Каннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалияга қарши ўтадиган муҳим баҳс олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Италиялик мутахассис ЎФА матбуот хизматига берган интервьюсида рақибнинг кучини юқори баҳолади. Шу билан бирга, у футболчиларини ортиқча босимдан озод қилишга ва майдонга ишонч билан чиқаришга ҳаракат қилаётганини таъкидлади.
Каннаваронинг айтишича, Ўзбекистон жаҳон чемпионатининг энг кучли ва юлдузларга бой жамоаларидан бирига қарши тўп суради. Португалия таркибида Европанинг етакчи клубларида ўйнайдиган кўплаб юқори савияли футболчилар бор.
Албатта, улар орасида асосий эътибор Криштиану Роналдуга қаратилади. Каннаваро португалиялик ҳужумчини сўнгги 20 йил ичида Лионель Месси билан бир қаторда жаҳон футболининг энг буюк намояндаларидан бири сифатида эътироф этди.
«Мен футболчиларимдаги босимни камайтиришга ҳаракат қиламан. Чунки биз жаҳон чемпионатининг энг кучли жамоаларидан бирига қарши ўйнаймиз. Португалия таркиби юлдузли футболчиларга тўла ва, албатта, уларда Криштиану Роналду бор. Сўнгги 20 йилда у Лионель Месси билан бирга дунёнинг энг буюк футболчиларидан бири бўлиб келмоқда», — деди Каннаваро.
Бош мураббий Португалиянинг ўйин услубига ҳам алоҳида тўхталди. Унинг таъкидлашича, Роберто Мартинес шогирдлари тўпни узоқ вақт назорат қилишни, қисқа узатмалар орқали ўйин суръатини бошқаришни ва рақибга эркин ҳаракат қилиш имконини бермасликни яхши кўради.
Португалия ҳар бир ҳужумда хавф туғдиришга қодир. Шу сабабли Ўзбекистон футболчилари ҳимояда максимал даражада тартибли, диққатли ва ўзаро ҳамжиҳат ҳаракат қилиши талаб этилади.
Бироқ Каннаваро жамоасининг бутун учрашув давомида фақат ҳимояланиб ўтиришини истамайди. Унинг режасига кўра, «Оқ бўрилар» тўпни эгаллаган пайтда жасорат билан олдинга ўтиб, рақибга муаммолар туғдириши лозим.
«Португалия тўпни назорат қилишни яхши кўради. Улар қисқа паслар орқали ўйинни бошқаради ва ҳар бир вазиятда хавфли. Шунинг учун биз ҳимояда жуда тартибли бўлишимиз керак. Шу билан бирга, тўп бизда бўлганда, уларга муаммо туғдиришга ҳаракат қилишимиз лозим», — деди мутахассис.
Каннаваронинг фикрича, дунёда мутлақо камчиликсиз жамоа йўқ. Ҳар бир рақибнинг кучли жиҳатлари билан бир қаторда фойдаланиш мумкин бўлган заиф нуқталари ҳам мавжуд.
Ўзбекистон мураббийлар штаби Португалиянинг ўйинини батафсил таҳлил қилган. Энди асосий вазифа рақибнинг устунликларини имкон қадар чеклаш ва бўш ҳудудлар ҳамда заиф томонлардан унумли фойдаланишдан иборат бўлади.
Каннаваро Роналдунинг номи ва мақоми футболчиларга қўшимча босим юкламаслиги кераклигини ҳам таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, учрашув бошлангач, майдонда юлдузлар эмас, икки жамоа ва натижа учун кураш қолади.
«Роналду буюк футболчи ва улкан юлдуз. Аммо ўйин бошланганидан кейин буларнинг барчасини унутиш керак. Биз фақат ўз вазифамизга эътибор қаратишимиз шарт», — деди бош мураббий.
Италиялик мутахассис майдон ташқарисида футболчилар ўртасида самимий муносабатлар бўлиши мумкинлигини, аммо ҳакамнинг дастлабки ҳуштаги янграгач, дўстлик иккинчи ўринга тушишини айтди.
«Майдондан ташқарида муносабатлар жуда яхши бўлиши мумкин. Аммо майдонда сиз дўст эмассиз. У ерда фақат ўз жамоангизнинг манфаатини ўйлашингиз керак», — дея таъкидлади Каннаваро.
Бош мураббий Ўзбекистон терма жамоасининг жаҳон чемпионатида қандай таассурот қолдиришини исташи ҳақида ҳам гапирди. У миллий жамоа тарихий дебютант бўлса-да, кучли рақиблардан чўчимайдиган, интизомли ва ўзига хос футбол намойиш этадиган жамоа сифатида танилишини хоҳламоқда.
«Ўзбекистонни жаҳон чемпионатида илк бор қатнашаётган, аммо кучли жамоалардан қўрқмайдиган терма сифатида эслаб қолишларини истайман. Биз яхши футбол кўрсатадиган, яхши шаклланган ва интизомли жамоа сифатида танилишимиз керак», — деди у.
Каннаваро Ўзбекистон барча рақибларни ҳурмат қилишини, бироқ миллий жамоага нисбатан ҳам худди шундай муносабат бўлишини хоҳлашини қўшимча қилди. Бунинг учун «Оқ бўрилар» майдонда ўз кучини, характерини ва муносиб рақобат кўрсата олишини исботлаши керак.
Суҳбат давомида мутахассис ўзининг мураббийлик касбига қандай кириб келгани ҳақида ҳам сўзлаб берди. У болалигида фақат футболчи бўлишни орзу қилганини, мураббийликни эса дастлаб жуда мураккаб ва оғир касб деб ҳисоблаганини тан олди.
Футболчилик фаолиятини якунлаш арафасида Каннаваро спорт директори ёки клуб менежери бўлиш ҳақида ўйлаган. Аммо вақт ўтиши билан мураббийликка қизиқиши ортган ва бугун у ўз ишидан катта завқ олаётганини яширмади.
«Ҳозир ростини айтсам, бу ишни жуда яхши кўраман. Ҳар куни эрталаб уйғонганимда янги нарсаларни ўрганишга, ўйинларни томоша қилишга ва тажрибамни футболчилар билан бўлишишга ҳаракат қиламан», — деди Каннаваро.
Унинг таъкидлашича, футболчиларга билим ва тажриба улашиш, уларнинг ўсишига ҳисса қўшиш мураббийликдаги энг қадрли туйғулардан биридир. Айнан шу жараён унга бахт ва янги мотивация беради.
Португалияга қарши учрашув Ўзбекистон учун навбатдаги улкан синов бўлади. Рақибнинг номи ва таркиби қанчалик кучли бўлмасин, Каннаваро шогирдларидан интизом, жасорат ва ўз кучига ишонч билан ҳаракат қилишни талаб қилмоқда.
«Оқ бўрилар» майдонга фақат рақибни ҳурмат қилиш учун эмас, ўзларини ҳам ҳурмат қилдириш учун тушади.
…