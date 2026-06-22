Эркаклар саломатлигида янги тренд: «Спермани оптималлаштириш» оммалашмоқда

·0·Техно
Эркаклар саломатлигида янги тренд: «Спермани оптималлаштириш» оммалашмоқда

Ғарб мамлакатларида, хусусан, АҚШ ва Европада эркаклар репродуктив саломатлигига бўлган ёндашув тубдан ўзгармоқда. Илгари фақат тор тиббий доираларда муҳокама қилинган мавзу эндиликда оммавий ўз-ўзини назорат қилиш амалиётига айланиб, «сперм-маххинг» деб номланган янги ҳаракатни юзага келтирди. Эркаклар энди нафақат умумий жисмоний ҳолатни, балки сперма сифатини яхшилаш учун махсус парҳезлар, қўшимчалар ва турмуш тарзи экспериментларига жиддий эътибор қаратмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тенденция ортида катта саноат шаклланмоқда. Эркаклар сперматозоидларнинг ҳаракатчанлиги (мотилитй), шакли (морпҳологй), концентрацияси ва ДНК фрагментацияси каби кўрсаткичларни мунтазам кузатиб боришмоқда. Бироқ, мутахассислар ушбу стратегияларнинг аксарияти илмий жиҳатдан исботланмаганини ва баъзан кутилган натижани бермаслигини таъкидламоқда.

Тиббий ҳақиқат ва маркетинг алдовлари

Кўпинча эркаклар қимматбаҳо витамин комплекслари ва биологик фаол қўшимчаларга таянади. Масалан, Маямилик 29 ёшли молиячи Пачи Перис ҳар ой турли қўшимчалар учун 250 доллар сарфлаган, аммо олти ойлик уринишлардан сўнг унинг муаммоси қўшимчалар билан эмас, балки варикоселе — жарроҳлик аралашувини талаб қиладиган веналарнинг кенгайиши билан боғлиқлиги аниқланган. Бу ҳолат кўплаб «оптималлаштириш» усуллари тиббий ташхиснинг ўрнини боса олмаслигини кўрсатади.

Калифорния университети урологи Жесси Миллснинг сўзларига кўра, вазнни нормаллаштириш, чекиш ва алкоголдан воз кечиш, уйқу режими ҳамда стрессни камайтириш каби асосий омиллар ҳар қандай қўшимчадан кўра самаралироқдир. Клиник тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ҳатто энг кўп реклама қилинадиган витамин комплекслари ҳам ҳомиладорлик эҳтимолини оширишда сезиларли натижа бермаган.

Ташқи муҳит ва турмуш тарзи таъсири

Замонавий дунёда эркаклар саломатлигига микропластиклар ва эндокрин тизимини бузувчи моддалар жиддий хавф туғдирмоқда. Ушбу омиллар оксидловчи стрессни келтириб чиқариб, тўқималарнинг шикастланишига ва сперматозоидлар фаоллигининг пасайишига сабаб бўлади. Шифокорлар сперма сифатини яхшилаш учун қуйидаги амалиётларни тавсия қиладилар:

  • Ўрта ер денгизи парҳезига риоя қилиш;
  • Мунтазам жисмоний фаоллик;
  • Тана ҳароратининг ҳаддан ташқари кўтарилишидан (иссиқ ванналар, сауна) сақланиш;
  • Зарарли одатлардан бутунлай воз кечиш.
Шуниси эътиборлики, сперматозоидларнинг ривожланиш сикли тахминан 2-3 ойни ташкил этади. Бу дегани, бугун бошланган соғлом турмуш тарзи натижалари бир неча ойдан кейин ўз самарасини бериши мумкин. Шу билан бирга, мутахассислар «ўз-ўзини даволаш» доирасида тестостерон терапиясидан фойдаланиш хавфли эканидан огоҳлантиради — бу организмнинг табиий сперма ишлаб чиқариш функциясини бутунлай тўхтатиб қўйиши мумкин.

Статистик маълумотларга кўра, бепуштлик ҳолатларининг 30 фоиздан 50 фоизигача бўлган қисми эркаклар омили билан боғлиқ. Гарчи «сперм-маххинг» тренди кўплаб асоссиз усулларни тарғиб қилса-да, унинг ижобий томони шундаки, эркаклар ўз саломатлигига эрта эътибор бера бошлашди. Бу эса яширин касалликларни вақтида аниқлаш ва даволаш имконини беради.

СаломатликЭркаклар СаломатлигиТиббиётТехнологияТренд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойдаги қурилишда инқилоб: Олимлар реголитдан шиша ва керамика олиш усулини топдиОйдаги қурилишда инқилоб: Олимлар реголитдан шиша ва керамика олиш усулини топдиБугун, 03:51Атом энергетикасида инқилоб: Валар Атомикс 9 ой ичида янги микрореакторини ишга туширдиАтом энергетикасида инқилоб: Валар Атомикс 9 ой ичида янги микрореакторини ишга туширдиБугун, 03:26АҚШ мудофаа саноатида инқироз: Northrop Grumman ракета двигателлари тақчиллигига жавоб бердиАҚШ мудофаа саноатида инқироз: Northrop Grumman ракета двигателлари тақчиллигига жавоб бердиБугун, 02:58Марсда илк бор гранат минерали топилди: Қизил сайёра ўтмиши ҳақида янги маълумотларМарсда илк бор гранат минерали топилди: Қизил сайёра ўтмиши ҳақида янги маълумотларБугун, 02:21OpenAI 2028-йилгача шахсий AGI тизимини ишга туширишни режалаштирмоқдаOpenAI 2028-йилгача шахсий AGI тизимини ишга туширишни режалаштирмоқдаБугун, 01:51Сунъий интеллектнинг оммавий жорий этилиши компанияларда билимлар деградациясига сабаб бўлмоқдаСунъий интеллектнинг оммавий жорий этилиши компанияларда билимлар деградациясига сабаб бўлмоқдаБугун, 01:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди