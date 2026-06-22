Барселона ҳужум чизиғини кучайтириш учун Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқда
Каталониянинг Барселона клуби Роберт Левандовски кетганидан сўнг бўшаб қолган марказий ҳужумчи ўрнини тўлдириш учун кутилмаган номзод – Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн вариантини ўрганмоқда. Sport нашри хабарига кўра, клуб раҳбарияти аллақачон футболчининг вакиллари билан алоқага чиқиб, унинг Испания чемпионатига кўчиб ўтишга бўлган муносабатини ўрганган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Бавария сафида тўп сураётган 32 ёшли ҳужумчининг Мюнхен клуби билан шартномаси борасида муайян тушунмовчиликлар юзага келган. Айнан шу ҳолат Барселона учун трансфер имкониятини очиши мумкин деб қаралмоқда. Гарчи расмий таклиф ҳали юборилмаган бўлса-да, каталонияликлар футболчининг лагеридан дастлабки маълумотларни олишга муваффақ бўлишди.
Шартнома муддати бўйича келишмовчиликГарри Кейн ва Бавария раҳбарияти ўртасидаги асосий муаммо янги шартноманинг муддати билан боғлиқ. Футболчининг амалдаги келишуви 2027-йилда ниҳоясига етади. Маълумотларга кўра, Кейн ўз келажагини 2030-йилгача Мюнхен билан боғламоқчи, бироқ клуб раҳбарияти унга фақат икки йиллик қўшимча узайтиришни таклиф қилмоқда.
Goal.com нашрининг ёзишича, ҳозирча бу трансфер амалга ошиши эҳтимоли паст деб баҳоланмоқда. Футболчи Мюнхендаги ҳаётидан мамнун, бироқ шартнома борасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолса, вазият кескин ўзгариши мумкин. Барселона айнан шу жараённи диққат билан кузатиб бормоқда.
Ханси Фликнинг тактик талаблариБарселона бош мураббийи Ханси Флик жамоа олдига юқори прессингга асосланган ўйин услубини қўйган. Шу сабабли, унга нафақат гол урадиган, балки ҳимояда ҳам фаол ишлайдиган ҳужумчи зарур. Гарри Кейн ўзининг универсал маҳорати билан ушбу талабларга тўла жавоб беради.
Шунга қарамай, клубнинг трансфер рўйхатида биринчи рақамли мақсад сифатида Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес қолмоқда. Аргентиналик футболчи Барселона сафига ўтишга катта қизиқиш билдирган ва Фликнинг тактик схемасига энг мос келадиган номзод сифатида кўрилмоқда.
Каталонияликлар учун молиявий томонлама ҳам Кейн трансфери осон кечмайди. Англиялик юлдуз Бавария сафида йилига 25 миллион евро маош олади. Агар томонлар ўзаро келишувга эриша олмаса, Барселона жаҳон чемпионатидан сўнг ўзининг ҳал қилувчи ҳаракатларини бошлаши кутилмоқда.
…