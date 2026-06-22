Неймар Бразилия терма жамоаси машғулотларига қайтди: Пақуета унинг аҳамиятини таъкидлади

·0·Спорт
Неймар Бразилия терма жамоаси машғулотларига қайтди: Пақуета унинг аҳамиятини таъкидлади

Бразилия терма жамоасининг етакчи ярим ҳимоячиси Лукас Пақуета жамоа сардори Неймар машғулотларга қайтганидан мамнунлигини билдирди. 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичидаги ҳал қилувчи баҳслар олдидан "пентакампеонлар" учун бу жуда муҳим янгилик ҳисобланади. Жароҳати сабабли турнирнинг дастлабки қисмини ўтказиб юборган юлдузли ҳужумчи эндиликда сафга қайтишга яқин турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Неймар болдир мушакларидаги жароҳат туфайли Бразилиянинг Марокашга қарши (1:1) ва Гаити билан (3:0) бўлиб ўтган учрашувларини ўтказиб юборган эди. Бироқ, унинг Маямидаги машғулот майдонида кўриниш бериши жамоа ичидаги муҳитни сезиларли даражада кўтарди. Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчи Шотландияга қарши кечадиган гуруҳдаги сўнгги баҳсда майдонга тушиши кутилмоқда.

Лукас Пақуета якшанба куни бўлиб ўтган матбуот анжуманида жамоадошининг қайтиши ҳақида тўхталиб ўтди. "Биз барчамиз уни машғулотларда ва майдонда кўрганимиздан жуда хурсандмиз. Неймар Бразилия терма жамоаси учун ўта муҳим ўйинчи. У ушбу либосда ажойиб тарих яратган ва ҳали ҳам бизга кўп ёрдам бера олади", — дея таъкидлади Пақуета.

Таркибдаги йўқотишлар ва жамоавий руҳ

Неймарнинг қайтиши ижобий янгилик бўлса-да, Бразилия терма жамоаси жиддий йўқотишга ҳам юз тутган. Барселона вингери Рафинья тиззасидаги жароҳат сабабли сафдан чиққан. Унинг турнирнинг қолган қисмида иштирок этиши ҳозирча сўроқ остида қолмоқда. Пақуета жамоа Рафиньяни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаётганини ва унинг тезроқ соғайиб кетишига умид қилаётганини билдирди.

"Ҳозирда у бутун жамоанинг қўллаб-қувватлашини ҳис қилмоқда. Биз унинг ёнидамиз ва тикланиш жараёнида қўлимиздан келган барча ёрдамни берамиз. Рафинья — меҳнаткаш йигит ва у имкон қадар тезроқ сафга қайтиш учун борини беради. Унинг жамоамиз учун нақадар муҳимлигини сўз билан таърифлаш қийин, у сўнгги мавсумларда ўсишга эришди", — дейди ярим ҳимоячи.

Бразилия терма жамоаси беш карра жаҳон чемпиони бўлишига қарамай, Пақуета Шотландияга қарши ўйин олдидан хотиржамликка берилмаслик кераклигини уқтирди. Шотландлар ўз тарихларида илк бор плей-офф босқичига чиқишни мақсад қилган ва Жанубий Америка гигантларига қарши бор кучи билан курашиши аниқ.

Пақуета рақибга ҳурмат билан ёндашиш зарурлигини қайд этди: "Жаҳон чемпионатидаги барча жамоалар ҳурматга лойиқ. Уларни ўрганиш ва ўйинга пухта тайёргарлик кўриш шарт. Шотландияни ҳурмат қиламиз, лекин биз ўз ўйинимизни кўрсатишимиз ва мураббийнинг кўрсатмаларини бажаришимиз керак. Мақсадимиз — ҳар қандай рақибга қарши фақат ғалаба қозониш".

Бразилия терма жамоаси айни дамда гуруҳда пешқадамликни мустаҳкамлаш ва плей-оффга яхши кайфиятда йўл олишни кўзламоқда. Неймарнинг сафга қайтиши ҳужум чизиғидаги ижодкорликни ошириши ва жамоанинг умумий кучига куч қўшиши кутилмоқда.

БразилияНеймарЖаҳон ЧемпионатиЛукас ПақуетаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва Португалия ўйини куни Тошкент метроси соат 01:00 гача ишлайдиЎзбекистон ва Португалия ўйини куни Тошкент метроси соат 01:00 гача ишлайдиБугун, 14:40Ралф Рангник: Ламине Ямал келажакда Лионель Месси даражасига чиқиши мумкинРалф Рангник: Ламине Ямал келажакда Лионель Месси даражасига чиқиши мумкинБугун, 14:37ЖЧ-2026да автоголлар сони 8 тага етдиЖЧ-2026да автоголлар сони 8 тага етдиБугун, 14:31Каннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиКаннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиБугун, 14:22ЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтадиЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтадиБугун, 14:21Фабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиФабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиБугун, 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди