ва оилам кўз ўнгида гол урдим", — дейди ўйин қаҳрамони ўз ҳаяжонини яширмай.
Нега Ямал танаффусда алмаштирилди?Учрашувнинг биринчи бўлимида ёрқин ўйин кўрсатганига қарамай, Ламине Ямал ва дубл қайд этган Микел Оярзабал иккинчи бўлим бошида захирага олинди. Бу кўпчилик мухлисларда саволлар туғдирган бўлса-да, футболчининг ўзи буни мураббийнинг тактик режаси билан изоҳлади. Унинг сўзларига кўра, асосий мақсад кучни тежаш ва келгуси қийин босқичларга тайёр туришдир.
"Бу олдиндан келишилган режа эди. Бизга танаффусгача боримизни бериб, кейин дам олиш имконияти берилди. Энг муҳими — жамоага ёрдам бериш ва ғалаба қозониш эди. Биз энди тўлиқ ритмга кирдик ва янада кўпроғига интиламиз", — дея қўшимча қилди Ямал. Испания терма жамоаси ушбу ғалаба орқали ўз гуруҳидаги етакчилик учун курашни давом эттирмоқда.
Испания матбуоти ва мутахассислар Ямалнинг ўйинини юқори баҳоламоқда. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва техникаси жамоанинг ҳужум салоҳиятини оширибгина қолмай, рақиб ҳимоячилари учун доимий хавф туғдирмоқда. Навбатдаги ўйинларда Луис де ла Фуенте айнан ушбу ёш иқтидорга кўпроқ ишонч билдиши кутилмоқда.
…