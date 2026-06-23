Аргентина ва Австрия учрашувида Лионель Месси дубль қайд этди
2026 йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Аргентина Австриядан 2:0 ҳисобида устун келди. «J» гуруҳидан ўрин олган баҳс Далласдаги Арлингтон стадионида ўтказилди. Аргентина сафида Лионель Месси икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилди. Биринчи гол 38-дақиқада урилди, иккинчиси эса 90+5-дақиқада киритилди.
Ўйин статистикасида Аргентина кўп жиҳатдан рақибидан устун бўлди. Жамоа 12 марта зарба берди, Австрия эса олтита уриниш амалга оширди. Дарвоза соҳасига аниқ йўлланган зарбалар Аргентинада учта, Австрияда биттани ташкил қилди.
Аргентина тўпни 54 фоиз назорат қилди. Австриянинг кўрсаткичи 46 фоиз бўлди. Паслар сони бўйича ҳам Жанубий Америка вакиллари олдинда: Аргентина 538 та, Австрия 440 та узатма амалга оширди. Узатмалар аниқлиги мос равишда 90 ва 87 фоиз бўлди.
Учрашувда Аргентина 13 марта, Австрия 12 марта қоида бузди. Иккала жамоа ҳам иккитадан сариқ карточка олди. Қизил карточка бўлмади. Аргентина икки марта офсайд ҳолатига тушган бўлса, Австрияда офсайд қайд этилмади.
Бурчак зарбалари бўйича Австрия устун эди. Австрия уч марта, Аргентина эса бир марта бурчак тўпи тепди. Бироқ Австриянинг ҳужумлари гол билан якунланмади.
Иккинчи турдан кейин Аргентина олти очко билан гуруҳ пешқадами бўлиб турибди. Австрия уч очко жамғарган ва иккинчи ўринни эгаллаган. Иордания ҳамда Жазоир ҳозирча очко олмаган.
…