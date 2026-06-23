Астон Вилла Морган Роджерс учун 100 миллион фунтдан кам таклифларни рад этмоқда
Бирмингемнинг Астон Вилла клуби ўзининг ёш юлдузи Морган Роджерс борасида қатъий позициясини намойиш этмоқда. Англия Премер-лигасининг гигантлари ҳисобланган Арсенал ва Челси футболчи учун жиддий қизиқиш билдираётган бир пайтда, Вилла раҳбарияти трансфер нархи бўйича ўз талабларини эълон қилди. Жамоа эгалари Нассеф Савирис ва Вес Эденс иқтидорли ҳужумчини арзон гаровга қўйиб юбормасликка қарор қилишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Даилй Маил нашри хабарига кўра, Астон Вилла 23 ёшли Роджерс учун камида 100 миллион фунт стерлинг миқдорида маблағ талаб қилмоқда. Клуб раҳбарияти ҳозирги трансфер бозоридаги нарх-навони асос қилиб олган ҳолда, ўз футболчисини энг қимматли активлардан бири деб ҳисоблайди. Хусусан, бошқа клублар ўз ўйинчилари учун сўраётган йирик суммалар Бирмингем клубининг бу қадар баланд нарх белгилашига сабаб бўлган.
Молиявий чекловлар ва трансфер сиёсатиГарчи Астон Вилла ўтган мавсумда ажойиб натижалар қайд этиб, Европа лигасида ғалаба қозонган бўлса-да, клуб UEFAнинг молиявий қоидаларига (FFP) риоя қилишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Регламентга кўра, клублар даромадининг 70 фоизидан ортиғини футбол билан боғлиқ харажатларга сарфлаши мумкин эмас. Аввалроқ ушбу қоидани бузгани учун 9,5 миллион фунт жаримага тортилган Вилла учун Морган Роджерснинг сотуви молиявий мувозанатни тиклаш учун ягона йўл бўлиши мумкин.
Шунга қарамай, клуб ўзининг Премер-лигадаги рақибларига ҳеч қандай "чегирма" тақдим этмоқчи эмас. Роджерс ўтган мавсумда 14 та гол ва 12 та голли узатмани амалга ошириб, ўзининг нақадар муҳим фигура эканлигини исботлади. Унаи Эмерй жамоаси Чемпионлар лигасида муносиб иштирок этишни мақсад қилган ва таркибни кучайтириш учун қўшимча маблағга муҳтож.
Унаи Эмерйнинг режалари ва янги нишонларАгар Морган Роджерс жамоани тарк этадиган бўлса, Унаи Эмерй қанот ҳужуми чизиғини кучайтириш учун бир нечта номзодларни кўриб чиқмоқда. Испаниялик мутахассис Арсенал сафидаги собиқ шогирди Габриел Мартинелли ўйинига катта қизиқиш билан қарайди. Бироқ бразилиялик футболчининг юқори маоши Вилла учун молиявий тўсиқ бўлиши мумкин.
Клубнинг қисқа рўйхатидан қуйидаги футболчилар ҳам жой олган:
- Гарри Вилсон – Фулхэм билан шартномаси якунланган ва эркин агент мақомида;
- Ҳарвей Барнес – Нюкасл Юнайтед қанот ярим ҳимоячиси;
- Ибраҳим Мбае – PSJнинг ёш иқтидори, унинг ўйинлари ҳозирда Жаҳон чемпионатида кузатилмоқда.
Астон Вилла айни дамда Эванн Гуессанд ва Таммй Абраҳам каби футболчиларга сарфланган муваффақиятсиз трансфер харажатлари ҳамда ижарадаги ўйинчиларнинг маош юкидан халос бўлишга интилмоқда. Морган Роджерс трансфери бўйича музокаралар ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда.
…