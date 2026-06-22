Ойдаги қурилишда инқилоб: Олимлар реголитдан шиша ва керамика олиш усулини топди

·0·Техно
Ойдаги қурилишда инқилоб: Олимлар реголитдан шиша ва керамика олиш усулини топди

Инсониятнинг коинотни ўзлаштириш борасидаги режалари, хусусан, Artemis ва Моон Виллаге каби глобал лойиҳалар Ойда узоқ муддатли базалар қуришни кўзда тутмоқда. Бироқ, Ер юзидан қурилиш материалларини ташиш ўта қимматга тушиши сабабли, олимлар маҳаллий ресурслардан фойдаланишнинг янги усулларини изламоқда. Флорида университети тадқиқотчилари лазер технологияси ёрдамида Ой тупроғи — реголитдан тўғридан-тўғри шиша ва керамика буюмларини ясаш имкониятини илмий асослаб беришди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Виктория М. Миллер бошчилигидаги муҳандислар жамоаси томонидан ишлаб чиқилган ушбу технология концентрланган инфрақизил нурланишга асосланган. Лазер ёрдамида материал контактларсиз қиздирилади ва деформация қилинади, бу эса оғир пресслар ёки махсус қолипларсиз мураккаб шаклларни ясаш имконини беради. Спрингер Натуре журналида эълон қилинган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, бу усул вакуум шароитида ҳам самарали ишлайди.

Ин-Ситу Ресоурсе Утилизатион стратегияси

Ушбу ёндашув Ин-Ситу Ресоурсе Утилизатион (ИСРУ), яни ресурслардан жойида фойдаланиш стратегиясининг бир қисмидир. ixbt.com маълумотига кўра, лазерли шакллантириш технологияси коинотга олиб чиқилиши керак бўлган ускуналар вазнини кескин камайтиради. Оғир қурилиш техникаси ўрнига ихчам лазер манбасидан фойдаланиш ҳар бир тонна юкнинг нархи миллионлаб долларга баҳоланадиган миссиялар учун жуда муҳимдир.

Тадқиқот доирасида Ой тупроғига ўхшаш симулятор материаллар устида тажрибалар ўтказилди. Лазер нури таъсирида реголит эриб, мустаҳкам шиша ва керамик элементларга айланди. Бу элементлардан келажакда Ой базаларининг деворлари, ҳимоя қатламлари ва ҳатто оптик асбоблар учун хомашё сифатида фойдаланиш мумкин бўлади.

Лазерли шакллантириш нафақат қурилишда, балки кутилмаган носозликларни бартараф этишда ҳам қўл келиши кутилмоқда. Ой юзасида ёки орбитада зарурий эҳтиёт қисмлар ва асбобларни лазер ёрдамида тайёрлаш Ерга боғлиқликни камайтиради. Бу узоқ муддатли миссияларнинг автономлигини таъминлашдаги энг муҳим қадамлардан бири ҳисобланади.

Технологиянинг Ердаги истиқболлари

Гарчи лойиҳа дастлаб коинот эҳтиёжлари учун ишлаб чиқилган бўлса-да, унинг Ер юзидаги қурилиш соҳасида ҳам қўлланилиши эҳтимоли юқори. Олимларнинг фикрича, лазерли ишлаб чиқариш усуллари анъанавий саноат усулларидан кўра тежамкор ва мослашувчан бўлиши мумкин. Бу, айниқса, мураккаб геометрик шаклларни яратишда ва ресурслар чекланган ҳудудларда инфратузилмани ривожлантиришда янги даврни очиши мумкин.

Ҳозирда DARPA каби агентликлар томонидан қўллаб-қувватланаётган ушбу лойиҳа лаборатория шароитидан амалий синовларга ўтмоқда. Агар технология ўзини оқласа, 2030-йилларга бориб Ойда илк лазерли "заводлар" иш бошлаши ва инсониятнинг бошқа сайёраларда доимий қўним топиши реалликка айланади.

ОйТехнологияЛазерКоинотТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атом энергетикасида инқилоб: Валар Атомикс 9 ой ичида янги микрореакторини ишга туширдиАтом энергетикасида инқилоб: Валар Атомикс 9 ой ичида янги микрореакторини ишга туширдиБугун, 03:26АҚШ мудофаа саноатида инқироз: Northrop Grumman ракета двигателлари тақчиллигига жавоб бердиАҚШ мудофаа саноатида инқироз: Northrop Grumman ракета двигателлари тақчиллигига жавоб бердиБугун, 02:58Марсда илк бор гранат минерали топилди: Қизил сайёра ўтмиши ҳақида янги маълумотларМарсда илк бор гранат минерали топилди: Қизил сайёра ўтмиши ҳақида янги маълумотларБугун, 02:21OpenAI 2028-йилгача шахсий AGI тизимини ишга туширишни режалаштирмоқдаOpenAI 2028-йилгача шахсий AGI тизимини ишга туширишни режалаштирмоқдаБугун, 01:51Сунъий интеллектнинг оммавий жорий этилиши компанияларда билимлар деградациясига сабаб бўлмоқдаСунъий интеллектнинг оммавий жорий этилиши компанияларда билимлар деградациясига сабаб бўлмоқдаБугун, 01:27Авиация келажаги: Водородли двигател юқори баландликдаги синовдан муваффақиятли ўтдиАвиация келажаги: Водородли двигател юқори баландликдаги синовдан муваффақиятли ўтдиБугун, 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди