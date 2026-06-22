Яқин Шарқдаги 3,5 ойлик уруш якуни: Ким ўз мақсадига эришди-ю, ким мағлуб бўлди?

·27·Дунё
Яқин Шарқдаги 3,5 ойлик уруш якуни: Ким ўз мақсадига эришди-ю, ким мағлуб бўлди?

Яқин Шарқда уч ярим ой давом этган шиддатли ҳарбий ҳаракатлар ниҳоят махсус меморандум имзоланиши билан тўхтади. Бугунги кунда аксарият халқаро таҳлилчилар ва кузатувчилар уруш якунларини қизғин муҳокама қилмоқда. Асосий хулосаларга кўра, АҚШ ва Исроил ўзларининг стратегик мақсадларига тўлиқ эриша олмади, Эрон эса жиддий талафотлар кўрганига қарамай, кўплаб жабҳаларда ўз позициясини сақлаб қолди.

АҚШ ва Исроилнинг режалари нега амалга ошмади?

Вашингтон ва Тель-Авив ушбу уруш орқали бир нечта йирик мақсадларни кўзлаган эди. Биринчи ва энг асосий вазифа — Эронда амалдаги сиёсий тизимни заифлаштириш, ички норозиликларни кучайтириш орқали ҳокимият алмашинувига эришиш ва у ерда Ғарб манфаатларига мос ҳукумат шакллантириш эди. Баъзи экспертлар бу режани Венесуэла сценарийсига қиёслашмоқда, бироқ Эронда бу модел иш бермади. Мамлакат ўз суверенитетини сақлаб қолди.

Иккинчи муҳим мақсад жаҳон нефть бозори ва глобал ёнилғи нархлари устидан назоратни қўлга киритиш билан боғлиқ эди. Бу йўналишда ҳам иттифоқчилар кутилган натижага эриша олишмади. Кейинги долзарб масала эса Ҳўрмуз бўғози атрофидаги вазият бўлиб, бу ердаги стратегик транспорт йўлаклари устидан назорат масаласи ҳануз бошқа давлатларнинг ҳам ўз манфаатларини фаолроқ ҳимоя қилишига туртки бермоқда.

Дональд Трампнинг "ғалабаси" ва ядро дастури масаласи

Шунга қарамай, АҚШ урушдан бутунлай қуруқ қўл билан чиқди, дейиш нотўғри бўлади. Вашингтон уруш бошланишидан аввал Масқатда ўтказилган музокараларда Эроннинг ядро дастурини чеклашни асосий талаб сифатида қўйган эди. Имзоланган меморандумнинг 10-бандида Эроннинг ядровий фаолияти АЭХА (Атом энергияси бўйича халқаро агентлик) назорати остида бўлиши қатъий белгилаб қўйилди.

Айни пайтда АҚШ президенти Дональд Трамп "Эрон энди ҳеч қачон ядро қуролига эга бўлмайди" деган баёнот билан чиқиб, буни ўзининг катта муваффақияти сифатида кўрсатмоқда. Ноябрь ойида бўлиб ўтадиган оралиқ сайловлар олдидан Трамп ушбу натижани ички сиёсатдаги энг кучли аргумент сифатида ишлатиши аниқ.

Аслида эса Теҳрон ҳозиргача ядро қуроли яратишга интилмаётганини билдириб келмоқда. Ҳатто мамлакат олий раҳбари Али Хоминаий ядро қуролига эгалик қилиш ислом шариатига зид ва ҳаром эканлиги ҳақида фатво чиқарган. Эроннинг уранни 60 фоизгача бойитгани халқаро ҳамжамиятда баҳсларга сабаб бўлган бўлса-да, Теҳрон буни тиббиёт, илмий тадқиқот ва атом энергетикаси эҳтиёжлари билан изоҳламоқда.

Эроннинг кўрган зарари ва прагматик қарори

Уруш Эрон учун жуда қаттиқ ва аламли кечди. Мамлакат ҳудудига 20 мингдан ортиқ ҳарбий зарбалар берилди, бу эса инфратузилма, иқтисодиёт ва ижтимоий соҳага даҳшатли зарар етказди. Бу вайронагарчиликларнинг асоратлари яқин йиллар ичида ҳам сезилиб туради.

Энг ачинарлиси, Эрон раҳбарияти юқори мартабали ҳарбий ва сиёсий амалдорларидан, шунингдек, уларнинг оила аъзоларидан айрилди. Шунга қарамай, Теҳрон урушни янада авж олдиришдан кўра, муроса йўлини, яъни меморандум имзолашни танлади. Бу узоқ йиллардан бери санкциялар остида яшаётган мамлакат иқтисодиёти ва халқ манфаатларини асраб қолишга қаратилган прагматик ва доно қарор бўлди.

300 миллиард долларлик савол

Имзоланган ҳужжатнинг энг қизиқарли жиҳатларидан бири — АҚШ ва унинг иттифоқчилари Эрон иқтисодиётини қайта тиклаш учун 300 миллиард доллар миқдорида ёрдам маблағи ажратиши ҳақидаги банддир. Аммо бу улкан маблағни ким, қандай механизмлар орқали ва қайси шаклда етказиб бериши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда. Шу боис, ушбу банднинг қоғоздан амалиётга кўчишини вақт кўрсатади.

АҚШИсроилЭронДональд ТрампМАГАТЭ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилдиБугун, 13:53Келинни кўриб ҳушидан кетган куёв: тўйда кутилмаган ҳолат (видео)Келинни кўриб ҳушидан кетган куёв: тўйда кутилмаган ҳолат (видео)Бугун, 11:59Масжид яқинидаги болтали ҳужум жамоатчиликни ларзага солдиМасжид яқинидаги болтали ҳужум жамоатчиликни ларзага солдиБугун, 11:45Қозоғистонда дўкон ходимасидан русча гапиришни талаб қилган аёл жаримага тортилдиҚозоғистонда дўкон ходимасидан русча гапиришни талаб қилган аёл жаримага тортилдиБугун, 11:42Осмонўпар бинода барпо этилган ўрмонОсмонўпар бинода барпо этилган ўрмонБугун, 10:48Испания Бош вазирининг рафиқаси коррупция иши бўйича суд қилинадиИспания Бош вазирининг рафиқаси коррупция иши бўйича суд қилинадиКеча, 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди