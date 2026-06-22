Ралф Рангник: Ламине Ямал келажакда Лионель Месси даражасига чиқиши мумкин

·0·Спорт
Ралф Рангник: Ламине Ямал келажакда Лионель Месси даражасига чиқиши мумкин

Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал жаҳон футболи жамоатчилиги эътиборини ўзига жалб қилишда давом этмоқда. Австрия терма жамоаси бош мураббийи Ралф Рангник 18 ёшли вингернинг иқтидори ҳақида юқори фикр билдириб, уни афсонавий Лионель Месси билан қиёслади. Мутахассиснинг фикрича, ёш футболчи ўз устида ишлашдан тўхтамаса, спорт оламида янги даврни бошлаб бериши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Испаниянинг Саудия Арабистони устидан қозонган 4:0 ҳисобидаги ишончли ғалабасидан сўнг, Манчестер Юнайтед собиқ устози Ямалнинг ўйинини алоҳида эътироф этди. Мазкур баҳсда Ламине Ямал 10-дақиқадаёқ ҳисобни очиб, рақиб ҳимоячиларига бутун ўйин давомида тинчлик бермади. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва тўп билан муомаласи кўплаб мутахассисларни ҳайратда қолдирмоқда.

Катта келажак ва Мессига қиёс

Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида Ралф Рангник Испания терма жамоасининг бугунги кучи ва Ямалнинг салоҳияти ҳақида тўхталиб ўтди. "Испания — ҳеч ким тўқнаш келишни истамайдиган рақиб. Улар сўнгги йилларда футбол тарихини шакллантирган миллатлардан бири бўлиш билан бирга, ўз таркибида келажакнинг мутлоқ суперюлдузи Ламине Ямалга эга", — дейди мураббий.

Рангникнинг таъкидлашича, ёш иқтидор эгасининг муваффақияти унинг руҳий ҳолати ва жисмоний тайёргарлигига боғлиқ. "Агар у жароҳатлардан омон қолса ва эришган ютуқларидан ҳаволаниб кетмасдан, оёқлари ерда турса, Лионель Месси даражасига етиши мумкинлигини тасаввур қила оламан", — дея қўшимча қилди Австрия устози.

Goal.com хабарига кўра, Ламине Ямал атиги 18 ёшда бўлишига қарамай, аллақачон Испания терма жамоасининг ҳужум чизиғидаги энг хавфли ва асосий фигураларидан бирига айланган. Бироқ, мураббийлар штаби футболчининг соғлиғини асрашга катта эътибор қаратмоқда. Ўтган мавсум охирида олган жароҳати сабабли, унинг майдондаги дақиқалари эҳтиёткорлик билан назорат қилинмоқда.

Эҳтиёткорлик ва навбатдаги синовлар

Саудия Арабистони билан ўйинда ажойиб биринчи бўлимдан сўнг, мураббий Луис де ла Фуенте Ямални иккинчи бўлимда захирага олди. Бу қарор футболчининг жисмоний юкламасини камайтириш ва уни турнирнинг ҳал қилувчи босқичларига тайёр ҳолда сақлаш мақсадида қабул қилинган. Бунгача бўлиб ўтган Кабо-Верде билан ўйинда ҳам вингер тўлиқ ҳаракат қилмаган эди.

Испания терма жамоасининг навбатдаги манзили — Уругвайга қарши кечадиган муҳим учрашувдир. Мутахассислар ушбу баҳсда ҳам Ямалнинг асосий таркибда тушиши, аммо ўйин охиригача қолмаслигини тахмин қилишмоқда. Ёш юлдузни жисмоний жиҳатдан тетик сақлаш Испаниянинг чемпионлик пойгасидаги имкониятларини сезиларли даражада ошириши мумкин.

Ламине Ямалнинг Барселона ва терма жамоадаги ўсиш суръати унинг нафақат Испания, балки бутун дунё футболи келажагини белгилаб берувчи ўйинчилардан бири эканлигини кўрсатмоқда. Рангник каби тажрибали мураббийларнинг бундай юксак баҳоси эса ёш футболчига бўлган босим ва масъулиятни янада ошириши тайин.

Ламине ЯмалРалф РангникЛионель МессиИспанияБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва Португалия ўйини куни Тошкент метроси соат 01:00 гача ишлайдиЎзбекистон ва Португалия ўйини куни Тошкент метроси соат 01:00 гача ишлайдиБугун, 14:40Неймар Бразилия терма жамоаси машғулотларига қайтди: Пақуета унинг аҳамиятини таъкидладиНеймар Бразилия терма жамоаси машғулотларига қайтди: Пақуета унинг аҳамиятини таъкидладиБугун, 14:31ЖЧ-2026да автоголлар сони 8 тага етдиЖЧ-2026да автоголлар сони 8 тага етдиБугун, 14:31Каннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиКаннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиБугун, 14:22ЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтадиЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтадиБугун, 14:21Фабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиФабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиБугун, 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди