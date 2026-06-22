NVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирди

·0·Техно
NVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирди

NVIDIA корпорацияси илмий ҳисоблашлар соҳасида инқилобий ўзгаришларга сабаб бўлувчи янги дастурий воситаларни тақдим этди. Гамбургда бўлиб ўтган ИСК 2026 конференциясида намойиш этилган ушбу технологиялар астрономия, юқори энергиялар физикаси ва материалшунослик каби мураккаб йўналишларда маълумотларни қайта ишлаш тезлигини бир неча минг баробарга ошириш имконини беради. Бу кашфиётлар нафақат вақтни тежайди, балки илгари инсоният кўзидан четда қолган коинот сигналларини аниқлашга ёрдам беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ишланмалар орасида энг диққатга сазовори куПҳотон пакети бўлиб, у телескоплар ва рентген қурилмаларидан олинадиган кўп ўлчовли маълумотлар билан ишлашга мўлжалланган. ixbt.com маълумотига кўра, NVIDIA ГB200 НВЛ72 тизимларида астрономик файлларни юклаш ва ўқиш тезлиги 14 900 баробарга ошган. Signal таҳлили эса 32 та Grace Blackwell суперчиплари ёрдамида 8400 марта тезроқ амалга оширилмоқда. Бу технология Вера Rubin обсерваторияси томонидан олиб бориладиган миллиардлаб галактикаларни суратга олиш лойиҳасида ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Коинот ва заррачалар физикаси: Йўқотилган сигналлар қайтмоқда

Яна бир муҳим янгилик — ДАҚИРИ кутубхонаси бўлиб, у илмий датчиклардан келаётган улкан маълумотлар оқимини реал вақт режимида узатишни таъминлайди. Одатда, анъанавий тизимлар хотира чекловлари туфайли маълумотларнинг бир қисмини ўчириб юборишга мажбур бўлади. Бироқ, СEРН мутахассислари билан ҳамкорликда яратилган А-ГҲОСТ лойиҳаси Катта адрон коллайдеридаги ATLAS тажрибаси маълумотларини сунъий интеллект ёрдамида таҳлил қилишни бошлади. Илгари воқеаларнинг 99 фоизи сақлаб қолиш имконсизлиги сабабли ташлаб юборилган бўлса, энди СИ ҳатто энг камёб сигналларни, жумладан, қора материя изларини ҳам қидириб топиши мумкин.

Кимё ва материалшунослик соҳасида NVIDIA АЛЧEМИ платформасини ривожлантирмоқда. Ушбу тизим миллионлаб молекуляр бирикмаларни бир вақтнинг ўзида моделлаштириш имконини беради. Бу, ўз навбатида, янги авлод аккумуляторлари, катализаторлар ва ҳатто косметика маҳсулотларини яратиш жараёнини кескин тезлаштиради. Масалан, Лила Ссиенсес компанияси АЛЧEМИ ёрдамида янги материалларни қидиришни 50 баробарга, магнит хусусиятларини ҳисоблашни эса 30 баробарга тезлаштиришга эришган.

Технологик оптималлаштириш натижасида ТенсорНет моделларини ўқитиш олти баробарга тезлашди ва хотира истеъмоли уч марта қисқарди. Бу олимларга илгари ҳафталаб вақт талаб қилган ҳисоб-китобларни бир неча кунда якунлаш имконини беради. NVIDIA ўзининг ҳисоблаш тезлаткичларини шунчаки график процессор эмас, балки замонавий илм-фаннинг универсал қуролига айлантиришни мақсад қилган.

Ушбу ютуқлар Ўзбекистон каби илмий тадқиқотлар ва рақамли иқтисодиётга эътибор қаратаётган мамлакатлар учун ҳам долзарбдир. NVIDIA технологияларининг бундай сакраши глобал миқёсда мураккаб илмий гипотезаларни текшириш вақтини қисқартириб, технологик тараққиётни янги босқичга олиб чиқади. Эндиликда инсоният коинотнинг энг чекка нуқталаридан келаётган заиф сигналларни ҳам “эшитиш” ва таҳлил қилиш имконига эга бўлмоқда.

NVIDIAСунъий IntelлектАстрономияСEРНGrace Blackwell
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркия ядро энергетикаси остонасида: «Аккую» AESнинг биринчи блоки якунландиТуркия ядро энергетикаси остонасида: «Аккую» AESнинг биринчи блоки якунландиБугун, 21:56SpaceX ва Рефлектион AI ўртасида 6,3 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиSpaceX ва Рефлектион AI ўртасида 6,3 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиБугун, 21:55AMD фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Ryzen 9000 процессорларига муҳим функцияни қайтардиAMD фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Ryzen 9000 процессорларига муҳим функцияни қайтардиБугун, 21:20Жанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилдиЖанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилдиБугун, 20:57WhatsApp раҳбарияти алмашди: Meta Ҳиндистонлик тадбиркорни янги раҳбар этиб тайинладиWhatsApp раҳбарияти алмашди: Meta Ҳиндистонлик тадбиркорни янги раҳбар этиб тайинладиБугун, 20:51Олимлар Қуёш бўронларидан ҳимояланиш учун коинотда «қалқон» яратишни таклиф қилдиОлимлар Қуёш бўронларидан ҳимояланиш учун коинотда «қалқон» яратишни таклиф қилдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди