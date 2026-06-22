Килиан Мбаппе жамоадошини ҳимоя қилди: Дембеле — "Олтин тўп" соҳиби ва асосий қурол
Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Жахон чемпионати доирасидаги Ироққа қарши учрашув олдидан ўз жамоадоши Усман Дембелега нисбатан билдирилаётган танқидларга кескин жавоб қайтарди. Реал Мадрид ҳужумчиси Сенегалга қарши кечган баҳсдан сўнг танқидлар остида қолган Дембеленинг майдондаги тактик аҳамияти ва унинг жамоа учун қанчалик муҳимлигини алоҳида таъкидлаб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мбаппе матбуот анжуманида чиқиш қилар экан, Дембеленинг ўйинини чуқур таҳлил қилганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, гарчи кўпчилик иккинчи бўлимдаги қаҳрамонларни эътироф этаётган бўлса-да, учрашувнинг дастлабки қисмида айнан Усман энг яхши ҳаракатларни амалга оширган. Goal.com нашри хабарига кўра, сардор ўз сафдошининг маҳоратига шубҳа қилмасликка чақирган.
Тактик устунлик ва "Олтин тўп" эътирофи"Мен ўйинни икки марта қайта кўриб чиқдим. Биринчи бўлимда ҳужумдаги тўртлик орасида айнан Усман энг яхшиси эди ва ҳаммадан кўра кўпроқ ажралиб турди. Иккинчи бўлимда мен ва Майкл Олисе ҳал қилувчи вазифани бажарган бўлсак-да, Дембеле ҳам бунга ўз ҳиссасини қўшди. У рақибни ўзига жалб қилиб, биринчи гол учун бўш жой яратиб берди", — дея тушунтирди Мбаппе.
Шунингдек, Килиан Мбаппе жамоадошини "Олтин тўп" соҳиби деб атаб (ўсмирлар ўртасидаги ёки рамзий маънода), унга бутун жамоа ишонишини билдирди. У PSJ юлдузи эртанги баҳсдан бошлаб яна ўзининг энг яхши формасига қайтишига ва турнир давомида Франция учун фундаментал ўйинчига айланишига ишончи комил эканини айтди.
Сардорлик масъулияти ва янги иқтидорларЎзининг терма жамоадаги 100-ўйинини ўтказиш арафасида турган Мбаппе сардорлик боғичи юклайдиган масъулият ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. У ўз мамлакати тарихида из қолдириш нақадар муҳимлигини англашини ва баъзида босим сезилишини яширмади. Бироқ, тажрибали ҳужумчи учун биринчи ўйиндаги дубл ҳали чекланиш дегани эмас.
Суҳбат давомида Мбаппе жамоанинг янги аъзоси Майкл Олисе ҳақида ҳам илиқ фикрлар билдирди. Унинг таъкидлашича, Олисе ҳар қандай ўйинда кутилмаган вазият яратишга қодир бўлган ўзига хос услубга эга футболчи ҳисобланади. Франция терма жамоаси таркибида иқтидорлар кўплиги сабабли, ҳар бир баҳсда янги қаҳрамонлар пайдо бўлиши мумкинлиги қайд этилди.
Франция терма жамоаси Жахон чемпионати гуруҳ босқичининг навбатдаги турида Ироққа қарши майдонга тушади. Мазкур баҳс Мбаппенинг юбилей ўйини сифатида ҳамда Дембеленинг танқидчиларга муносиб жавоб бериш имконияти сифатида катта қизиқиш уйғотмоқда.
…