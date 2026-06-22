Ламине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди

·26·Спорт
Ламине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди

Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги илк голини киритиб, ўз жамоасининг турнирга ҳақиқий қайтишини эълон қилди. Саудия Арабистонига қарши кечган баҳсда испанлар 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, дастлабки турдаги муваффақиятсизликдан сўнг ўзларининг нималарга қодир эканликларини исботлашди. Ушбу ғалаба Луис де ла Фуенте шогирдлари учун гуруҳ босқичидаги вазиятни сезиларли даражада яхшилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Турнирнинг очилиш ўйинида Конго ДР терма жамоаси билан нурсиз дуранг (0-0) қайд этган Испания учун ушбу баҳс ўта муҳим аҳамиятга эга эди. Goal.com нашри хабарига кўра, Барселона вундеркинди Ламине Ямал илк учрашувни захирада бошлаган бўлса, бу сафар асосий таркибда майдонга тушди ва жамоасининг ҳужумкорлигини янги босқичга олиб чиқди. Ёш ҳужумчи ўйиндан сўнг берган интервюсида жамоа биринчи ўйиндаги дурангдан тўғри хулоса чиқарганини таъкидлади.

Тарихий гол ва оилавий қувонч

Ламине Ямал учун ушбу учрашув шахсий рекорди билан ҳам эсда қоларли бўлди. У Микел Оярзабал томонидан узатилган тўпни рақиб дарвозасига жойлаб, Жаҳон чемпионатларидаги дебют голини нишонлади. Атиги 18 ёшда бўлган футболчи учун бу лаҳзалар жуда ҳиссиётли кечди, чунки у бундан тўрт йил олдинги турнирни оддий мактаб ўқувчиси сифатида томоша қилган эди.

"Бу жуда ўзгача лаҳза. Мен ҳар доим Жаҳон чемпионатида ўйнашни орзу қилганман. Асосий таркибда майдонга тушган илк ўйинимда гол уриш — бу ҳақиқий сеҳр. Ўтган сафарги мундиални синфхонада ўтириб кўрган бўлсам, бугун онам ва оилам кўз ўнгида гол урдим", — дейди ўйин қаҳрамони ўз ҳаяжонини яширмай.

Нега Ямал танаффусда алмаштирилди?

Учрашувнинг биринчи бўлимида ёрқин ўйин кўрсатганига қарамай, Ламине Ямал ва дубл қайд этган Микел Оярзабал иккинчи бўлим бошида захирага олинди. Бу кўпчилик мухлисларда саволлар туғдирган бўлса-да, футболчининг ўзи буни мураббийнинг тактик режаси билан изоҳлади. Унинг сўзларига кўра, асосий мақсад кучни тежаш ва келгуси қийин босқичларга тайёр туришдир.

"Бу олдиндан келишилган режа эди. Бизга танаффусгача боримизни бериб, кейин дам олиш имконияти берилди. Энг муҳими — жамоага ёрдам бериш ва ғалаба қозониш эди. Биз энди тўлиқ ритмга кирдик ва янада кўпроғига интиламиз", — дея қўшимча қилди Ямал. Испания терма жамоаси ушбу ғалаба орқали ўз гуруҳидаги етакчилик учун курашни давом эттирмоқда.

Испания матбуоти ва мутахассислар Ямалнинг ўйинини юқори баҳоламоқда. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва техникаси жамоанинг ҳужум салоҳиятини оширибгина қолмай, рақиб ҳимоячилари учун доимий хавф туғдирмоқда. Навбатдаги ўйинларда Луис де ла Фуенте айнан ушбу ёш иқтидорга кўпроқ ишонч билдиши кутилмоқда.

Ламине ЯмалИспанияЖаҳон ЧемпионатиФутболБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алексис Мак Аллистер: Лионель Месси каби футболчи бошқа туғилмайдиАлексис Мак Аллистер: Лионель Месси каби футболчи бошқа туғилмайдиБугун, 01:57Майкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтадиМайкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтадиБугун, 01:30Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»Бугун, 01:16Де ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирдиДе ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирдиБугун, 01:08Барселона ҳужумчи қидирмоқда: Бенжамин Сескко ва Хулиан Альварес каталонияликлар радаридаБарселона ҳужумчи қидирмоқда: Бенжамин Сескко ва Хулиан Альварес каталонияликлар радаридаБугун, 00:59Мактаб партасидан ЖЧ саҳнасигача: Ламин Ямалнинг ушалган сеҳрли орзуси!Мактаб партасидан ЖЧ саҳнасигача: Ламин Ямалнинг ушалган сеҳрли орзуси!Бугун, 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди