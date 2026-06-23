Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина Австрияни мағлуб этди

·0·Спорт
Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина Австрияни мағлуб этди

Аргентина терма жамоаси жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш йўлидаги ишончли одимларини давом эттирмоқда. Далласда бўлиб ўтган муросасиз баҳсда амалдаги чемпионлар Австрия устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонишди. Мазкур учрашув нафақат жамоавий натижа, балки футбол афсонаси Лионель Месси томонидан ўрнатилган тарихий натижа билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин кутилмаган бурилишлар билан бошланди. Учрашувнинг 8-дақиқасидаёқ Лаутаро Мартинезга нисбатан ишлатилган қўполлик учун Аргентина фойдасига пеналти белгиланди. Бироқ Лионель Месси кутилмаганда нуқтадан адашди ва тўпни дарвоза устунидан ташқарига йўллади. Шунга қарамай, бу муваффақиятсизлик ҳужумчини руҳан синдира олмади ва у кейинчалик нафақат хатосини тузатди, балки Мирослав Клосега тегишли бўлган жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурар рекордини янгилади.

Тарихий рекорд ва ўйин қаҳрамонлари

Лионель Месси ўйин давомида дубл қайд этиб, ўзининг голлар сонини рекорд даражага етказди. Goal.com нашри маълумотига кўра, Месси эндиликда мундиаллар тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини якка ўзи эгаллаб турибди. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва иккинчи бўлимдаги фаоллиги Аргентина ҳужум чизиғининг кучи ҳали ҳам пасаймаганини кўрсатди.

Ҳимоя чизиғида Манчестер Юнайтед вакили Лисандро Мартинез ва Тоттенхем ҳимоячиси Кристиан Ромеро ишончли ҳаракат қилишди. Гарчи Ромеро иккинчи бўлим бошида жароҳат сабаб майдонни тарк этишга мажбур бўлган бўлса-да, Аргентина мудофааси Майкл Грегоритсч бошчилигидаги австриялик ҳужумчиларга деярли имконият қолдирмади. Дарвозабон Эмилиано Мартинез эса Марсель Сабитзер томонидан йўлланган хавфли жарима зарбасини қайтариб, ўз маҳоратини яна бир бор намойиш этди.

Ярим ҳимояда Родриго Де Паул одатдагидек Мессининг "қўриқчиси" вазифасини бажарди ва ўнг қанотда улкан ҳажмдаги ишни бажарди. Алексис Мак Аллистер эса таянч зонасида ҳимоячиларни суғурталаш ва тўпни олдинга етказиб беришда фаоллик кўрсатди. Чап қанот ҳимоячиси Маркос Акуна эса нафақат ҳимояда, балки ҳужумда ҳам самарали ўйнаб, ғалаба голига ассистентлик қилди.

Лионель Мессининг рекорд ўрнатгани қувонарли ҳол бўлса-да, мураббийлар штабини Лаутаро Мартинез ва Хулиан Альвареснинг сермаҳсуллиги бироз ташвишга солмоқда. Ушбу ҳужумчилар ўйин давомида бир қатор қулай имкониятларга эга бўлишса-да, улардан фойдалана олишмади. Келгуси муҳим баҳслар олдидан асосий ҳужумчиларнинг ўз спорт формаларини тиклаб олиши Аргентина учун ҳаётий аҳамиятга эга.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиРекордФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?Бугун, 00:20Аргентина ва Австрия учрашувида Лионель Месси дубль қайд этдиАргентина ва Австрия учрашувида Лионель Месси дубль қайд этдиБугун, 00:13Мессининг бенефиси: Аргентина Австрияни мағлуб этиб, плей-оффни нақд қилди!Мессининг бенефиси: Аргентина Австрияни мағлуб этиб, плей-оффни нақд қилди!Бугун, 00:07Мессининг нохуш серияси: у кетма-кет 3-мундиалда пенальтидан адашди (видео)Мессининг нохуш серияси: у кетма-кет 3-мундиалда пенальтидан адашди (видео)Кеча, 23:18Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиЛионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиКеча, 23:11Тарих янгиланди: Месси ЖЧ тарихидаги мутлақ тўпурарга айланди (видео)Тарих янгиланди: Месси ЖЧ тарихидаги мутлақ тўпурарга айланди (видео)Кеча, 23:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди