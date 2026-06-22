Ралф Рангник: Ламине Ямал келажакда Лионель Месси даражасига чиқиши мумкин
Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал жаҳон футболи жамоатчилиги эътиборини ўзига жалб қилишда давом этмоқда. Австрия терма жамоаси бош мураббийи Ралф Рангник 18 ёшли вингернинг иқтидори ҳақида юқори фикр билдириб, уни афсонавий Лионель Месси билан қиёслади. Мутахассиснинг фикрича, ёш футболчи ўз устида ишлашдан тўхтамаса, спорт оламида янги даврни бошлаб бериши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Испаниянинг Саудия Арабистони устидан қозонган 4:0 ҳисобидаги ишончли ғалабасидан сўнг, Манчестер Юнайтед собиқ устози Ямалнинг ўйинини алоҳида эътироф этди. Мазкур баҳсда Ламине Ямал 10-дақиқадаёқ ҳисобни очиб, рақиб ҳимоячиларига бутун ўйин давомида тинчлик бермади. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва тўп билан муомаласи кўплаб мутахассисларни ҳайратда қолдирмоқда.
Катта келажак ва Мессига қиёсMundo Deportivo нашрига берган интервюсида Ралф Рангник Испания терма жамоасининг бугунги кучи ва Ямалнинг салоҳияти ҳақида тўхталиб ўтди. "Испания — ҳеч ким тўқнаш келишни истамайдиган рақиб. Улар сўнгги йилларда футбол тарихини шакллантирган миллатлардан бири бўлиш билан бирга, ўз таркибида келажакнинг мутлоқ суперюлдузи Ламине Ямалга эга", — дейди мураббий.
Рангникнинг таъкидлашича, ёш иқтидор эгасининг муваффақияти унинг руҳий ҳолати ва жисмоний тайёргарлигига боғлиқ. "Агар у жароҳатлардан омон қолса ва эришган ютуқларидан ҳаволаниб кетмасдан, оёқлари ерда турса, Лионель Месси даражасига етиши мумкинлигини тасаввур қила оламан", — дея қўшимча қилди Австрия устози.
Goal.com хабарига кўра, Ламине Ямал атиги 18 ёшда бўлишига қарамай, аллақачон Испания терма жамоасининг ҳужум чизиғидаги энг хавфли ва асосий фигураларидан бирига айланган. Бироқ, мураббийлар штаби футболчининг соғлиғини асрашга катта эътибор қаратмоқда. Ўтган мавсум охирида олган жароҳати сабабли, унинг майдондаги дақиқалари эҳтиёткорлик билан назорат қилинмоқда.
Эҳтиёткорлик ва навбатдаги синовларСаудия Арабистони билан ўйинда ажойиб биринчи бўлимдан сўнг, мураббий Луис де ла Фуенте Ямални иккинчи бўлимда захирага олди. Бу қарор футболчининг жисмоний юкламасини камайтириш ва уни турнирнинг ҳал қилувчи босқичларига тайёр ҳолда сақлаш мақсадида қабул қилинган. Бунгача бўлиб ўтган Кабо-Верде билан ўйинда ҳам вингер тўлиқ ҳаракат қилмаган эди.
Испания терма жамоасининг навбатдаги манзили — Уругвайга қарши кечадиган муҳим учрашувдир. Мутахассислар ушбу баҳсда ҳам Ямалнинг асосий таркибда тушиши, аммо ўйин охиригача қолмаслигини тахмин қилишмоқда. Ёш юлдузни жисмоний жиҳатдан тетик сақлаш Испаниянинг чемпионлик пойгасидаги имкониятларини сезиларли даражада ошириши мумкин.
Ламине Ямалнинг Барселона ва терма жамоадаги ўсиш суръати унинг нафақат Испания, балки бутун дунё футболи келажагини белгилаб берувчи ўйинчилардан бири эканлигини кўрсатмоқда. Рангник каби тажрибали мураббийларнинг бундай юксак баҳоси эса ёш футболчига бўлган босим ва масъулиятни янада ошириши тайин.
…