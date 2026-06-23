Мессининг бенефиси: Аргентина Австрияни мағлуб этиб, плей-оффни нақд қилди!

·36·Спорт
Мессининг бенефиси: Аргентина Австрияни мағлуб этиб, плей-оффни нақд қилди!

Жаҳон чемпионатининг 2-туридан ўрин олган марказий баҳсда амалдаги чемпион Аргентина терма жамоаси Австрияга қарши майдонга тушди. Лионель Скалони шогирдлари ўта шиддатли кечган ўйинда 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритишди ва мусобақанинг кейинги босқич масаласини муддатидан олдин ҳал қилишди.

Пенальтидаги омадсизликдан ҳақиқий реваншгача

Учрашув старти Аргентина терма жамоаси ва шахсан Лионель Месси учун кутилмаган драма билан бошланди. Ўйиннинг дастлабки 9-дақиқасида аргентиналиклар рақиб дарвозасига 11 метрлик жарима зарбасини тепиш ҳуқуқини қўлга киритишди. Бироқ тўп қаршисига келган Месси пенальтидан унумли фойдалана олмади ва мухлисларни бироз хавотирга қўйди.

Шунга қарамай, бу омадсизлик дунё футболи афсонасини синдира олмади, аксинча, унга қўшимча шижоат бағишлади:

  • 39-дақиқа: 38 ёшли форвард рақиб жарима майдончасидаги хавфли вазиятни гол билан якунлаб, барибир ўз мақсадига эришди ва европаликлар дарвозасини ишғол қилди.

  • 90+5-дақиқа: Учрашувга ҳакам томонидан қўшиб берилган сўнгги дақиқаларда Месси рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади ва чиройли гол эвазига дублини расмийлаштирди.

Мессидан навбатдаги даҳшатли рекордлар!

Австрияга қарши кечган ушбу учрашув Лионель Мессини рекордлар чўққисида янада юқорига кўтарди. Мазкур ўйиндаги дубль эвазига:

  • Лео мундиаллар тарихидаги ўзининг 18-голини уришга муваффақ бўлди ва мутлақ тўпурарлик рекордини янгилади.

  • Тажрибали ҳужумчи жорий Жаҳон чемпионатининг ўзида киритган голлари сонини 5 тага етказиб олди.

Турнир жадвалидаги вазият қандай?

Ушбу зафарли юришдан сўнг Аргентина терма жамоаси ўз очколари сонини 6 тага етказди ва гуруҳ босқичи тугашини кутмасдан, плей-офф босқичи йўлланмасини нақд қилди.

Мағлубиятга учраган Австрия терма жамоаси ҳисобида эса 3 очко мавжуд. Энди улар кейинги босқичга чиқиш имкониятини сақлаб қолиш учун сўнгги турда Жазоир терма жамоасига қарши бор кучлари билан майдонга тушишларига тўғри келади.

ЖЧ-2026. 2-тур Аргентина — Австрия 2:0

Голлар: Лионель Месси, 39', 90+5'

Лионел МессиАргентинаАвстрияЛионел СкалониЖазойир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Бугун, 00:31Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?Бугун, 00:20Аргентина ва Австрия учрашувида Лионель Месси дубль қайд этдиАргентина ва Австрия учрашувида Лионель Месси дубль қайд этдиБугун, 00:13Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина Австрияни мағлуб этдиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина Австрияни мағлуб этдиБугун, 00:12Мессининг нохуш серияси: у кетма-кет 3-мундиалда пенальтидан адашди (видео)Мессининг нохуш серияси: у кетма-кет 3-мундиалда пенальтидан адашди (видео)Кеча, 23:18Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиЛионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиКеча, 23:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди