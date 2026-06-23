Мессининг 18-голини рақиб дарвозабони ҳам нишонламоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Лионель Месси Австрияга қарши ўйинда Жаҳон чемпионатларидаги 18-голини урди. У учрашувда икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилди, Аргентина эса 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Суратда Австрия дарвозабонининг голдан кейинги ҳиссиёти ҳам эътибордан четда қолмади. Гўё у ҳам Мессининг навбатдаги голини нишонлаётгандек кўринади.
Иккинчи турдан кейин Аргентина олти очко билан гуруҳ пешқадами бўлиб турибди. Австрия уч очко жамғарган ва иккинчи ўринни эгаллаган. Иордания ҳамда Жазоир ҳозирча очко олмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…