Мессининг бенефиси: Аргентина Австрияни мағлуб этиб, плей-оффни нақд қилди!
Жаҳон чемпионатининг 2-туридан ўрин олган марказий баҳсда амалдаги чемпион Аргентина терма жамоаси Австрияга қарши майдонга тушди. Лионель Скалони шогирдлари ўта шиддатли кечган ўйинда 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритишди ва мусобақанинг кейинги босқич масаласини муддатидан олдин ҳал қилишди.
Пенальтидаги омадсизликдан ҳақиқий реваншгача
Учрашув старти Аргентина терма жамоаси ва шахсан Лионель Месси учун кутилмаган драма билан бошланди. Ўйиннинг дастлабки 9-дақиқасида аргентиналиклар рақиб дарвозасига 11 метрлик жарима зарбасини тепиш ҳуқуқини қўлга киритишди. Бироқ тўп қаршисига келган Месси пенальтидан унумли фойдалана олмади ва мухлисларни бироз хавотирга қўйди.
Шунга қарамай, бу омадсизлик дунё футболи афсонасини синдира олмади, аксинча, унга қўшимча шижоат бағишлади:
39-дақиқа: 38 ёшли форвард рақиб жарима майдончасидаги хавфли вазиятни гол билан якунлаб, барибир ўз мақсадига эришди ва европаликлар дарвозасини ишғол қилди.
90+5-дақиқа: Учрашувга ҳакам томонидан қўшиб берилган сўнгги дақиқаларда Месси рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади ва чиройли гол эвазига дублини расмийлаштирди.
Мессидан навбатдаги даҳшатли рекордлар!
Австрияга қарши кечган ушбу учрашув Лионель Мессини рекордлар чўққисида янада юқорига кўтарди. Мазкур ўйиндаги дубль эвазига:
Лео мундиаллар тарихидаги ўзининг 18-голини уришга муваффақ бўлди ва мутлақ тўпурарлик рекордини янгилади.
Тажрибали ҳужумчи жорий Жаҳон чемпионатининг ўзида киритган голлари сонини 5 тага етказиб олди.
Турнир жадвалидаги вазият қандай?
Ушбу зафарли юришдан сўнг Аргентина терма жамоаси ўз очколари сонини 6 тага етказди ва гуруҳ босқичи тугашини кутмасдан, плей-офф босқичи йўлланмасини нақд қилди.
Мағлубиятга учраган Австрия терма жамоаси ҳисобида эса 3 очко мавжуд. Энди улар кейинги босқичга чиқиш имкониятини сақлаб қолиш учун сўнгги турда Жазоир терма жамоасига қарши бор кучлари билан майдонга тушишларига тўғри келади.
ЖЧ-2026. 2-тур Аргентина — Австрия 2:0
Голлар: Лионель Месси, 39', 90+5'
…