Бразилияда дунёдаги энг йирик биоёқилғи заводларидан бири барпо этилади

·17·Техно
Бразилияда дунёдаги энг йирик биоёқилғи заводларидан бири барпо этилади

АҚШнинг Ҳонейвелл корпорацияси Бразилиянинг Баия штатида улкан биоёқилғи мажмуасини қуриш бўйича Аселен Реневаблес компанияси билан келишувга эришди. Ушбу лойиҳа авиация соҳасида углерод чиқиндиларини камайтиришга қаратилган бўлиб, у экологик тоза авиация ёқилғиси (САФ) ва қайта тикланадиган дизел ишлаб чиқариш бўйича дунёдаги энг йирик майдончалардан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Саноат таҳлилчиларининг прогнозларига кўра, яқин ўн йил ичида дунё бўйлаб САФ ёқилғисига бўлган талаб суткасига 500 минг баррелга етиши мумкин. Ҳонейвелл компаниясининг ixbt.com сайти томонидан келтирилган маълумотларига кўра, тайёр технологик ечимларнинг жорий этилиши янги қувватларни ишга туширишни тезлаштириш билан бирга, қурилиш харажатлари ва муддатларини қатъий назорат қилиш имконини беради.

Модулли ёндашув ва инновацион технологиялар

Лойиҳанинг ўзига хос жиҳати унинг модулли тузилишидир. Технологик блоклар бевосита қурилиш майдонида эмас, балки завод шароитида йиғилиб, синовдан ўтказилади, сўнгра тайёр модуллар кўринишида Баияга етказилади. Бундай схема қурилиш муддатини сезиларли даражада қисқартириш ва капитал харажатларни камайтиришга хизмат қилади. Бу Бразилия учун стратегик аҳамиятга эга бўлиб, мамлакатнинг қайта тикланадиган энергия соҳасида жаҳон етакчисига айланиш амбицияларини қўллаб-қувватлайди.

Янги завод асоси сифатида Ҳонейвелл УОП ва Италиянинг Эни СпА компанияси томонидан биргаликда ишлаб чиқилган Экофининг технологияси танланган. Ушбу жараён чиқинди ёғлар, ўсимлик мойлари ва бошқа биологик қолдиқларни юқори сифатли, паст углеродли ёқилғига айлантириш имконини беради. Шунингдек, озиқ-овқат экинлари билан рақобатлашмаслик учун яроқсиз ерларда етиштириладиган макаюба мойидан фойдаланиш ҳам режалаштирилган.

Экологик самарадорлик ва рақамли бошқарув

Ишлаб чиқувчиларнинг баҳолашича, САФ ёқилғисини анъанавий авиакеросин билан аралаштирилган ҳолда қўллаш иссиқхона газлари чиқиндиларини 80 фоизгача камайтиришга ёрдам беради. Бу глобал иқлим ўзгаришига қарши курашда авиация саноати учун ҳал қилувчи қадам бўлиши мумкин. Ҳонейвелл лойиҳага нафақат технологик қурилмалар, балки насос ва компрессор ускуналари ҳамда саноат хавфсизлиги тизимларини ҳам етказиб беради.

Мажмуанинг бутун рақамли инфратузилмаси Эхперион ПКС платформасида қурилади. Бу тизим ишлаб чиқаришни бошқариш, хавфсизлик ва башоратли таҳлил воситаларини бирлаштиради. Ҳонейвелл Просесс Солутионс раҳбари Кен Вестнинг таъкидлашича, автоматлаштириш ва модулли ечимларнинг уйғунлиги "яшил" ёқилғи таннархини пасайтиришнинг асосий омилидир, бусиз уни жаҳон авиациясида оммавий жорий этиш қийин бўлар эди.

ҲонейвеллБиоёқилғиЭкологияБразилияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Физиклар коинотнинг энг кучли кучини рекорд даражадаги аниқлик билан ўлчашга муваффақ бўлишдиФизиклар коинотнинг энг кучли кучини рекорд даражадаги аниқлик билан ўлчашга муваффақ бўлишдиБугун, 05:26Эркаклар саломатлигида янги тренд: «Спермани оптималлаштириш» оммалашмоқдаЭркаклар саломатлигида янги тренд: «Спермани оптималлаштириш» оммалашмоқдаБугун, 04:28Ойдаги қурилишда инқилоб: Олимлар реголитдан шиша ва керамика олиш усулини топдиОйдаги қурилишда инқилоб: Олимлар реголитдан шиша ва керамика олиш усулини топдиБугун, 03:51Атом энергетикасида инқилоб: Валар Атомикс 9 ой ичида янги микрореакторини ишга туширдиАтом энергетикасида инқилоб: Валар Атомикс 9 ой ичида янги микрореакторини ишга туширдиБугун, 03:26АҚШ мудофаа саноатида инқироз: Northrop Grumman ракета двигателлари тақчиллигига жавоб бердиАҚШ мудофаа саноатида инқироз: Northrop Grumman ракета двигателлари тақчиллигига жавоб бердиБугун, 02:58Марсда илк бор гранат минерали топилди: Қизил сайёра ўтмиши ҳақида янги маълумотларМарсда илк бор гранат минерали топилди: Қизил сайёра ўтмиши ҳақида янги маълумотларБугун, 02:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди