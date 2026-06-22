Барселона ҳужум чизиғини кучайтириш учун Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқда

·0·Спорт
Барселона ҳужум чизиғини кучайтириш учун Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқда

Каталониянинг Барселона клуби Роберт Левандовски кетганидан сўнг бўшаб қолган марказий ҳужумчи ўрнини тўлдириш учун кутилмаган номзод – Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн вариантини ўрганмоқда. Sport нашри хабарига кўра, клуб раҳбарияти аллақачон футболчининг вакиллари билан алоқага чиқиб, унинг Испания чемпионатига кўчиб ўтишга бўлган муносабатини ўрганган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Бавария сафида тўп сураётган 32 ёшли ҳужумчининг Мюнхен клуби билан шартномаси борасида муайян тушунмовчиликлар юзага келган. Айнан шу ҳолат Барселона учун трансфер имкониятини очиши мумкин деб қаралмоқда. Гарчи расмий таклиф ҳали юборилмаган бўлса-да, каталонияликлар футболчининг лагеридан дастлабки маълумотларни олишга муваффақ бўлишди.

Шартнома муддати бўйича келишмовчилик

Гарри Кейн ва Бавария раҳбарияти ўртасидаги асосий муаммо янги шартноманинг муддати билан боғлиқ. Футболчининг амалдаги келишуви 2027-йилда ниҳоясига етади. Маълумотларга кўра, Кейн ўз келажагини 2030-йилгача Мюнхен билан боғламоқчи, бироқ клуб раҳбарияти унга фақат икки йиллик қўшимча узайтиришни таклиф қилмоқда.

Goal.com нашрининг ёзишича, ҳозирча бу трансфер амалга ошиши эҳтимоли паст деб баҳоланмоқда. Футболчи Мюнхендаги ҳаётидан мамнун, бироқ шартнома борасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолса, вазият кескин ўзгариши мумкин. Барселона айнан шу жараённи диққат билан кузатиб бормоқда.

Ханси Фликнинг тактик талаблари

Барселона бош мураббийи Ханси Флик жамоа олдига юқори прессингга асосланган ўйин услубини қўйган. Шу сабабли, унга нафақат гол урадиган, балки ҳимояда ҳам фаол ишлайдиган ҳужумчи зарур. Гарри Кейн ўзининг универсал маҳорати билан ушбу талабларга тўла жавоб беради.

Шунга қарамай, клубнинг трансфер рўйхатида биринчи рақамли мақсад сифатида Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес қолмоқда. Аргентиналик футболчи Барселона сафига ўтишга катта қизиқиш билдирган ва Фликнинг тактик схемасига энг мос келадиган номзод сифатида кўрилмоқда.

Каталонияликлар учун молиявий томонлама ҳам Кейн трансфери осон кечмайди. Англиялик юлдуз Бавария сафида йилига 25 миллион евро маош олади. Агар томонлар ўзаро келишувга эриша олмаса, Барселона жаҳон чемпионатидан сўнг ўзининг ҳал қилувчи ҳаракатларини бошлаши кутилмоқда.

БарселонаГарри КейнБаварияТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Карлос: Неймар қайтса, Бразилия Жаҳон чемпионати финалига чиқа оладиРоберто Карлос: Неймар қайтса, Бразилия Жаҳон чемпионати финалига чиқа оладиБугун, 20:56Рустам Ашурматов: "Португалияга қарши ўйинда 1000% кучимизни берамиз"Рустам Ашурматов: "Португалияга қарши ўйинда 1000% кучимизни берамиз"Бугун, 20:53Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан янги шартнома имзолашдан бош тортдиХиара Кеатинг Манчестер Сити билан янги шартнома имзолашдан бош тортдиБугун, 20:32Манчестер Сити Гвардиоланинг ўрнини эгаллайдиган мураббий учун 17 млн фунт тўлайдиМанчестер Сити Гвардиоланинг ўрнини эгаллайдиган мураббий учун 17 млн фунт тўлайдиБугун, 20:30Файзуллаев: «Керакли жойда пайдо бўлдим, биз тарих ёзишда давом этамиз»Файзуллаев: «Керакли жойда пайдо бўлдим, биз тарих ёзишда давом этамиз»Бугун, 20:16Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 20:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди