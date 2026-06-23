Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?

·0·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов мамлакат футбол ассоциацияси матбуот хизматига берган интервьюсида ўзининг жаҳон чемпионатидаги дебюти ҳақида фикр билдирди, ёш футболчиларга маслаҳатларини айтиб ўтди ҳамда мундиалга чиқишнинг миллий жамоа келажагига таъсирини баҳолади. 

— Ўзбекистонда футбол қандай ривожланмоқда?
— Аввало, салом. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда футбол жуда тез суръатларда ривожланяпти. Президентимиз бу соҳани шахсан назорат қилиб, катта эътибор ва ёрдам беряптилар.

— Жаҳон чемпионати йўлланмаси қўлга киритилган пайтда нималарни ҳис қилдингиз?
— Бу бизнинг тарихдаги илк жаҳон чемпионатимиз. Ўша дамдаги ҳис-туйғуларни сўз билан ифода этиш қийин.

— Мундиалнинг дастлабки дақиқалари сиз учун қандай ўтди?
— Майдонга тушганимда юрагим жуда тез ура бошлади. Ростини айтсам, ҳамма нарса бошқача эди.

— Англия Премьер-лигаси ўйинчиси сифатида ёш футболчиларга қандай маслаҳат берасиз?
— Энг муҳими — ишлашдан тўхтамаслик керак. Ҳозир кўплаб скаутлар бизни кузатяпти. Менимча, Англия, Франция ва бошқа кучли чемпионатларга ўтишлар эндигина бошланяпти.

— Болалигингизда Англияда ўйнашни орзу қилганмисиз?
— Ҳа, болалигимданоқ Англияда, у ердаги энг кучли учта клубдан бирида ўйнашни орзу қилганман. Ҳозирча ҳаммаси режага мувофиқ кетяпти.

— Халқаро майдонда ўзбек футболи қай даражада танилган, деб ўйлайсиз?
— Бу ҳали бошланиши, олдимизда катта режалар бор. Биз ҳақимизда янада кўпроқ билишлари учун яна кўпроқ ишлашимиз керак. Худо хоҳласа, янги истеъдодлар чиқади. Ўзбекистонни аллақачон таний бошлашди, бу — катта шараф.

— Футболчи учун энг муҳим сифат нима?
— Тартиб-интизом, режали ҳаёт.

— Бу жаҳон чемпионати сизнинг жамоангизга нима беради?
— Тўрт йилдан кейин яна жаҳон чемпионати бўлади, биз яна у ерга чиқишимиз керак. Ҳозир ҳамма футболчиларда катта мотивация бор, улар бу даражада ўйнаш мумкинлигини кўришди. Ҳар ким ўз устида янада кўпроқ ишлашга рағбат олди.

— Ушбу мундиалдан сўнг дунё Ўзбекистонни қандай эслаб қолади, деб ўйлайсиз?
— Кучли жамоа сифатида.

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон терма жамоаси тарихида илк бор футбол бўйича жаҳон чемпионати финал босқичига йўл олди. Гуруҳ босқичидаги дебют учрашувда Колумбияга қарши беллашув 1:3 ҳисобида ўзбек футболчилари мағлубияти билан якунланди. Энди бош мураббий Фабио Каннаваро бошчилигидаги жамоа гуруҳдаги яна иккита учрашувда Португалия ва Конго Демократик Республикаси футболчиларига қарши майдонга тушади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина ва Австрия учрашувида Лионель Месси дубль қайд этдиАргентина ва Австрия учрашувида Лионель Месси дубль қайд этдиБугун, 00:13Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина Австрияни мағлуб этдиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина Австрияни мағлуб этдиБугун, 00:12Мессининг бенефиси: Аргентина Австрияни мағлуб этиб, плей-оффни нақд қилди!Мессининг бенефиси: Аргентина Австрияни мағлуб этиб, плей-оффни нақд қилди!Бугун, 00:07Мессининг нохуш серияси: у кетма-кет 3-мундиалда пенальтидан адашди (видео)Мессининг нохуш серияси: у кетма-кет 3-мундиалда пенальтидан адашди (видео)Кеча, 23:18Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиЛионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айландиКеча, 23:11Тарих янгиланди: Месси ЖЧ тарихидаги мутлақ тўпурарга айланди (видео)Тарих янгиланди: Месси ЖЧ тарихидаги мутлақ тўпурарга айланди (видео)Кеча, 23:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди