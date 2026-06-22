Атом энергетикасида инқилоб: Валар Атомикс 9 ой ичида янги микрореакторини ишга туширди

·21·Техно
Атом энергетикасида инқилоб: Валар Атомикс 9 ой ичида янги микрореакторини ишга туширди

Америка энергетика саноатида муҳим бурилиш нуқтаси юз берди. Валар Атомикс компанияси ўзининг Вард 250 деб номланган микрореактори муваффақиятли ишга туширилгани ва унда барқарор занжирли ядро реакцияси бошланганини эълон қилди. Юта штатидаги Сан-Рафаел энергетика лабораториясида ўтказилган ушбу синовлар янги авлод кичик атом реакторларини тижоратлаштириш йўлидаги энг муҳим қадамлардан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу лойиҳанинг ҳайратланарли жиҳати унинг амалга оширилиш тезлигидадир. Валар Атомикс асосчиси ва бош директори Исаия Тейлорнинг сўзларига кўра, атиги тўққиз ой аввал мазкур мажмуа ўрнида бўш майдон бўлган. Қисқа вақт ичида компания нафақат объектни қуришга, балки мураккаб технологик қурилмани ишчи ҳолатга келтиришга ҳам муваффақ бўлди. Бу натижа атом саноати учун мисли кўрилмаган суръат деб баҳоланмоқда.

Янги авлод технологиялари ва давлат қўллови

Вард 250 лойиҳаси АҚШ Энергетика вазирлигининг пилот дастури доирасида амалга оширилган бўлиб, у миллий лабораториялардан ташқарида бундай юқори даражадаги синовлардан ўтишга рухсат берилган биринчи лойиҳага айланди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур микрореактор шунчаки лаборатория тажрибаси эмас, балки келажакда саноат миқёсида электр энергияси ишлаб чиқаришга мўлжалланган тўлақонли энергетик қурилмадир.

Лойиҳа 2025-йил май ойида имзоланган президент фармонига мувофиқ ишлаб чиқилган. Ҳужжатда 2026-йил июльига қадар камида учта янги авлод демонстрацион реакторларини ишга тушириш вазифаси қўйилган эди. Валар Атомикс ушбу талабни бажарган иккинчи компания бўлди. Бунгача Антарес Нуклеар компанияси ўзининг Марк-0 реактори билан шундай натижани қайд этган эди.

Бюрократияни четлаб ўтиш ва келажак режалари

АҚШ ҳукумати бундай инновацион лойиҳаларни тезлаштириш учун махсус лицензиялаш механизмини жорий этган. Бу механизм тажриба реакторларини соддалаштирилган тартибда синовдан ўтказишга имкон беради, шу билан бирга параллел равишда стандарт тижорий келишув жараёнлари ҳам давом этаверади. Бу ёндашув чизмалардан амалий синовларга ўтиш вақтини бир неча баробарга қисқартирди.

Муваффақиятли синовлар фонида АҚШ Энергетика вазирлиги Нуклеар Энергй Лаунч Пад деб номланган янги ташаббусни эълон қилди. Унинг асосий мақсадлари қуйидагилардан иборат:

  • Атом технологиялари соҳасидаги бюрократик тўсиқларни бартараф этиш;
  • Истиқболли лойиҳаларни синов босқичига чиқаришни тезлаштириш;
  • Хусусий сектор инвестицияларини ядро энергетикасига жалб қилиш;
  • Кичик модулли реакторлар тармоғини кенгайтириш.
Ўзбекистон каби атом энергетикасини ривожлантиришни мақсад қилган давлатлар учун ушбу тажриба жуда муҳим. Кичик модулли реакторлар катта AESларга қараганда тезроқ қурилади, хавфсизроқ ҳисобланади ва чекка ҳудудларни энергия билан таъминлашда қулай ечим бўлиб хизмат қилади. Валар Атомикс муваффақияти яқин келажакда ихчам ва мобил ядро станциялари энергетика бозорининг ажралмас қисмига айланишидан далолат бермоқда.

Валар АтомиксВард 250МикрореакторАтом ЭнергетикасиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойдаги қурилишда инқилоб: Олимлар реголитдан шиша ва керамика олиш усулини топдиОйдаги қурилишда инқилоб: Олимлар реголитдан шиша ва керамика олиш усулини топдиБугун, 03:51АҚШ мудофаа саноатида инқироз: Northrop Grumman ракета двигателлари тақчиллигига жавоб бердиАҚШ мудофаа саноатида инқироз: Northrop Grumman ракета двигателлари тақчиллигига жавоб бердиБугун, 02:58Марсда илк бор гранат минерали топилди: Қизил сайёра ўтмиши ҳақида янги маълумотларМарсда илк бор гранат минерали топилди: Қизил сайёра ўтмиши ҳақида янги маълумотларБугун, 02:21OpenAI 2028-йилгача шахсий AGI тизимини ишга туширишни режалаштирмоқдаOpenAI 2028-йилгача шахсий AGI тизимини ишга туширишни режалаштирмоқдаБугун, 01:51Сунъий интеллектнинг оммавий жорий этилиши компанияларда билимлар деградациясига сабаб бўлмоқдаСунъий интеллектнинг оммавий жорий этилиши компанияларда билимлар деградациясига сабаб бўлмоқдаБугун, 01:27Авиация келажаги: Водородли двигател юқори баландликдаги синовдан муваффақиятли ўтдиАвиация келажаги: Водородли двигател юқори баландликдаги синовдан муваффақиятли ўтдиБугун, 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди