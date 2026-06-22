Аргентина терма жамоаси Лионель Месси атрофида бирлашди: Скалони ёлғон хабарларга нуқта қўйди

·0·Спорт
Аргентина терма жамоаси Лионель Месси атрофида бирлашди: Скалони ёлғон хабарларга нуқта қўйди

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони Жахон чемпионати доирасидаги навбатдаги учрашувлар олдидан жамоадаги ички муҳит ва сардор Лионель Месси атрофида тарқалган нохуш хабарларга муносабат билдирди. Сўнгги кунларда ижтимоий тармоқлар ва айрим ОАВларда футболчининг оиласига доир асоссиз маълумотлар тарқалиши жамоа лагерида катта шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хусусан, Интер Миами юлдузи Лионель Мессининг отаси Хорхе вафот этгани ҳақидаги ёлғон хабарлар Аргентина футбол жамоатчилигини ларзага келтирди. Ушбу фейк хабар тарқалиши ортидан футболчининг оиласи расмий баёнот беришга мажбур бўлди. Маълум қилинишича, Хорхе айни дамда тиббий муолажалар олмоқда ва унинг саломатлиги ижобий томонга ўзгармоқда. ESPN нашри хабарига кўра, ушбу ҳодиса жамоанинг Австрияга қарши ўйинга тайёргарлик жараёнига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмади.

Ёлғон хабар ортидан келган истеъфолар

Мазкур можароли вазият Лузу ТВ телеканали бошловчиси Флоренция Пена жонли эфир пайтида Мессининг отаси вафот этгани ҳақида тасдиқланмаган маълумотни эълон қилиши билан бошланди. Хабар тезда вирусли кўриниш олиб, бутун дунёга тарқалди. Бунинг оқибатида бошловчи ўз лавозимидан истеъфо берди. Унинг сўзларига кўра, продюсерлик гуруҳи унинг қулоғига нотўғри маълумотни узатган.

Телеканал раҳбарияти ҳам ушбу қўпол хатоликка нисбатан кескин чоралар кўрди. Продюсер Николас Оккиато воқеага алоқадор бир неча ходим ишдан бўшатилганини тасдиқлади. Бундай ҳолат Лионель Месси ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган бир пайтда юз бергани футболчининг руҳий ҳолатига босим ўтказиши мумкин эди, бироқ жамоа уни қўллаб-қувватлашга қарор қилди.

Скалонининг муносабати ва жамоавий бирлик

Лионель Скалони Техаснинг Арлингтон шаҳрида ўтадиган ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида жамоа ҳар қачонгидан ҳам жипслашганини таъкидлади. "Биз яхшимиз ва эртанги баҳсга тайёрмиз. Жамоа ҳар қандай яхши ва ёмон вазиятларни биргаликда енгиб ўтишига ишонамиз. Дўстлар даврасида бўлиш ҳар доим яхши ва Месси буни ҳис қилмоқда", — деди мураббий.

Goal.com нашри берган маълумотларга кўра, Аргентина терма жамоаси гуруҳ босқичининг биринчи турида Жазоирни 3:0 ҳисобида мағлуб этган эди. Ўша учрашувда Лионель Месси хет-трик қайд этиб, ўзининг юқори спорт формасида эканлигини намойиш этган. Эндиликда "албиселесте" Австрияга қарши баҳсда ғалаба қозониб, муддатидан олдин плей-офф йўлланмасини ҳал қилишни кўзламоқда.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Аргентинанинг ҳар бир ўйини катта қизиқиш уйғотади. Айниқса, Мессининг сўнгги йирик турнирларидаги иштироки ва унинг атрофидаги воқеалар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Скалони бошчилигидаги жамоа бу каби ташқи босимларга қарамай, асосий эътиборни майдондаги натижага қаратишга ҳаракат қилмоқда.

АргентинаЛионель МессиЛионель СкалониЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 12:51Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...Бугун, 12:41Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида ким хўжайин?Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида ким хўжайин?Бугун, 12:39Андрей Фёдоров Португалияни қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақида гапирдиАндрей Фёдоров Португалияни қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақида гапирдиБугун, 12:34Килиан Мбаппе Лионель Месси ва Криштиано Роналдони жаҳоннинг энг яхши футболчилари деб атадиКилиан Мбаппе Лионель Месси ва Криштиано Роналдони жаҳоннинг энг яхши футболчилари деб атадиБугун, 12:32Мундиалда сенсация: Ўзбекистон номи ва байроғи музқаймоқлардаМундиалда сенсация: Ўзбекистон номи ва байроғи музқаймоқлардаБугун, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди