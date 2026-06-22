Тошкентда келажак технологияси: ҳуманоид роботлар заводи қурилиши бошланди

·0·Техно
Тошкентда келажак технологияси: ҳуманоид роботлар заводи қурилиши бошланди

Пойтахтимизда юқори технологиялар соҳасида янги даврни бошлаб берувчи улкан қадам ташланди. Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигининг хабар беришича, Тошкент шаҳрида ҳуманоид роботлар ва уларнинг бутловчи қисмларини ишлаб чиқаришга ихтисослашган замонавий завод қурилишига старт берилди.

Тантанали маросим ва юқори мартабали меҳмонлар

Корхона қурилишига тамал тоши қўйиш маросими 15 июнь куни Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасида «Янги Авлод» саноат зонасида бўлиб ўтди.

Ушбу тарихий тадбирда икки мамлакатдан расмий вакиллар ва соҳа раҳбарлари иштирок этди. Меҳмонлар қаторида Бош вазир ўринбосари Жамшид Хўжаев, инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Илзат Қосимов, Жанубий Кореянинг Ўзбекистондаги элчиси Вон До Ён ҳамда Robotis компанияси президенти Ким Бёнг Су қатнашди.

Келажак заводи ҳақида муҳим рақамлар

Ушбу лойиҳа Ўзбекистонда робототехника соҳасини ривожлантириш бўйича энг муҳим ташаббуслардан бири сифатида баҳоланмоқда. Лойиҳанинг асосий кўрсаткичлари қуйидагича:

  • Инвестиция ҳажми: Қарийб 70 миллион доллар

  • Янги иш ўринлари: 2 мингдан ортиқ юқори малакали иш ўрни

  • Ишлаб чиқариш майдони: 10 гектар ҳудудда барпо этиладиган замонавий мажмуа

Дунё гигантлари тан олган ҳамкор: Robotis ҳақида нималарни билиш керак?

Ўзбекистон билан ҳамкорликка киришган Жанубий Кореянинг Robotis компанияси оддий корхона эмас, балки автоном робототехника соҳасида жаҳон етакчиларидан бири саналади. 1999 йилда асос солинган ушбу компаниянинг умумий активлари 2,5 миллиард долларни ташкил этади. Унинг АҚШ, Япония ва Хитой давлатларида расмий ваколатхоналари мавжуд.

Robotis компаниясининг нуфузи ва ишончлилигини улар билан ҳамкорлик қиладиган дунё гигантлари рўйхатидан ҳам билиш мумкин:

Компания технологияларидан фойдаланувчи брендлар: Amazon, Microsoft, Apple, NASA, Google, Samsung ва BMW.

Янги ташкил этилаётган корхона нафақат юқори технологияли маҳсулотлар ишлаб чиқаради, балки мамлакатимизга халқаро тажрибани олиб кириш ва маҳаллий кадрларнинг малакасини оширишга хизмат қилади. Бу Ўзбекистоннинг инновацион ривожланиш йўлидаги энг йирик ютуқларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқдаiPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқдаБугун, 14:20Wildberries янги хизматни йўлга қўйди: Энди техникаларни ўрнатиб бериш ҳам мумкинWildberries янги хизматни йўлга қўйди: Энди техникаларни ўрнатиб бериш ҳам мумкинБугун, 13:25Саппҳире RX 9070 ХТ график карталарида жиддий муаммо: Қувват кабеллари эриб кетмоқдаСаппҳире RX 9070 ХТ график карталарида жиддий муаммо: Қувват кабеллари эриб кетмоқдаБугун, 12:54Samsung ва OpenAI ҳамкорлиги: 120 мингдан ортиқ ходим ChatGPT Энтерприсе тизимига ўтадиSamsung ва OpenAI ҳамкорлиги: 120 мингдан ортиқ ходим ChatGPT Энтерприсе тизимига ўтадиБугун, 12:26Tesla ўзининг Terafab заводи учун TSMC муҳандисларини катта маош билан жалб қилмоқдаTesla ўзининг Terafab заводи учун TSMC муҳандисларини катта маош билан жалб қилмоқдаБугун, 11:51Starlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уландиStarlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уландиБугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди