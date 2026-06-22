Ўзбекистон ва Португалия ўйини куни Тошкент метроси соат 01:00 гача ишлайди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
23 июнь куни Тошкент метрополитени тунги соат 01:00 гача ишлайди. Бу ҳақда йўловчиларга қўшимча қулайлик яратиш мақсадида қарор қабул қилинган.
Шу куни футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси соат 22:00 да Португалияга қарши майдонга тушади. Учрашув кечки вақтда бошланиши сабаб пойтахт метросининг иш вақти одатдагидан бир соатга узайтирилади.
Метро поездлари ҳаракати тунги соат 01:00 гача давом этади. Бу футбол учрашувини томоша қилган мухлисларнинг шаҳар бўйлаб қайтиши учун қўшимча имконият яратади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…