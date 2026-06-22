Ойарсабал бенефиси: У — Саудияга қарши баҳснинг энг яхши футболчиси!

·0·Спорт
Ойарсабал бенефиси: У — Саудияга қарши баҳснинг энг яхши футболчиси!

ЖЧ–2026 гуруҳ босқичининг 2-тури доирасида бўлиб ўтган Испания ва Саудия Арабистони ўртасидаги баҳс ҳақиқий «Қизил фурия»нинг шоусига айланиб кетди. АҚШнинг Атланта шаҳридаги муҳташам «Mercedes-Benz Stadium» майдонида испанияликлар рақибларини 4:0 ҳисобида аяб ўтиришмади.

Ушбу учрашувнинг шубҳасиз энг ёрқин қаҳрамони эса ҳужумчи Микель Ойарсабал бўлди! У майдонда кўрсатган даҳшатли маҳорати эвазига ҳақли равишда баҳснинг энг яхши футболчиси (Man of the Match) деб топилди.

Ойарсабалдан супер класс: Дубль ва ассист!

Микель Ойарсабал Саудия Арабистони ҳимоясини том маънода пароканда қилиб юборди. Ҳужумчи жамоасининг деярли барча голли вазиятларида бош ролни ижро этди:

  • 10-дақиқа: Ёш юлдуз Ламин Ямалнинг голига ажойиб тарзда ассистентлик қилди.

  • 21-дақиқа: Рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни йирик кўринишга келтирди.

  • 24-дақиқа: Орадан ҳеч қанча вақт ўтмай, ўзининг иккинчи голини урди ва учрашув тақдирини амалда ҳал қилиб қўйди.

Учрашувдаги тўртинчи гол қандай урилди?

Испаниянинг йирик ғалабасини таъминлаган қолган гол ҳам эътиборга лойиқ. Тўпурарлик қобилиятини намойиш этган Ламин Ямал рақиб дарвозасини ишғол этган бўлса, учрашувдаги тўртинчи тўп Саудия Арабистони ҳимоячиси Али Ал Тамбакти томонидан бахтсиз ҳодиса туфайли ўз дарвозасига (автогол) йўлланди.

Олдинда бизни нима кутмоқда? (Плей-офф йўлланмаси)

Испания миллий жамоаси мухлислари энди эътиборни гуруҳдаги ҳал қилувчи сўнгги турга қаратишади:

  • Сўнгги тур баҳси: 27 июнь куни Испания кучли Уругвай терма жамоасига қарши майдонга тушади.

  • ЖЧ–2026 гуруҳ босқичи баҳслари айнан 27 июнга қадар давом этади.

Муҳим маълумот: Бу йилги Жаҳон чемпионати формати мухлислар учун анча қизиқарли. Плей-офф (нимчорак финал) босқичига ҳар бир гуруҳдан энг яхши 2 та жамоа тўғридан-тўғри йўл олади. Шунингдек, ўз гуруҳида 3-ўринни эгаллаган энг яхши 8 та жамоада ҳам кейинги босқичга чиқиш имконияти сақланиб қолади. Динамика даҳшатли, кузатишда давом этамиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Реал Мадридда инқилоб бошлади: Жамоа трансфер сиёсати бутунлай ўзгардиЖозе Моуринью Реал Мадридда инқилоб бошлади: Жамоа трансфер сиёсати бутунлай ўзгардиБугун, 00:34Ливерпул Кертис Жонс трансфери бўйича Интер таклифини рад этдиЛиверпул Кертис Жонс трансфери бўйича Интер таклифини рад этдиКеча, 23:51Винисиус Жуниор 500-ўйинини гол ва ассист билан нишонладиВинисиус Жуниор 500-ўйинини гол ва ассист билан нишонладиКеча, 23:20ЖЧ-2026: 15 та сейв қилган Кюрасао дарвозабони ўзига ҳайкал сўрамоқда!ЖЧ-2026: 15 та сейв қилган Кюрасао дарвозабони ўзига ҳайкал сўрамоқда!Кеча, 23:16Испания Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, плей-офф масаласини ҳал қилдиИспания Саудия Арабистонини йирик ҳисобда мағлуб этиб, плей-офф масаласини ҳал қилдиКеча, 23:12Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!Испания Саудия Арабистонини тор-мор этди, Ламин Ямалдан тарихий гол!Кеча, 23:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди