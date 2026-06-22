ЖЧ-2026да автоголлар сони 8 тага етди

·5·Спорт
ЖЧ-2026да автоголлар сони 8 тага етди

2026 йилги жаҳон чемпионати ҳали гуруҳ босқичида бўлишига қарамай, турнирда киритилган автоголлар сони 8 тага етди.

Бу кўрсаткич аввалги кўплаб мундиаллардаги натижадан юқори. Жумладан, 2022 йилги жаҳон чемпионатида 2 та, 2014 йилда 4 та, 2010 йилда эса 2 та автогол қайд этилган.

Жаҳон чемпионатлари тарихида ҳозирча энг кўп автогол 2018 йилги мусобақада киритилган. Ўша турнирда футболчилар ўз дарвозасига жами 12 марта тўп киритган.

Мундиаллар бўйича автоголлар статистикаси:

• 1930 йил — 1 та
• 1934 йил — 0 та
• 1938 йил — 2 та
• 1950 йил — 0 та
• 1954 йил — 4 та
• 1958 йил — 0 та
• 1962 йил — 0 та
• 1966 йил — 2 та
• 1970 йил — 1 та
• 1974 йил — 3 та
• 1978 йил — 2 та
• 1982 йил — 1 та
• 1986 йил — 2 та
• 1990 йил — 0 та
• 1994 йил — 1 та
• 1998 йил — 5 та
• 2002 йил — 2 та
• 2006 йил — 4 та
• 2010 йил — 2 та
• 2014 йил — 4 та
• 2018 йил — 12 та
• 2022 йил — 2 та
• 2026 йил — 8 та

ЖЧ-2026 давом этаётгани ва ҳали гуруҳ босқичи якунланмагани учун бу рақам яна ошиши мумкин.

ЖЧ-2026Жаҳон чемпионатиАвтоголФИФАМундиал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиКаннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиБугун, 14:22ЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтадиЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтадиБугун, 14:21Фабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиФабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиБугун, 14:13Майкл Оуэн: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда хет-трик қайд этса, ажабланмайманМайкл Оуэн: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда хет-трик қайд этса, ажабланмайманБугун, 14:07Букайо Сака Англия терма жамоасининг тўлиқ машғулотларига қайтдиБукайо Сака Англия терма жамоасининг тўлиқ машғулотларига қайтдиБугун, 13:59ЖЧ-2026. Уругвай — Кабо-Верде 2:2 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Уругвай — Кабо-Верде 2:2 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 13:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди