Физиклар коинотнинг энг кучли кучини рекорд даражадаги аниқлик билан ўлчашга муваффақ бўлишди

·0·Техно
Физиклар коинотнинг энг кучли кучини рекорд даражадаги аниқлик билан ўлчашга муваффақ бўлишди

Физика оламида олаmsҳумул янгилик юз берди: олимлар илк бор кварклар ва глюонлар ўртасидаги кучли ядровий ўзаро таъсир кучини белгиловчи αс (альфа-с) константасини тўғридан-тўғри ўлчашга муваффақ бўлишди. Натуре журналида эълон қилинган ушбу тадқиқот коинотни ушлаб турувчи асосий кучлардан бири ҳақидаги тасаввурларимизни тубдан ўзгартириб, аввалги барча ҳисоб-китоблардан бир неча баробар аниқроқ натижани тақдим этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кучли ўзаро таъсир — бу протон ва нейтронлар ичидаги кваркларни бир-бирига ёпиштириб турувчи кучдир. У табиатдаги тўртта асосий кучнинг энг қудратлиси бўлса-да, уни ўрганиш олимлар учун ҳамиша мушкул бўлиб келган. αс параметри квант хромодинамикаси (ҚКД) назариясининг асоси ҳисобланади. Унинг ўзига хослиги шундаки, юқори энергияларда бу куч заифлашади, паст энергияларда эса шунчалик кучаядики, кваркларни эркин ҳолатда кузатишнинг имкони қолмайди.

Моделлардан воз кечиш ва янги услубиёт

ixbt.com маълумотига кўра, шу вақтга қадар СEРН каби йирик лабораториялардаги ATLAS ва КМС детекторлари орқали ўтказилган тажрибалар маълум бир назарий моделларга таяниб келган. Бу эса ўлчовларда хатолик эҳтимолини оширар эди. Янги тадқиқотда эса олимлар илк бор моделлардан воз кечиб, паст энергияли экспериментал маълумотларни панжарали квант хромодинамикаси (латтисе ҚКД) билан бирлаштиришди.

Бу услубда вақт ва макон махсус тўр (панжара) кўринишида шакллантирилади ва ҚКД тенгламалари фундаментал принциплар асосида бевосита ечилади. Тринитй коллежи профессори Штефан Синт (Штефан Синт) таъкидлашича, айнан шу ёндашув кваркларнинг "асирликда" бўлиши (конфайнмент) билан боғлиқ мураккабликларни четлаб ўтишга ва қўшимча тахминларсиз аниқ рақамларни олишга имкон берган.

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, янги константанинг хатолик даражаси аввалги барча ўлчовларнинг умумий хатолигидан икки баробар камроқдир. Энг муҳими, мавжуд кичик хатоликлар ҳам фақат статистик характерга эга бўлиб, Монте-Карло усули билан боғлиқ. Бу эса натижанинг шаффофлигини ва илмий жиҳатдан қатъийлигини таъминлайди.

Катта адрон коллайдери учун аҳамияти

Ушбу кашфиёт амалий жиҳатдан Катта адрон коллайдеридаги (ЛҲК) тажрибалар учун жуда муҳим. Эндиликда физиклар протон-протон тўқнашувларини таҳлил қилишда назарий ноаниқликларни сезиларли даражада камайтириш имконига эга бўладилар. Бу эса Стандарт моделдан ташқаридаги янги физика ҳодисаларини — масалан, қоронғу материя ёки номаълум зарраларни қидиришда сезгирликни оширади.

Хулоса қилиб айтганда, αс константасининг бундай юқори аниқликда ўлчаниши коинотнинг микродунё қонуниятларини тушунишда янги даврни очади. Бу нафақат назарий физика, балки коинотнинг пайдо бўлиши ва унинг фундаментал тузилишини ўрганаётган барча илм-фан соҳалари учун улкан қадамдир. Эндиликда олимлар коинотни бошқарувчи кучларни янада аниқроқ башорат қила оладилар.

ФизикаКвант ХромодинамикасиСEРНИлм-фанКатта Адрон Коллайдери
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилияда дунёдаги энг йирик биоёқилғи заводларидан бири барпо этиладиБразилияда дунёдаги энг йирик биоёқилғи заводларидан бири барпо этиладиБугун, 04:55Эркаклар саломатлигида янги тренд: «Спермани оптималлаштириш» оммалашмоқдаЭркаклар саломатлигида янги тренд: «Спермани оптималлаштириш» оммалашмоқдаБугун, 04:28Ойдаги қурилишда инқилоб: Олимлар реголитдан шиша ва керамика олиш усулини топдиОйдаги қурилишда инқилоб: Олимлар реголитдан шиша ва керамика олиш усулини топдиБугун, 03:51Атом энергетикасида инқилоб: Валар Атомикс 9 ой ичида янги микрореакторини ишга туширдиАтом энергетикасида инқилоб: Валар Атомикс 9 ой ичида янги микрореакторини ишга туширдиБугун, 03:26АҚШ мудофаа саноатида инқироз: Northrop Grumman ракета двигателлари тақчиллигига жавоб бердиАҚШ мудофаа саноатида инқироз: Northrop Grumman ракета двигателлари тақчиллигига жавоб бердиБугун, 02:58Марсда илк бор гранат минерали топилди: Қизил сайёра ўтмиши ҳақида янги маълумотларМарсда илк бор гранат минерали топилди: Қизил сайёра ўтмиши ҳақида янги маълумотларБугун, 02:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди