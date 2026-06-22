Ойарсабал бенефиси: У — Саудияга қарши баҳснинг энг яхши футболчиси!
ЖЧ–2026 гуруҳ босқичининг 2-тури доирасида бўлиб ўтган Испания ва Саудия Арабистони ўртасидаги баҳс ҳақиқий «Қизил фурия»нинг шоусига айланиб кетди. АҚШнинг Атланта шаҳридаги муҳташам «Mercedes-Benz Stadium» майдонида испанияликлар рақибларини 4:0 ҳисобида аяб ўтиришмади.
Ушбу учрашувнинг шубҳасиз энг ёрқин қаҳрамони эса ҳужумчи Микель Ойарсабал бўлди! У майдонда кўрсатган даҳшатли маҳорати эвазига ҳақли равишда баҳснинг энг яхши футболчиси (Man of the Match) деб топилди.
Ойарсабалдан супер класс: Дубль ва ассист!
Микель Ойарсабал Саудия Арабистони ҳимоясини том маънода пароканда қилиб юборди. Ҳужумчи жамоасининг деярли барча голли вазиятларида бош ролни ижро этди:
10-дақиқа: Ёш юлдуз Ламин Ямалнинг голига ажойиб тарзда ассистентлик қилди.
21-дақиқа: Рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни йирик кўринишга келтирди.
24-дақиқа: Орадан ҳеч қанча вақт ўтмай, ўзининг иккинчи голини урди ва учрашув тақдирини амалда ҳал қилиб қўйди.
Учрашувдаги тўртинчи гол қандай урилди?
Испаниянинг йирик ғалабасини таъминлаган қолган гол ҳам эътиборга лойиқ. Тўпурарлик қобилиятини намойиш этган Ламин Ямал рақиб дарвозасини ишғол этган бўлса, учрашувдаги тўртинчи тўп Саудия Арабистони ҳимоячиси Али Ал Тамбакти томонидан бахтсиз ҳодиса туфайли ўз дарвозасига (автогол) йўлланди.
Олдинда бизни нима кутмоқда? (Плей-офф йўлланмаси)
Испания миллий жамоаси мухлислари энди эътиборни гуруҳдаги ҳал қилувчи сўнгги турга қаратишади:
Сўнгги тур баҳси: 27 июнь куни Испания кучли Уругвай терма жамоасига қарши майдонга тушади.
ЖЧ–2026 гуруҳ босқичи баҳслари айнан 27 июнга қадар давом этади.
Муҳим маълумот: Бу йилги Жаҳон чемпионати формати мухлислар учун анча қизиқарли. Плей-офф (нимчорак финал) босқичига ҳар бир гуруҳдан энг яхши 2 та жамоа тўғридан-тўғри йўл олади. Шунингдек, ўз гуруҳида 3-ўринни эгаллаган энг яхши 8 та жамоада ҳам кейинги босқичга чиқиш имконияти сақланиб қолади. Динамика даҳшатли, кузатишда давом этамиз!
…