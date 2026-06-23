Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»

·0·Спорт
Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи доирасидаги Ўзбекистон ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги тарихий тўқнашув яқинлашгани сари, хорижлик экспертларнинг ҳам мазкур баҳсга бўлган қизиқиши ортиб бормоқда. Таниқли украиналик журналист ва футбол шарҳловчиси Виктор Вацко бўлажак ўйин борасида ўз тахминлари билан ўртоқлашди. Sport.ua манбасига таяниб, экспертнинг қизиқарли таҳлилини эътиборингизга ҳавола этамиз.

Португалия учун реабилитация ва Роналду фактори

Вацконинг фикрича, Португалия учун бу баҳс турнирдаги омадсиз стартдан (Конго ДР билан 1:1) сўнг ўз мухлислари олдида ўзига хос реабилитация бўлади. Бундан ташқари, улар сўнгги турдаги Колумбияга қарши ҳал қилувчи тўқнашув олдидан ўзларига бўлган ишончни қайтариб олишни мақсад қилишган.

Кутилганидек, европаликлар бош мураббийи Роберто Мартинес асосий таркибда яна Криштиану Роналдуга ишонч билдиради:

  • Мартинеснинг ўзгармас қарори: Ушбу мутахассис қўл остида Роналду деярли ҳар доим ўйинни илк дақиқалардан бошлайди ва биринчи турдаги дуранг ҳам бу қарорни ўзгартира олмайди.

  • Роналдунинг мотивацияси: «Ан-Наср» ҳужумчиси учун бу баҳс яна бир бор ўз даражасини кўрсатиш ва танқидчиларга ниманидир исботлаш учун қулай фурсатдир.

Журналистдан қизиқарли факт: Жаҳон чемпионатларининг ҳал қилувчи босқичларида Роналду кутилгандек ишончли ўйин намойиш этмаган. Унинг ҳисобидаги 23 ўйинда 8 та гол — Криштиану каби юлдуз учун унчалик юқори кўрсаткич эмас.

Ўзбекистоннинг имкониятлари ва ҳимоядаги ўзгаришлар

Виктор Вацко Осиё вакиллари майдонга аутсайдер сифатида тушишини ва Португалия тўп назоратини ўз қўлига олишини тахмин қилмоқда. Бироқ ҳаммаси ҳам вакилларимиз учун маюсликдан иборат эмас:

  • Португалия ҳимоясидаги заифлик: Европаликларнинг мудофаа чизиғи ҳали ҳам мутлақо ишончли кўринмаяпти, шу сабабли Ўзбекистон терма жамоасида гол уриш учун яхши имкониятлар юзага келади.

  • Рубен Диашнинг қайтиши: Биринчи ўйинда майдонга тушмаган Рубен Диашнинг сафга қайтаётгани Португалия ҳимоя марказидаги вазиятни жиддий равишда кучайтириши кутилмоқда.

  • Тажриба ва ҳаяжон омили: Журналистнинг алоҳида қайд этишича, футболчиларимизнинг Жаҳон чемпионатидаги тажрибаси камлиги ва кучли рақиб олдидаги эҳтимолий ҳаяжони ўйин давомида терма жамоамиз зарарига ишлаб кетиши мумкин.

Аргентина-2022 сценарийси ва якуний прогноз

Украиналик эксперт Португалиянинг биринчи турдаги омадсизлигига жиддий фожиа сифатида қарамаслик кераклигини таъкидлади ва тарихдан муҳим мисол келтирди:

«2022 йилги жаҳон чемпионатида бўлажак ғолиб — Аргентина терма жамоаси ҳам мусобақани Саудия Арабистонидан кутилмаган мағлубият (1:2) билан бошлаган эди. Кейин нима бўлганини эса ҳамма яхши эслайди».

Вацко бу сафар қандайдир кутилмаган сенсация қидириш шарт эмаслигини айтиб, Португалиянинг йирик ҳисобдаги ғалабасини тахмин қилди. Унинг якуний прогнози — 3:0 (Португалия фойдасига).

Эслатиб ўтамиз: Португалия — Ўзбекистон ўртасидаги ҳаётий муҳим учрашув бугун, 23 июнь куни бўлиб ўтади. Баҳс Тошкент вақти билан соат 22:00да старт олади. Сирли ва шижоатли миллий жамоамизга ушбу қийин синовда омад тилаймиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?Бугун, 00:20Аргентина ва Австрия учрашувида Лионель Месси дубль қайд этдиАргентина ва Австрия учрашувида Лионель Месси дубль қайд этдиБугун, 00:13Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина Австрияни мағлуб этдиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина Австрияни мағлуб этдиБугун, 00:12Мессининг бенефиси: Аргентина Австрияни мағлуб этиб, плей-оффни нақд қилди!Мессининг бенефиси: Аргентина Австрияни мағлуб этиб, плей-оффни нақд қилди!Бугун, 00:07Мессининг нохуш серияси: у кетма-кет 3-мундиалда пенальтидан адашди (видео)Мессининг нохуш серияси: у кетма-кет 3-мундиалда пенальтидан адашди (видео)Кеча, 23:18Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиЛионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиКеча, 23:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди