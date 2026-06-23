Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи доирасидаги Ўзбекистон ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги тарихий тўқнашув яқинлашгани сари, хорижлик экспертларнинг ҳам мазкур баҳсга бўлган қизиқиши ортиб бормоқда. Таниқли украиналик журналист ва футбол шарҳловчиси Виктор Вацко бўлажак ўйин борасида ўз тахминлари билан ўртоқлашди. Sport.ua манбасига таяниб, экспертнинг қизиқарли таҳлилини эътиборингизга ҳавола этамиз.
Португалия учун реабилитация ва Роналду фактори
Вацконинг фикрича, Португалия учун бу баҳс турнирдаги омадсиз стартдан (Конго ДР билан 1:1) сўнг ўз мухлислари олдида ўзига хос реабилитация бўлади. Бундан ташқари, улар сўнгги турдаги Колумбияга қарши ҳал қилувчи тўқнашув олдидан ўзларига бўлган ишончни қайтариб олишни мақсад қилишган.
Кутилганидек, европаликлар бош мураббийи Роберто Мартинес асосий таркибда яна Криштиану Роналдуга ишонч билдиради:
Мартинеснинг ўзгармас қарори: Ушбу мутахассис қўл остида Роналду деярли ҳар доим ўйинни илк дақиқалардан бошлайди ва биринчи турдаги дуранг ҳам бу қарорни ўзгартира олмайди.
Роналдунинг мотивацияси: «Ан-Наср» ҳужумчиси учун бу баҳс яна бир бор ўз даражасини кўрсатиш ва танқидчиларга ниманидир исботлаш учун қулай фурсатдир.
Журналистдан қизиқарли факт: Жаҳон чемпионатларининг ҳал қилувчи босқичларида Роналду кутилгандек ишончли ўйин намойиш этмаган. Унинг ҳисобидаги 23 ўйинда 8 та гол — Криштиану каби юлдуз учун унчалик юқори кўрсаткич эмас.
Ўзбекистоннинг имкониятлари ва ҳимоядаги ўзгаришлар
Виктор Вацко Осиё вакиллари майдонга аутсайдер сифатида тушишини ва Португалия тўп назоратини ўз қўлига олишини тахмин қилмоқда. Бироқ ҳаммаси ҳам вакилларимиз учун маюсликдан иборат эмас:
Португалия ҳимоясидаги заифлик: Европаликларнинг мудофаа чизиғи ҳали ҳам мутлақо ишончли кўринмаяпти, шу сабабли Ўзбекистон терма жамоасида гол уриш учун яхши имкониятлар юзага келади.
Рубен Диашнинг қайтиши: Биринчи ўйинда майдонга тушмаган Рубен Диашнинг сафга қайтаётгани Португалия ҳимоя марказидаги вазиятни жиддий равишда кучайтириши кутилмоқда.
Тажриба ва ҳаяжон омили: Журналистнинг алоҳида қайд этишича, футболчиларимизнинг Жаҳон чемпионатидаги тажрибаси камлиги ва кучли рақиб олдидаги эҳтимолий ҳаяжони ўйин давомида терма жамоамиз зарарига ишлаб кетиши мумкин.
Аргентина-2022 сценарийси ва якуний прогноз
Украиналик эксперт Португалиянинг биринчи турдаги омадсизлигига жиддий фожиа сифатида қарамаслик кераклигини таъкидлади ва тарихдан муҳим мисол келтирди:
«2022 йилги жаҳон чемпионатида бўлажак ғолиб — Аргентина терма жамоаси ҳам мусобақани Саудия Арабистонидан кутилмаган мағлубият (1:2) билан бошлаган эди. Кейин нима бўлганини эса ҳамма яхши эслайди».
Вацко бу сафар қандайдир кутилмаган сенсация қидириш шарт эмаслигини айтиб, Португалиянинг йирик ҳисобдаги ғалабасини тахмин қилди. Унинг якуний прогнози — 3:0 (Португалия фойдасига).
Эслатиб ўтамиз: Португалия — Ўзбекистон ўртасидаги ҳаётий муҳим учрашув бугун, 23 июнь куни бўлиб ўтади. Баҳс Тошкент вақти билан соат 22:00да старт олади. Сирли ва шижоатли миллий жамоамизга ушбу қийин синовда омад тилаймиз!
…