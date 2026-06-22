Николас Жакксон Челси таркибида қолишга қарор қилди: Хаби Алонсо уни синовдан ўтказади

·35·Спорт
Николас Жакксон Челси таркибида қолишга қарор қилди: Хаби Алонсо уни синовдан ўтказади

Сенегаллик ҳужумчи Николас Жакксон ёзги трансфер ойнасида Челси сафини тарк этмасликка ва янги бош мураббий Хаби Алонсо қўл остида ўзини кўрсатишга қарор қилди. Ўтган мавсумни ижара асосида Германия Бундеслигасида ўтказган футболчи Лондон клубига қайтиб, асосий таркиб учун курашиш ниятида эканини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жакксон ўтган мавсумда Бавария сафида ижара асосида тўп сурди ва Мюнхен клубининг чемпионлик унвонини қўлга киритишига ўз ҳиссасини қўшди. Гарчи у кўпинча Гарри Кейн ортида захира варианти сифатида кўрилган бўлса-да, майдондаги ҳаракатлари билан мутахассислар эътиборини торта олди. Футбол Инсидер нашри хабарига кўра, футболчи ҳозирда бор эътиборини Стамфорд Бридгедаги келажагига қаратган.

Хаби Алонсо ва янги имкониятлар

Челси жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланган Хаби Алонсо барча футболчиларга, жумладан, ижарадан қайтганларга ҳам имконият беришни режалаштирмоқда. Испаниялик мутахассис мавсумолди йиғинларида ҳар бир ўйинчининг ҳолатини шахсан кўздан кечириб, сўнгра якуний қарорга келади. Бу эса Николас Жакксон учун Лондон клубида ўз ўрнини мустаҳкамлаш учун айни муддао бўлиши кутилмоқда.

Бавария клуби билан тузилган шартномада футболчини 70 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиш ҳуқуқи мавжуд эди. Бироқ, Германия гранди ушбу банддан фойдаланмасликка қарор қилди. Бу ҳолат 25 ёшли ҳужумчининг Англияга қайтиб қайтишига ва ўз омадини яна бир бор Премер-лигада синаб кўришига йўл очди.

Бошқа клубларнинг қизиқиши

Гарчи Жакксон Челсида қолишни истаётган бўлса-да, унга бўлган талаб анча юқори. Агар Хаби Алонсо уни ўз лойиҳасининг бир қисми сифатида кўрмаса, ҳужумчи учун бир қатор вариантлар мавжуд. Хусусан, Италия А Сериясининг гигантлари — Ювентус ва Наполи футболчининг трансфери бўйича вазиятни яқиндан кузатиб бормоқда.

Шунингдек, Англиянинг ўзидан Нюкасл Юнайтед ҳам сенегаллик форвардга қизиқиш билдирмоқда. Маълумотларга кўра, футболчининг вакиллари Европа бўйлаб турли вариантларни ўрганиб чиқишган, бироқ якуний қарор барибир Хаби Алонсо билан бўладиган учрашувдан сўнг қабул қилинади. Ҳозирда Жакксон Сенегал терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда ва бор эътиборини халқаро майдондаги муваффақиятга қаратган.

ЧелсиНиколас ЖакксонХаби АлонсоТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе жамоадошини ҳимоя қилди: Дембеле — "Олтин тўп" соҳиби ва асосий қуролКилиан Мбаппе жамоадошини ҳимоя қилди: Дембеле — "Олтин тўп" соҳиби ва асосий қуролБугун, 02:55Алексис Мак Аллистер: Лионель Месси каби футболчи бошқа туғилмайдиАлексис Мак Аллистер: Лионель Месси каби футболчи бошқа туғилмайдиБугун, 01:57Ламине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этдиЛамине Ямал Жаҳон чемпионатидаги дебют голини урди: Испания Саудия Арабистонини тор-мор этдиБугун, 01:31Майкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтадиМайкл Оуен Криштиану Роналдуни танқидлардан ҳимоя қилди: У ҳали ўз сўзини айтадиБугун, 01:30Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»Уэйн Руни Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда: «Унинг ҳаракатлари мени жилмайишга мажбур қилади»Бугун, 01:16Де ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирдиДе ла Фуенте бугунги йирик ғалаба ва кейинги режалари ҳақида гапирдиБугун, 01:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди