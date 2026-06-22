Бельгия ва Эрон ўйинида ҳисоб очилмади
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг «G» гуруҳидан ўрин олган Бельгия ва Эрон терма жамоалари ўртасидаги учрашувда ҳисоб очилмади. Лос-Анжелесдаги стадионда ўтказилган баҳс 0:0 натижаси билан тугади. Ўйинда голлар киритилмади, шу боис гол муаллифлари ҳам қайд этилмади. Учрашувнинг 67-дақиқасида Бельгия футболчиси Натан Нгой қизил карточка олиб, жамоасини бир киши кам қолдирди.
Бельгия ўйин давомида катта устунликка эга бўлди. Жамоа рақиб дарвозаси томон 22 марта зарба берди, шуларнинг 7 таси аниқ чиқди. Эрон эса 7 та зарба йўллаб, 3 марта дарвоза нишонга олди.
Тўп назоратида ҳам бельгияликлар олдинда бўлди. Улар тўпга 68 фоиз вақт эгалик қилди, Эронда бу кўрсаткич 32 фоизни ташкил этди. Бельгия 575 та узатмани амалга ошириб, 88 фоиз аниқлик кўрсатди. Эрон футболчилари 206 та пас берди, узатмалар аниқлиги 73 фоиз бўлди.
Учрашувда Бельгия 7 марта, Эрон эса 9 марта қоида бузди. Ҳар икки жамоа биттадан сариқ карточка олди. Қизил карточка фақат Бельгия ҳисобига ёзилди.
Офсайдлар бўйича Эрон 4:3 ҳисобида устун келди. Бурчак зарбаларида эса Бельгия 4:2 натижасини қайд этди.
Ушбу дурангдан кейин Эрон ҳамда Бельгия икки ўйиндан сўнг 2 тадан очко тўплади. Тўплар нисбати яхшироқ бўлган Эрон «G» гуруҳида биринчи, Бельгия иккинчи ўринда жойлашди.
…