Бразилияда дунёдаги энг йирик биоёқилғи заводларидан бири барпо этилади
АҚШнинг Ҳонейвелл корпорацияси Бразилиянинг Баия штатида улкан биоёқилғи мажмуасини қуриш бўйича Аселен Реневаблес компанияси билан келишувга эришди. Ушбу лойиҳа авиация соҳасида углерод чиқиндиларини камайтиришга қаратилган бўлиб, у экологик тоза авиация ёқилғиси (САФ) ва қайта тикланадиган дизел ишлаб чиқариш бўйича дунёдаги энг йирик майдончалардан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Саноат таҳлилчиларининг прогнозларига кўра, яқин ўн йил ичида дунё бўйлаб САФ ёқилғисига бўлган талаб суткасига 500 минг баррелга етиши мумкин. Ҳонейвелл компаниясининг ixbt.com сайти томонидан келтирилган маълумотларига кўра, тайёр технологик ечимларнинг жорий этилиши янги қувватларни ишга туширишни тезлаштириш билан бирга, қурилиш харажатлари ва муддатларини қатъий назорат қилиш имконини беради.
Модулли ёндашув ва инновацион технологияларЛойиҳанинг ўзига хос жиҳати унинг модулли тузилишидир. Технологик блоклар бевосита қурилиш майдонида эмас, балки завод шароитида йиғилиб, синовдан ўтказилади, сўнгра тайёр модуллар кўринишида Баияга етказилади. Бундай схема қурилиш муддатини сезиларли даражада қисқартириш ва капитал харажатларни камайтиришга хизмат қилади. Бу Бразилия учун стратегик аҳамиятга эга бўлиб, мамлакатнинг қайта тикланадиган энергия соҳасида жаҳон етакчисига айланиш амбицияларини қўллаб-қувватлайди.
Янги завод асоси сифатида Ҳонейвелл УОП ва Италиянинг Эни СпА компанияси томонидан биргаликда ишлаб чиқилган Экофининг технологияси танланган. Ушбу жараён чиқинди ёғлар, ўсимлик мойлари ва бошқа биологик қолдиқларни юқори сифатли, паст углеродли ёқилғига айлантириш имконини беради. Шунингдек, озиқ-овқат экинлари билан рақобатлашмаслик учун яроқсиз ерларда етиштириладиган макаюба мойидан фойдаланиш ҳам режалаштирилган.
Экологик самарадорлик ва рақамли бошқарувИшлаб чиқувчиларнинг баҳолашича, САФ ёқилғисини анъанавий авиакеросин билан аралаштирилган ҳолда қўллаш иссиқхона газлари чиқиндиларини 80 фоизгача камайтиришга ёрдам беради. Бу глобал иқлим ўзгаришига қарши курашда авиация саноати учун ҳал қилувчи қадам бўлиши мумкин. Ҳонейвелл лойиҳага нафақат технологик қурилмалар, балки насос ва компрессор ускуналари ҳамда саноат хавфсизлиги тизимларини ҳам етказиб беради.
Мажмуанинг бутун рақамли инфратузилмаси Эхперион ПКС платформасида қурилади. Бу тизим ишлаб чиқаришни бошқариш, хавфсизлик ва башоратли таҳлил воситаларини бирлаштиради. Ҳонейвелл Просесс Солутионс раҳбари Кен Вестнинг таъкидлашича, автоматлаштириш ва модулли ечимларнинг уйғунлиги "яшил" ёқилғи таннархини пасайтиришнинг асосий омилидир, бусиз уни жаҳон авиациясида оммавий жорий этиш қийин бўлар эди.
…