ЖЧ-2026да автоголлар сони 8 тага етди
2026 йилги жаҳон чемпионати ҳали гуруҳ босқичида бўлишига қарамай, турнирда киритилган автоголлар сони 8 тага етди.
Бу кўрсаткич аввалги кўплаб мундиаллардаги натижадан юқори. Жумладан, 2022 йилги жаҳон чемпионатида 2 та, 2014 йилда 4 та, 2010 йилда эса 2 та автогол қайд этилган.
Жаҳон чемпионатлари тарихида ҳозирча энг кўп автогол 2018 йилги мусобақада киритилган. Ўша турнирда футболчилар ўз дарвозасига жами 12 марта тўп киритган.
Мундиаллар бўйича автоголлар статистикаси:
• 1930 йил — 1 та
• 1934 йил — 0 та
• 1938 йил — 2 та
• 1950 йил — 0 та
• 1954 йил — 4 та
• 1958 йил — 0 та
• 1962 йил — 0 та
• 1966 йил — 2 та
• 1970 йил — 1 та
• 1974 йил — 3 та
• 1978 йил — 2 та
• 1982 йил — 1 та
• 1986 йил — 2 та
• 1990 йил — 0 та
• 1994 йил — 1 та
• 1998 йил — 5 та
• 2002 йил — 2 та
• 2006 йил — 4 та
• 2010 йил — 2 та
• 2014 йил — 4 та
• 2018 йил — 12 та
• 2022 йил — 2 та
• 2026 йил — 8 та
ЖЧ-2026 давом этаётгани ва ҳали гуруҳ босқичи якунланмагани учун бу рақам яна ошиши мумкин.
…