Килиан Мбаппе жамоадошини ҳимоя қилди: Дембеле — "Олтин тўп" соҳиби ва асосий қурол

·0·Спорт
Килиан Мбаппе жамоадошини ҳимоя қилди: Дембеле — "Олтин тўп" соҳиби ва асосий қурол

Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Жахон чемпионати доирасидаги Ироққа қарши учрашув олдидан ўз жамоадоши Усман Дембелега нисбатан билдирилаётган танқидларга кескин жавоб қайтарди. Реал Мадрид ҳужумчиси Сенегалга қарши кечган баҳсдан сўнг танқидлар остида қолган Дембеленинг майдондаги тактик аҳамияти ва унинг жамоа учун қанчалик муҳимлигини алоҳида таъкидлаб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мбаппе матбуот анжуманида чиқиш қилар экан, Дембеленинг ўйинини чуқур таҳлил қилганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, гарчи кўпчилик иккинчи бўлимдаги қаҳрамонларни эътироф этаётган бўлса-да, учрашувнинг дастлабки қисмида айнан Усман энг яхши ҳаракатларни амалга оширган. Goal.com нашри хабарига кўра, сардор ўз сафдошининг маҳоратига шубҳа қилмасликка чақирган.

Тактик устунлик ва "Олтин тўп" эътирофи

"Мен ўйинни икки марта қайта кўриб чиқдим. Биринчи бўлимда ҳужумдаги тўртлик орасида айнан Усман энг яхшиси эди ва ҳаммадан кўра кўпроқ ажралиб турди. Иккинчи бўлимда мен ва Майкл Олисе ҳал қилувчи вазифани бажарган бўлсак-да, Дембеле ҳам бунга ўз ҳиссасини қўшди. У рақибни ўзига жалб қилиб, биринчи гол учун бўш жой яратиб берди", — дея тушунтирди Мбаппе.

Шунингдек, Килиан Мбаппе жамоадошини "Олтин тўп" соҳиби деб атаб (ўсмирлар ўртасидаги ёки рамзий маънода), унга бутун жамоа ишонишини билдирди. У PSJ юлдузи эртанги баҳсдан бошлаб яна ўзининг энг яхши формасига қайтишига ва турнир давомида Франция учун фундаментал ўйинчига айланишига ишончи комил эканини айтди.

Сардорлик масъулияти ва янги иқтидорлар

Ўзининг терма жамоадаги 100-ўйинини ўтказиш арафасида турган Мбаппе сардорлик боғичи юклайдиган масъулият ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. У ўз мамлакати тарихида из қолдириш нақадар муҳимлигини англашини ва баъзида босим сезилишини яширмади. Бироқ, тажрибали ҳужумчи учун биринчи ўйиндаги дубл ҳали чекланиш дегани эмас.

Суҳбат давомида Мбаппе жамоанинг янги аъзоси Майкл Олисе ҳақида ҳам илиқ фикрлар билдирди. Унинг таъкидлашича, Олисе ҳар қандай ўйинда кутилмаган вазият яратишга қодир бўлган ўзига хос услубга эга футболчи ҳисобланади. Франция терма жамоаси таркибида иқтидорлар кўплиги сабабли, ҳар бир баҳсда янги қаҳрамонлар пайдо бўлиши мумкинлиги қайд этилди.

Франция терма жамоаси Жахон чемпионати гуруҳ босқичининг навбатдаги турида Ироққа қарши майдонга тушади. Мазкур баҳс Мбаппенинг юбилей ўйини сифатида ҳамда Дембеленинг танқидчиларга муносиб жавоб бериш имконияти сифатида катта қизиқиш уйғотмоқда.

ФранцияКилиан МбаппеУсман ДембелеЖахон ЧемпионатиРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Николас Жакксон Челси таркибида қолишга қарор қилди: Хаби Алонсо уни синовдан ўтказадиНиколас Жакксон Челси таркибида қолишга қарор қилди: Хаби Алонсо уни синовдан ўтказадиБугун, 02:39Алексис Мак Аллистер: Лионель Месси каби футболчи бошқа туғилмайдиАлексис Мак Аллистер: Лионель Месси каби футболчи бошқа туғилмайдиБугун, 01:57Ламине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этдиЛамине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этдиБугун, 01:31Майкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтадиМайкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтадиБугун, 01:30Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»Бугун, 01:16Де ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирдиДе ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирдиБугун, 01:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди