Николас Жакксон Челси таркибида қолишга қарор қилди: Хаби Алонсо уни синовдан ўтказади
Сенегаллик ҳужумчи Николас Жакксон ёзги трансфер ойнасида Челси сафини тарк этмасликка ва янги бош мураббий Хаби Алонсо қўл остида ўзини кўрсатишга қарор қилди. Ўтган мавсумни ижара асосида Германия Бундеслигасида ўтказган футболчи Лондон клубига қайтиб, асосий таркиб учун курашиш ниятида эканини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жакксон ўтган мавсумда Бавария сафида ижара асосида тўп сурди ва Мюнхен клубининг чемпионлик унвонини қўлга киритишига ўз ҳиссасини қўшди. Гарчи у кўпинча Гарри Кейн ортида захира варианти сифатида кўрилган бўлса-да, майдондаги ҳаракатлари билан мутахассислар эътиборини торта олди. Футбол Инсидер нашри хабарига кўра, футболчи ҳозирда бор эътиборини Стамфорд Бридгедаги келажагига қаратган.
Хаби Алонсо ва янги имкониятларЧелси жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланган Хаби Алонсо барча футболчиларга, жумладан, ижарадан қайтганларга ҳам имконият беришни режалаштирмоқда. Испаниялик мутахассис мавсумолди йиғинларида ҳар бир ўйинчининг ҳолатини шахсан кўздан кечириб, сўнгра якуний қарорга келади. Бу эса Николас Жакксон учун Лондон клубида ўз ўрнини мустаҳкамлаш учун айни муддао бўлиши кутилмоқда.
Бавария клуби билан тузилган шартномада футболчини 70 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиш ҳуқуқи мавжуд эди. Бироқ, Германия гранди ушбу банддан фойдаланмасликка қарор қилди. Бу ҳолат 25 ёшли ҳужумчининг Англияга қайтиб қайтишига ва ўз омадини яна бир бор Премер-лигада синаб кўришига йўл очди.
Бошқа клубларнинг қизиқишиГарчи Жакксон Челсида қолишни истаётган бўлса-да, унга бўлган талаб анча юқори. Агар Хаби Алонсо уни ўз лойиҳасининг бир қисми сифатида кўрмаса, ҳужумчи учун бир қатор вариантлар мавжуд. Хусусан, Италия А Сериясининг гигантлари — Ювентус ва Наполи футболчининг трансфери бўйича вазиятни яқиндан кузатиб бормоқда.
Шунингдек, Англиянинг ўзидан Нюкасл Юнайтед ҳам сенегаллик форвардга қизиқиш билдирмоқда. Маълумотларга кўра, футболчининг вакиллари Европа бўйлаб турли вариантларни ўрганиб чиқишган, бироқ якуний қарор барибир Хаби Алонсо билан бўладиган учрашувдан сўнг қабул қилинади. Ҳозирда Жакксон Сенегал терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда ва бор эътиборини халқаро майдондаги муваффақиятга қаратган.
…