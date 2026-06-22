Тошкентда келажак технологияси: ҳуманоид роботлар заводи қурилиши бошланди
Пойтахтимизда юқори технологиялар соҳасида янги даврни бошлаб берувчи улкан қадам ташланди. Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигининг хабар беришича, Тошкент шаҳрида ҳуманоид роботлар ва уларнинг бутловчи қисмларини ишлаб чиқаришга ихтисослашган замонавий завод қурилишига старт берилди.
Тантанали маросим ва юқори мартабали меҳмонлар
Корхона қурилишига тамал тоши қўйиш маросими 15 июнь куни Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасида «Янги Авлод» саноат зонасида бўлиб ўтди.
Ушбу тарихий тадбирда икки мамлакатдан расмий вакиллар ва соҳа раҳбарлари иштирок этди. Меҳмонлар қаторида Бош вазир ўринбосари Жамшид Хўжаев, инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Илзат Қосимов, Жанубий Кореянинг Ўзбекистондаги элчиси Вон До Ён ҳамда Robotis компанияси президенти Ким Бёнг Су қатнашди.
Келажак заводи ҳақида муҳим рақамлар
Ушбу лойиҳа Ўзбекистонда робототехника соҳасини ривожлантириш бўйича энг муҳим ташаббуслардан бири сифатида баҳоланмоқда. Лойиҳанинг асосий кўрсаткичлари қуйидагича:
Инвестиция ҳажми: Қарийб 70 миллион доллар
Янги иш ўринлари: 2 мингдан ортиқ юқори малакали иш ўрни
Ишлаб чиқариш майдони: 10 гектар ҳудудда барпо этиладиган замонавий мажмуа
Дунё гигантлари тан олган ҳамкор: Robotis ҳақида нималарни билиш керак?
Ўзбекистон билан ҳамкорликка киришган Жанубий Кореянинг Robotis компанияси оддий корхона эмас, балки автоном робототехника соҳасида жаҳон етакчиларидан бири саналади. 1999 йилда асос солинган ушбу компаниянинг умумий активлари 2,5 миллиард долларни ташкил этади. Унинг АҚШ, Япония ва Хитой давлатларида расмий ваколатхоналари мавжуд.
Robotis компаниясининг нуфузи ва ишончлилигини улар билан ҳамкорлик қиладиган дунё гигантлари рўйхатидан ҳам билиш мумкин:
Компания технологияларидан фойдаланувчи брендлар: Amazon, Microsoft, Apple, NASA, Google, Samsung ва BMW.
Янги ташкил этилаётган корхона нафақат юқори технологияли маҳсулотлар ишлаб чиқаради, балки мамлакатимизга халқаро тажрибани олиб кириш ва маҳаллий кадрларнинг малакасини оширишга хизмат қилади. Бу Ўзбекистоннинг инновацион ривожланиш йўлидаги энг йирик ютуқларидан бири бўлиши кутилмоқда.
…