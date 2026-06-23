Apple чипларида тузатиб бўлмас заифлик топилди: iPhone қурилмалари хавф остида

·42·Техно
Apple чипларида тузатиб бўлмас заифлик топилди: iPhone қурилмалари хавф остида

Киберхавфсизлик соҳасида фаолият юритувчи мутахассислар Apple компанияси томонидан ишлаб чиқарилган чипларда жиддий ва энг муҳими, дастурий йўл билан тузатиб бўлмайдиган заифликни аниқлашди. Ушбу хатолик эскироқ iPhone моделларини тўлиқ назорат қилиш, яни "жаилбреак" амалиётини бажариш учун йўл очиб бериши мумкин. Мазкур кашфиёт нафақат хавфсизлик тадқиқотчилари, балки давлат идоралари учун жосуслик дастурларини ишлаб чиқувчи компаниялар эътиборини ҳам тортмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Барселонада жойлашган Paradigm Шифт киберхавфсизлик компанияси ушбу заифлик ҳақидаги батафсил маълумотларни ва уни амалга ошириш усулини (прооф оф концепт) очиқ эълон қилди. "усблитер8" деб номланган ушбу хатолик қурилмага жисмоний кириш имконияти мавжуд бўлганда, унинг ҳимоя тизимларини четлаб ўтишга хизмат қилади. Бу шуни англатадики, хакер қурилмани кабел орқали компьютерга улаш имконига эга бўлса, тизимнинг энг ички қатламларига кириб бориши мумкин.

Қайси моделлар хавф остида?

Аниқланган заифлик Apple компаниясининг А12 ва А13 Bionic чипларига тегишли. Ушбу процессорлар 2018 ва 2019-йилларда тақдим этилган бўлиб, қуйидаги қурилмаларда қўлланилган:

  • iPhone ХС ва ХС Max;
  • iPhone ХР;
  • iPhone 11, 11 Pro ва 11 Pro Max;
  • iPhone SE (иккинчи авлод).
Paradigm Шифт маълумотига кўра, муаммо қурилманинг Боот ROM қисмида жойлашган. Боот ROM — бу iPhone ёқилганда ишга тушадиган энг биринчи кодлар тўплами бўлиб, у қурилманинг хавфсизлик бўйича биринчи ҳимоя чизиғи ҳисобланади. Энг ёмони, ушбу код чипнинг аппарат қисмига муҳрланган (иммутабле), яни Apple уни масофадан туриб дастурий янгиланишлар (iOS упдате) орқали тузата олмайди.

Хавф даражаси ва оқибатлар

Гарчи ушбу заифлик жиддий бўлса-да, бу барча iPhone 11 ёки ХР эгалари дарҳол хакерлар ҳужумига учрайди дегани эмас. Ҳужумни амалга ошириш учун хакер қурилмани қўлига олиши ва бошқа бир қатор қўшимча заифликларни занжир каби бирлаштириши талаб этилади. Бироқ, усблитер8 нинг эълон қилиниши ҳуқуқ-тартибот идоралари билан ҳамкорлик қилувчи Селлебрите ёки Магнет Форенцикс каби компаниялар учун ёпиқ қурилмаларни бузиб киришда янги имкониятлар яратади.

Ўзбекистон бозорида ҳам iPhone 11 ва ХР моделлари ҳали ҳам оммабоп эканлигини ҳисобга олсак, фойдаланувчилар ўз қурилмаларини бегона шахслар қўлига топширишда эҳтиёткор бўлишлари лозим. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу аппарат даражасидаги нуқсондан ҳимояланишнинг ягона ва энг самарали йўли — янгироқ процессорли (А14 ва ундан юқори) қурилмаларга ўтишдир.

Apple ҳозирча ушбу ҳолат бўйича расмий муносабат билдирмади. Компания йиллар давомида ўз экотизимини ёпиқ ва хавфсиз сақлашга уриниб келса-да, усблитер8 каби ҳолатлар мукаммал ҳимояланган технологиянинг ўзи йўқлигини яна бир бор исботламоқда. Ҳозирча фойдаланувчиларга фақатгина жисмоний хавфсизлик чораларини кучайтириш тавсия этилмоқда.

AppleiPhoneХавфсизликЧипТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаНейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаБугун, 01:26NVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиNVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиБугун, 01:26Гроқ сунъий интеллект чип ишлаб чиқарувчиси 650 миллион доллар сармоя жалб қилдиГроқ сунъий интеллект чип ишлаб чиқарувчиси 650 миллион доллар сармоя жалб қилдиБугун, 01:21Xiaomi компанияси HyperOS тизимида ишловчи янги Mijia Pro 508Л музлаткичини тақдим этдиXiaomi компанияси HyperOS тизимида ишловчи янги Mijia Pro 508Л музлаткичини тақдим этдиБугун, 00:59Apple ва Tesla етказиб берувчиси Тата Electronикс киберҳужумга учрадиApple ва Tesla етказиб берувчиси Тата Electronикс киберҳужумга учрадиБугун, 00:53Хитой ўзининг Тиангонг орбитал станциясини икки баравар кенгайтирмоқдаХитой ўзининг Тиангонг орбитал станциясини икки баравар кенгайтирмоқдаБугун, 00:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди