Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов мамлакат футбол ассоциацияси матбуот хизматига берган интервьюсида ўзининг жаҳон чемпионатидаги дебюти ҳақида фикр билдирди, ёш футболчиларга маслаҳатларини айтиб ўтди ҳамда мундиалга чиқишнинг миллий жамоа келажагига таъсирини баҳолади.
— Ўзбекистонда футбол қандай ривожланмоқда?
— Аввало, салом. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда футбол жуда тез суръатларда ривожланяпти. Президентимиз бу соҳани шахсан назорат қилиб, катта эътибор ва ёрдам беряптилар.
— Жаҳон чемпионати йўлланмаси қўлга киритилган пайтда нималарни ҳис қилдингиз?
— Бу бизнинг тарихдаги илк жаҳон чемпионатимиз. Ўша дамдаги ҳис-туйғуларни сўз билан ифода этиш қийин.
— Мундиалнинг дастлабки дақиқалари сиз учун қандай ўтди?
— Майдонга тушганимда юрагим жуда тез ура бошлади. Ростини айтсам, ҳамма нарса бошқача эди.
— Англия Премьер-лигаси ўйинчиси сифатида ёш футболчиларга қандай маслаҳат берасиз?
— Энг муҳими — ишлашдан тўхтамаслик керак. Ҳозир кўплаб скаутлар бизни кузатяпти. Менимча, Англия, Франция ва бошқа кучли чемпионатларга ўтишлар эндигина бошланяпти.
— Болалигингизда Англияда ўйнашни орзу қилганмисиз?
— Ҳа, болалигимданоқ Англияда, у ердаги энг кучли учта клубдан бирида ўйнашни орзу қилганман. Ҳозирча ҳаммаси режага мувофиқ кетяпти.
— Халқаро майдонда ўзбек футболи қай даражада танилган, деб ўйлайсиз?
— Бу ҳали бошланиши, олдимизда катта режалар бор. Биз ҳақимизда янада кўпроқ билишлари учун яна кўпроқ ишлашимиз керак. Худо хоҳласа, янги истеъдодлар чиқади. Ўзбекистонни аллақачон таний бошлашди, бу — катта шараф.
— Футболчи учун энг муҳим сифат нима?
— Тартиб-интизом, режали ҳаёт.
— Бу жаҳон чемпионати сизнинг жамоангизга нима беради?
— Тўрт йилдан кейин яна жаҳон чемпионати бўлади, биз яна у ерга чиқишимиз керак. Ҳозир ҳамма футболчиларда катта мотивация бор, улар бу даражада ўйнаш мумкинлигини кўришди. Ҳар ким ўз устида янада кўпроқ ишлашга рағбат олди.
— Ушбу мундиалдан сўнг дунё Ўзбекистонни қандай эслаб қолади, деб ўйлайсиз?
— Кучли жамоа сифатида.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон терма жамоаси тарихида илк бор футбол бўйича жаҳон чемпионати финал босқичига йўл олди. Гуруҳ босқичидаги дебют учрашувда Колумбияга қарши беллашув 1:3 ҳисобида ўзбек футболчилари мағлубияти билан якунланди. Энди бош мураббий Фабио Каннаваро бошчилигидаги жамоа гуруҳдаги яна иккита учрашувда Португалия ва Конго Демократик Республикаси футболчиларига қарши майдонга тушади.
…