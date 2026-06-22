Неймар Бразилия терма жамоаси машғулотларига қайтди: Пақуета унинг аҳамиятини таъкидлади
Бразилия терма жамоасининг етакчи ярим ҳимоячиси Лукас Пақуета жамоа сардори Неймар машғулотларга қайтганидан мамнунлигини билдирди. 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичидаги ҳал қилувчи баҳслар олдидан "пентакампеонлар" учун бу жуда муҳим янгилик ҳисобланади. Жароҳати сабабли турнирнинг дастлабки қисмини ўтказиб юборган юлдузли ҳужумчи эндиликда сафга қайтишга яқин турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Неймар болдир мушакларидаги жароҳат туфайли Бразилиянинг Марокашга қарши (1:1) ва Гаити билан (3:0) бўлиб ўтган учрашувларини ўтказиб юборган эди. Бироқ, унинг Маямидаги машғулот майдонида кўриниш бериши жамоа ичидаги муҳитни сезиларли даражада кўтарди. Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчи Шотландияга қарши кечадиган гуруҳдаги сўнгги баҳсда майдонга тушиши кутилмоқда.
Лукас Пақуета якшанба куни бўлиб ўтган матбуот анжуманида жамоадошининг қайтиши ҳақида тўхталиб ўтди. "Биз барчамиз уни машғулотларда ва майдонда кўрганимиздан жуда хурсандмиз. Неймар Бразилия терма жамоаси учун ўта муҳим ўйинчи. У ушбу либосда ажойиб тарих яратган ва ҳали ҳам бизга кўп ёрдам бера олади", — дея таъкидлади Пақуета.
Таркибдаги йўқотишлар ва жамоавий руҳНеймарнинг қайтиши ижобий янгилик бўлса-да, Бразилия терма жамоаси жиддий йўқотишга ҳам юз тутган. Барселона вингери Рафинья тиззасидаги жароҳат сабабли сафдан чиққан. Унинг турнирнинг қолган қисмида иштирок этиши ҳозирча сўроқ остида қолмоқда. Пақуета жамоа Рафиньяни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаётганини ва унинг тезроқ соғайиб кетишига умид қилаётганини билдирди.
"Ҳозирда у бутун жамоанинг қўллаб-қувватлашини ҳис қилмоқда. Биз унинг ёнидамиз ва тикланиш жараёнида қўлимиздан келган барча ёрдамни берамиз. Рафинья — меҳнаткаш йигит ва у имкон қадар тезроқ сафга қайтиш учун борини беради. Унинг жамоамиз учун нақадар муҳимлигини сўз билан таърифлаш қийин, у сўнгги мавсумларда ўсишга эришди", — дейди ярим ҳимоячи.
Бразилия терма жамоаси беш карра жаҳон чемпиони бўлишига қарамай, Пақуета Шотландияга қарши ўйин олдидан хотиржамликка берилмаслик кераклигини уқтирди. Шотландлар ўз тарихларида илк бор плей-офф босқичига чиқишни мақсад қилган ва Жанубий Америка гигантларига қарши бор кучи билан курашиши аниқ.
Пақуета рақибга ҳурмат билан ёндашиш зарурлигини қайд этди: "Жаҳон чемпионатидаги барча жамоалар ҳурматга лойиқ. Уларни ўрганиш ва ўйинга пухта тайёргарлик кўриш шарт. Шотландияни ҳурмат қиламиз, лекин биз ўз ўйинимизни кўрсатишимиз ва мураббийнинг кўрсатмаларини бажаришимиз керак. Мақсадимиз — ҳар қандай рақибга қарши фақат ғалаба қозониш".
Бразилия терма жамоаси айни дамда гуруҳда пешқадамликни мустаҳкамлаш ва плей-оффга яхши кайфиятда йўл олишни кўзламоқда. Неймарнинг сафга қайтиши ҳужум чизиғидаги ижодкорликни ошириши ва жамоанинг умумий кучига куч қўшиши кутилмоқда.
…