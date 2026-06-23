Аргентина ва Австрия учрашувида Лионель Месси дубль қайд этди

·0·Спорт
Аргентина ва Австрия учрашувида Лионель Месси дубль қайд этди

2026 йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Аргентина Австриядан 2:0 ҳисобида устун келди. «J» гуруҳидан ўрин олган баҳс Далласдаги Арлингтон стадионида ўтказилди. Аргентина сафида Лионель Месси икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилди. Биринчи гол 38-дақиқада урилди, иккинчиси эса 90+5-дақиқада киритилди.

Ўйин статистикасида Аргентина кўп жиҳатдан рақибидан устун бўлди. Жамоа 12 марта зарба берди, Австрия эса олтита уриниш амалга оширди. Дарвоза соҳасига аниқ йўлланган зарбалар Аргентинада учта, Австрияда биттани ташкил қилди.

Аргентина тўпни 54 фоиз назорат қилди. Австриянинг кўрсаткичи 46 фоиз бўлди. Паслар сони бўйича ҳам Жанубий Америка вакиллари олдинда: Аргентина 538 та, Австрия 440 та узатма амалга оширди. Узатмалар аниқлиги мос равишда 90 ва 87 фоиз бўлди.

Учрашувда Аргентина 13 марта, Австрия 12 марта қоида бузди. Иккала жамоа ҳам иккитадан сариқ карточка олди. Қизил карточка бўлмади. Аргентина икки марта офсайд ҳолатига тушган бўлса, Австрияда офсайд қайд этилмади.

Бурчак зарбалари бўйича Австрия устун эди. Австрия уч марта, Аргентина эса бир марта бурчак тўпи тепди. Бироқ Австриянинг ҳужумлари гол билан якунланмади.

Иккинчи турдан кейин Аргентина олти очко билан гуруҳ пешқадами бўлиб турибди. Австрия уч очко жамғарган ва иккинчи ўринни эгаллаган. Иордания ҳамда Жазоир ҳозирча очко олмаган.

АргентинаАвстрияЛионель МессиДалласАрлингтонJ гуруҳи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мессининг бенефиси: Аргентина Австрияни мағлуб этиб, плей-оффни нақд қилди!Мессининг бенефиси: Аргентина Австрияни мағлуб этиб, плей-оффни нақд қилди!Бугун, 00:07Мессининг нохуш серияси: у кетма-кет 3-мундиалда пенальтидан адашди (видео)Мессининг нохуш серияси: у кетма-кет 3-мундиалда пенальтидан адашди (видео)Кеча, 23:18Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиЛионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиКеча, 23:11Тарих янгиланди: Месси ЖЧ тарихидаги мутлақ тўпурарга айланди (видео)Тарих янгиланди: Месси ЖЧ тарихидаги мутлақ тўпурарга айланди (видео)Кеча, 23:02Аргентина ва Австрия баҳсида Месси ҳисобни очдиАргентина ва Австрия баҳсида Месси ҳисобни очдиКеча, 23:01Тибаут Коуртоис Реал Мадридда қолиш шарти ва фаолиятини якунлаш режаси ҳақида гапирдиТибаут Коуртоис Реал Мадридда қолиш шарти ва фаолиятини якунлаш режаси ҳақида гапирдиКеча, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди