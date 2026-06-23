Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина Австрияни мағлуб этди
Аргентина терма жамоаси жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш йўлидаги ишончли одимларини давом эттирмоқда. Далласда бўлиб ўтган муросасиз баҳсда амалдаги чемпионлар Австрия устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонишди. Мазкур учрашув нафақат жамоавий натижа, балки футбол афсонаси Лионель Месси томонидан ўрнатилган тарихий натижа билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин кутилмаган бурилишлар билан бошланди. Учрашувнинг 8-дақиқасидаёқ Лаутаро Мартинезга нисбатан ишлатилган қўполлик учун Аргентина фойдасига пеналти белгиланди. Бироқ Лионель Месси кутилмаганда нуқтадан адашди ва тўпни дарвоза устунидан ташқарига йўллади. Шунга қарамай, бу муваффақиятсизлик ҳужумчини руҳан синдира олмади ва у кейинчалик нафақат хатосини тузатди, балки Мирослав Клосега тегишли бўлган жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурар рекордини янгилади.
Тарихий рекорд ва ўйин қаҳрамонлариЛионель Месси ўйин давомида дубл қайд этиб, ўзининг голлар сонини рекорд даражага етказди. Goal.com нашри маълумотига кўра, Месси эндиликда мундиаллар тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини якка ўзи эгаллаб турибди. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва иккинчи бўлимдаги фаоллиги Аргентина ҳужум чизиғининг кучи ҳали ҳам пасаймаганини кўрсатди.
Ҳимоя чизиғида Манчестер Юнайтед вакили Лисандро Мартинез ва Тоттенхем ҳимоячиси Кристиан Ромеро ишончли ҳаракат қилишди. Гарчи Ромеро иккинчи бўлим бошида жароҳат сабаб майдонни тарк этишга мажбур бўлган бўлса-да, Аргентина мудофааси Майкл Грегоритсч бошчилигидаги австриялик ҳужумчиларга деярли имконият қолдирмади. Дарвозабон Эмилиано Мартинез эса Марсель Сабитзер томонидан йўлланган хавфли жарима зарбасини қайтариб, ўз маҳоратини яна бир бор намойиш этди.
Ярим ҳимояда Родриго Де Паул одатдагидек Мессининг "қўриқчиси" вазифасини бажарди ва ўнг қанотда улкан ҳажмдаги ишни бажарди. Алексис Мак Аллистер эса таянч зонасида ҳимоячиларни суғурталаш ва тўпни олдинга етказиб беришда фаоллик кўрсатди. Чап қанот ҳимоячиси Маркос Акуна эса нафақат ҳимояда, балки ҳужумда ҳам самарали ўйнаб, ғалаба голига ассистентлик қилди.
Лионель Мессининг рекорд ўрнатгани қувонарли ҳол бўлса-да, мураббийлар штабини Лаутаро Мартинез ва Хулиан Альвареснинг сермаҳсуллиги бироз ташвишга солмоқда. Ушбу ҳужумчилар ўйин давомида бир қатор қулай имкониятларга эга бўлишса-да, улардан фойдалана олишмади. Келгуси муҳим баҳслар олдидан асосий ҳужумчиларнинг ўз спорт формаларини тиклаб олиши Аргентина учун ҳаётий аҳамиятга эга.
…