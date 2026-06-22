Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди

·34·Спорт
Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси футбол оламида навбатдаги улкан натижани қайд этиб, жаҳон чемпионатлари тарихидаги мутлақ тўпурар унвонини қўлга киритди. Даллас шаҳрида ўтган Ж гуруҳи доирасидаги Австрияга қарши учрашувда Интер Миами юлдузи ўзининг тарихий голини уришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

39 ёшни қаршилаш арафасида турган афсонавий ҳужумчи ушбу гол эвазига мундиаллардаги умумий голлари сонини 17 тага етказди. Шу тариқа, у германиялик Мирослав Клосе томонидан ўрнатилган ва 2014-йилдан буён дахлсиз бўлиб келаётган 16 та голли рекордни янгилади. Goal.com нашрининг хабар беришича, Лионель Месси турнирни юқори спорт формасида бошлаган ва Жазоирга қарши баҳсдаги хет-трики орқали рекордга жуда яқинлашиб олган эди.

Пеналти билан боғлиқ омадсизлик ва ирода

Тарихий натижа қайд этилган ўйин Месси учун осон кечмади. Баҳснинг дастлабки дақиқаларида VAR тизими ёрдамида Аргентина фойдасига пеналти белгиланди. Бироқ саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби 12 метрлик нуқтадан адашиб, дарвоза устунининг чап томонини нишонга олди. Бу ҳолат стадионга йиғилган минглаб мухлисларни ҳайратда қолдирди.

Opta таҳлилларига кўра, ушбу хатодан сўнг Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихида ҳам энг кўп пеналти тепган (7 марта), ҳам энг кўп пеналтидан фойдалана олмаган (3 марта) футболчи сифатида ҳам қайд этилди. Шунга қарамай, у руҳан тушкунликка тушмасдан, ўйин давомида ўз маҳоратини кўрсатди ва барибир мақсадига эришди.

Янги марралар сари

Тўпурарлик рекордидан ташқари, Месси Шимолий Америкадаги турнирда бошқа кўрсаткичлар бўйича ҳам етакчиликни ўз қўлига олмоқда. Ҳозирда у голли узатмалар (ассист) сони бўйича ўзининг афсонавий ватандоши Диего Марадона билан тенглашиб турибди. Кейинги ўйинларда ушбу натижани ҳам янгилаш имконияти мавжуд.

Лионель Мессининг 40 ёшга яқинлашиб қолганига қарамай, Албиселесте сафидаги таъсири ва ўйин даражаси пасайгани йўқ. Унинг бу ютуғи замонавий футболда ёш шунчаки рақам эканлигини яна бир бор исботламоқда. Аргентина терма жамоаси ўз етакчиси бошчилигида турнирнинг асосий фаворитларидан бири бўлиб қолмоқда.

Ушбу рекорд нафақат Месси учун, балки бутун футбол олами учун муҳим аҳамиятга эга. Мирослав Клосе ўн йил давомида сақлаб келган чўққининг забт этилиши, Лионель Мессининг барча даврларнинг энг буюк футболчиси сифатидаги мақомини янада мустаҳкамлади.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиРекордФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мессининг нохуш серияси: у кетма-кет 3-мундиалда пенальтидан адашди (видео)Мессининг нохуш серияси: у кетма-кет 3-мундиалда пенальтидан адашди (видео)Кеча, 23:18Тарих янгиланди: Месси ЖЧ тарихидаги мутлақ тўпурарга айланди (видео)Тарих янгиланди: Месси ЖЧ тарихидаги мутлақ тўпурарга айланди (видео)Кеча, 23:02Аргентина ва Австрия баҳсида Месси ҳисобни очдиАргентина ва Австрия баҳсида Месси ҳисобни очдиКеча, 23:01Тибаут Коуртоис Реал Мадридда қолиш шарти ва фаолиятини якунлаш режаси ҳақида гапирдиТибаут Коуртоис Реал Мадридда қолиш шарти ва фаолиятини якунлаш режаси ҳақида гапирдиКеча, 22:53Месси Австрия билан баҳсда бир йўла 3 та буюк рекордни янгилаши мумкинМесси Австрия билан баҳсда бир йўла 3 та буюк рекордни янгилаши мумкинКеча, 21:52J гуруҳида супер тўқнашув! Амалдаги чемпион Аргентина Австрияга қаршиJ гуруҳида супер тўқнашув! Амалдаги чемпион Аргентина Австрияга қаршиКеча, 21:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди