Аргентина терма жамоаси Лионель Месси атрофида бирлашди: Скалони ёлғон хабарларга нуқта қўйди
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони Жахон чемпионати доирасидаги навбатдаги учрашувлар олдидан жамоадаги ички муҳит ва сардор Лионель Месси атрофида тарқалган нохуш хабарларга муносабат билдирди. Сўнгги кунларда ижтимоий тармоқлар ва айрим ОАВларда футболчининг оиласига доир асоссиз маълумотлар тарқалиши жамоа лагерида катта шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Хусусан, Интер Миами юлдузи Лионель Мессининг отаси Хорхе вафот этгани ҳақидаги ёлғон хабарлар Аргентина футбол жамоатчилигини ларзага келтирди. Ушбу фейк хабар тарқалиши ортидан футболчининг оиласи расмий баёнот беришга мажбур бўлди. Маълум қилинишича, Хорхе айни дамда тиббий муолажалар олмоқда ва унинг саломатлиги ижобий томонга ўзгармоқда. ESPN нашри хабарига кўра, ушбу ҳодиса жамоанинг Австрияга қарши ўйинга тайёргарлик жараёнига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмади.
Ёлғон хабар ортидан келган истеъфоларМазкур можароли вазият Лузу ТВ телеканали бошловчиси Флоренция Пена жонли эфир пайтида Мессининг отаси вафот этгани ҳақида тасдиқланмаган маълумотни эълон қилиши билан бошланди. Хабар тезда вирусли кўриниш олиб, бутун дунёга тарқалди. Бунинг оқибатида бошловчи ўз лавозимидан истеъфо берди. Унинг сўзларига кўра, продюсерлик гуруҳи унинг қулоғига нотўғри маълумотни узатган.
Телеканал раҳбарияти ҳам ушбу қўпол хатоликка нисбатан кескин чоралар кўрди. Продюсер Николас Оккиато воқеага алоқадор бир неча ходим ишдан бўшатилганини тасдиқлади. Бундай ҳолат Лионель Месси ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган бир пайтда юз бергани футболчининг руҳий ҳолатига босим ўтказиши мумкин эди, бироқ жамоа уни қўллаб-қувватлашга қарор қилди.
Скалонининг муносабати ва жамоавий бирликЛионель Скалони Техаснинг Арлингтон шаҳрида ўтадиган ўйин олдидан ўтказилган матбуот анжуманида жамоа ҳар қачонгидан ҳам жипслашганини таъкидлади. "Биз яхшимиз ва эртанги баҳсга тайёрмиз. Жамоа ҳар қандай яхши ва ёмон вазиятларни биргаликда енгиб ўтишига ишонамиз. Дўстлар даврасида бўлиш ҳар доим яхши ва Месси буни ҳис қилмоқда", — деди мураббий.
Goal.com нашри берган маълумотларга кўра, Аргентина терма жамоаси гуруҳ босқичининг биринчи турида Жазоирни 3:0 ҳисобида мағлуб этган эди. Ўша учрашувда Лионель Месси хет-трик қайд этиб, ўзининг юқори спорт формасида эканлигини намойиш этган. Эндиликда "албиселесте" Австрияга қарши баҳсда ғалаба қозониб, муддатидан олдин плей-офф йўлланмасини ҳал қилишни кўзламоқда.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Аргентинанинг ҳар бир ўйини катта қизиқиш уйғотади. Айниқса, Мессининг сўнгги йирик турнирларидаги иштироки ва унинг атрофидаги воқеалар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Скалони бошчилигидаги жамоа бу каби ташқи босимларга қарамай, асосий эътиборни майдондаги натижага қаратишга ҳаракат қилмоқда.
…