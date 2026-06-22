Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси футбол оламида навбатдаги улкан натижани қайд этиб, жаҳон чемпионатлари тарихидаги мутлақ тўпурар унвонини қўлга киритди. Даллас шаҳрида ўтган Ж гуруҳи доирасидаги Австрияга қарши учрашувда Интер Миами юлдузи ўзининг тарихий голини уришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
39 ёшни қаршилаш арафасида турган афсонавий ҳужумчи ушбу гол эвазига мундиаллардаги умумий голлари сонини 17 тага етказди. Шу тариқа, у германиялик Мирослав Клосе томонидан ўрнатилган ва 2014-йилдан буён дахлсиз бўлиб келаётган 16 та голли рекордни янгилади. Goal.com нашрининг хабар беришича, Лионель Месси турнирни юқори спорт формасида бошлаган ва Жазоирга қарши баҳсдаги хет-трики орқали рекордга жуда яқинлашиб олган эди.
Пеналти билан боғлиқ омадсизлик ва иродаТарихий натижа қайд этилган ўйин Месси учун осон кечмади. Баҳснинг дастлабки дақиқаларида VAR тизими ёрдамида Аргентина фойдасига пеналти белгиланди. Бироқ саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби 12 метрлик нуқтадан адашиб, дарвоза устунининг чап томонини нишонга олди. Бу ҳолат стадионга йиғилган минглаб мухлисларни ҳайратда қолдирди.
Opta таҳлилларига кўра, ушбу хатодан сўнг Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихида ҳам энг кўп пеналти тепган (7 марта), ҳам энг кўп пеналтидан фойдалана олмаган (3 марта) футболчи сифатида ҳам қайд этилди. Шунга қарамай, у руҳан тушкунликка тушмасдан, ўйин давомида ўз маҳоратини кўрсатди ва барибир мақсадига эришди.
Янги марралар сариТўпурарлик рекордидан ташқари, Месси Шимолий Америкадаги турнирда бошқа кўрсаткичлар бўйича ҳам етакчиликни ўз қўлига олмоқда. Ҳозирда у голли узатмалар (ассист) сони бўйича ўзининг афсонавий ватандоши Диего Марадона билан тенглашиб турибди. Кейинги ўйинларда ушбу натижани ҳам янгилаш имконияти мавжуд.
Лионель Мессининг 40 ёшга яқинлашиб қолганига қарамай, Албиселесте сафидаги таъсири ва ўйин даражаси пасайгани йўқ. Унинг бу ютуғи замонавий футболда ёш шунчаки рақам эканлигини яна бир бор исботламоқда. Аргентина терма жамоаси ўз етакчиси бошчилигида турнирнинг асосий фаворитларидан бири бўлиб қолмоқда.
Ушбу рекорд нафақат Месси учун, балки бутун футбол олами учун муҳим аҳамиятга эга. Мирослав Клосе ўн йил давомида сақлаб келган чўққининг забт этилиши, Лионель Мессининг барча даврларнинг энг буюк футболчиси сифатидаги мақомини янада мустаҳкамлади.
…