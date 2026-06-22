Эркаклар саломатлигида янги тренд: «Спермани оптималлаштириш» оммалашмоқда
Ғарб мамлакатларида, хусусан, АҚШ ва Европада эркаклар репродуктив саломатлигига бўлган ёндашув тубдан ўзгармоқда. Илгари фақат тор тиббий доираларда муҳокама қилинган мавзу эндиликда оммавий ўз-ўзини назорат қилиш амалиётига айланиб, «сперм-маххинг» деб номланган янги ҳаракатни юзага келтирди. Эркаклар энди нафақат умумий жисмоний ҳолатни, балки сперма сифатини яхшилаш учун махсус парҳезлар, қўшимчалар ва турмуш тарзи экспериментларига жиддий эътибор қаратмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тенденция ортида катта саноат шаклланмоқда. Эркаклар сперматозоидларнинг ҳаракатчанлиги (мотилитй), шакли (морпҳологй), концентрацияси ва ДНК фрагментацияси каби кўрсаткичларни мунтазам кузатиб боришмоқда. Бироқ, мутахассислар ушбу стратегияларнинг аксарияти илмий жиҳатдан исботланмаганини ва баъзан кутилган натижани бермаслигини таъкидламоқда.
Тиббий ҳақиқат ва маркетинг алдовлариКўпинча эркаклар қимматбаҳо витамин комплекслари ва биологик фаол қўшимчаларга таянади. Масалан, Маямилик 29 ёшли молиячи Пачи Перис ҳар ой турли қўшимчалар учун 250 доллар сарфлаган, аммо олти ойлик уринишлардан сўнг унинг муаммоси қўшимчалар билан эмас, балки варикоселе — жарроҳлик аралашувини талаб қиладиган веналарнинг кенгайиши билан боғлиқлиги аниқланган. Бу ҳолат кўплаб «оптималлаштириш» усуллари тиббий ташхиснинг ўрнини боса олмаслигини кўрсатади.
Калифорния университети урологи Жесси Миллснинг сўзларига кўра, вазнни нормаллаштириш, чекиш ва алкоголдан воз кечиш, уйқу режими ҳамда стрессни камайтириш каби асосий омиллар ҳар қандай қўшимчадан кўра самаралироқдир. Клиник тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ҳатто энг кўп реклама қилинадиган витамин комплекслари ҳам ҳомиладорлик эҳтимолини оширишда сезиларли натижа бермаган.
Ташқи муҳит ва турмуш тарзи таъсириЗамонавий дунёда эркаклар саломатлигига микропластиклар ва эндокрин тизимини бузувчи моддалар жиддий хавф туғдирмоқда. Ушбу омиллар оксидловчи стрессни келтириб чиқариб, тўқималарнинг шикастланишига ва сперматозоидлар фаоллигининг пасайишига сабаб бўлади. Шифокорлар сперма сифатини яхшилаш учун қуйидаги амалиётларни тавсия қиладилар:
- Ўрта ер денгизи парҳезига риоя қилиш;
- Мунтазам жисмоний фаоллик;
- Тана ҳароратининг ҳаддан ташқари кўтарилишидан (иссиқ ванналар, сауна) сақланиш;
- Зарарли одатлардан бутунлай воз кечиш.
Статистик маълумотларга кўра, бепуштлик ҳолатларининг 30 фоиздан 50 фоизигача бўлган қисми эркаклар омили билан боғлиқ. Гарчи «сперм-маххинг» тренди кўплаб асоссиз усулларни тарғиб қилса-да, унинг ижобий томони шундаки, эркаклар ўз саломатлигига эрта эътибор бера бошлашди. Бу эса яширин касалликларни вақтида аниқлаш ва даволаш имконини беради.
…