АҚШ мудофаа саноатида инқироз: Northrop Grumman ракета двигателлари тақчиллигига жавоб берди

·0·Техно
АҚШ мудофаа саноатида инқироз: Northrop Grumman ракета двигателлари тақчиллигига жавоб берди

АҚШ Мудофаа вазирлиги (Pentagon) қаттиқ ёқилғили ракета двигателлари етишмовчилиги мамлакат ҳарбий салоҳиятини ошириш йўлидаги энг катта тўсиқлардан бирига айланиши мумкинлигидан хавотирда. Бироқ ушбу соҳадаги энг йирик ишлаб чиқарувчилардан бири бўлган Northrop Grumman компанияси муаммо ишлаб чиқариш қувватларида эмас, балки давлат харидлари тизимидаги камчиликларда эканини таъкидламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Стратегик ва халқаро тадқиқотлар маркази (КСИС) томонидан тайёрланган сўнгги ҳисоботда қаттиқ ёқилғили двигателлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш жараёнидаги асосий "тор нуқта" деб аталган. Бу борадаги мунозаралар АҚШ ҳарбий идорасининг замонавий қуролларга бўлган эҳтиёжи кескин ортиб бораётган бир пайтда юзага келди. ixbt.com маълумотига кўра, Northrop Grumman раҳбарияти саноат ишлаб чиқаришни оширишга тайёрлигини, аммо бунинг учун ҳукуматдан узоқ муддатли кафолатлар зарурлигини билдирган.

Сармоя ва ишлаб чиқариш қувватлари

Northrop Grumman двигател тизимлари бўлинмаси вице-президенти Джеймс Калберернинг сўзларига кўра, йиллик бюджет режалаштириш ва қисқа муддатли контрактлар етказиб берувчилар учун инвестиция киритишда қийинчилик туғдирмоқда. Шунга қарамай, компания сўнгги йилларда қурол-яроғ дастурлари ва двигател ишлаб чиқаришга 2 миллиард доллардан ортиқ маблағ йўналтирган бўлиб, шундан ярми бевосита қаттиқ ёқилғили технологияларга сарфланган.

Компания жорий қувватлар ишлаб чиқаришни янада ошириш учун етарли эканини таъкидламоқда. 2024-йилда Northrop Grumman тахминан 13 мингта ракета двигатели ишлаб чиқарган бўлса, 2029-йилга келиб бу кўрсаткични йилига 25 минг донага етказишни режалаштирмоқда. Шунингдек, қаттиқ ёқилғи ишлаб чиқариш ҳажмини ҳозирги 13,6 миллион килограммдан 22,7 миллион килограммгача кўтариш имконияти мавжуд.

Технологик инновациялар ва стратегик аҳамият

Ишлаб чиқаришни жадаллаштириш мақсадида компания СМАРТ Демо (Солид Мотор Аннуал Роккет Течнологй Демонстратор) дастурини амалга оширмоқда. Ушбу лойиҳа янги материаллар ва технологияларни жорий этишга қаратилган бўлиб, янги ечимларни лойиҳалаш босқичидан синовларгача бўлган вақтни 3 йилдан 12-18 ойгача қисқартириш имконини берди.

АҚШда йирик ва ўрта ҳажмдаги қаттиқ ёқилғили двигателлар бозорини амалда фақат икки компания назорат қилади: Northrop Grumman ва Л3Гаррис Течнологиес таркибига кирувчи Аэрожет Роккетдйне. Бу эса соҳадаги ҳар қандай техник муаммо ёки кечикиш стратегик аҳамиятга эга эканини англатади. Масалан, Northrop Grumman NASA томонидан Ойга учиш учун мўлжалланган Artemis дастури доирасидаги Спасе Лаунч Сйстем (СЛС) ўта оғир ракетаси учун ҳам тезлатгичлар етказиб беради.

Шуни таъкидлаш жоизки, компания фаолиятига нафақат талаб, балки техник хавфсизлик масалалари ҳам таъсир кўрсатмоқда. Жорий йил бошида АҚШ Космик кучлари Вулкан ракетасининг парвозларини вақтинча тўхтатган эди. Бунга Northrop Grumman томонидан ишлаб чиқарилган тезлатгич билан боғлиқ носозлик сабаб бўлган. Ҳозирда компания Унитед Лаунч Аллиансе билан ҳамкорликда ушбу муаммоларни бартараф этиш ва парвозларни қайта тиклаш устида иш олиб бормоқда.

PentagonNorthrop GrummanРакетаТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марсда илк бор гранат минерали топилди: Қизил сайёра ўтмиши ҳақида янги маълумотларМарсда илк бор гранат минерали топилди: Қизил сайёра ўтмиши ҳақида янги маълумотларБугун, 02:21OpenAI 2028-йилгача шахсий AGI тизимини ишга туширишни режалаштирмоқдаOpenAI 2028-йилгача шахсий AGI тизимини ишга туширишни режалаштирмоқдаБугун, 01:51Сунъий интеллектнинг оммавий жорий этилиши компанияларда билимлар деградациясига сабаб бўлмоқдаСунъий интеллектнинг оммавий жорий этилиши компанияларда билимлар деградациясига сабаб бўлмоқдаБугун, 01:27Авиация келажаги: Водородли двигател юқори баландликдаги синовдан муваффақиятли ўтдиАвиация келажаги: Водородли двигател юқори баландликдаги синовдан муваффақиятли ўтдиБугун, 00:57Убисофт асосчиларидан бири Claude Гуиллемот авиаҳалокатда вафот этдиУбисофт асосчиларидан бири Claude Гуиллемот авиаҳалокатда вафот этдиКеча, 23:54Figure AI компаниясида роботлар сони илк бор инсонлар сонидан ошиб кетдиFigure AI компаниясида роботлар сони илк бор инсонлар сонидан ошиб кетдиКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди