Мейсон Гринвуд трансфери хавф остида: Рома молиявий муаммоларга дуч келди

·0·Спорт
Мейсон Гринвуд трансфери хавф остида: Рома молиявий муаммоларга дуч келди

Франциянинг Марсель клуби ҳужумчиси Мейсон Гринвуднинг Италия А Сериясига кўчиб ўтиши кутилмаган тўсиқларга дуч келди. Рома жамоаси инглиз футболчисини ўз сафига қўшиб олишга жиддий қизиқиш билдираётган бўлса-да, трансфернинг амалга ошиши клубнинг молиявий ҳолатига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Бу вазият нафақат футболчининг келажагига, балки Марсельнинг ёзги трансфер режалари ва молиявий ҳисоботларига ҳам бевосита таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Марсель раҳбарияти 24 ёшли ҳужумчини 50-55 миллион евро эвазига сотиш орқали ўз бюджетини тўлдиришни режалаштирган эди. Француз клуби учун ушбу маблағ ўта муҳим, чунки улар сешанба куни мамлакат футбол молия назорати органи (ДНКГ) олдида ҳисобот беришлари лозим. Бироқ, Рома билан музокаралар боши берк кўчага кириб қолган, чунки Рим клуби аввал ўзининг молиявий балансини тартибга солиши шарт.

Молиявий фейр-плей ва трансфер занжири

Италия пойтахти жамоаси Мейсон Гринвуд трансферини расмийлаштиришдан олдин молиявий фейр-плей қоидаларига мувофиқ июн ойи якунига қадар тахминан 50 миллион евро миқдорида даромад кўриши керак. Бу эса Рома аввал бир нечта етакчи футболчиларини сотиши лозимлигини англатади. Фақат шундан кейингина Гиаллоросси янги трансферлар учун зарур бўлган маблағга эга бўлади.

Ил Мессаггеро нашрининг ёзишича, Рома бу маблағни тўплаш учун ўзининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Ману Коне трансферидан умид қилмоқда. Француз футболчисига Англиянинг Арсенал ва Челси клублари қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, бу ерда ҳам вазият осон эмас, чунки футболчининг ўзи Пари Сен-Жермен (PSJ) сафига ўтишни орзу қилмоқда. PSJ ҳозирча расмий таклиф билан чиқмаган бўлса-да, футболчининг кутиш позицияси бутун трансфер занжирини секинлаштирмоқда.

Ҳозирги вақтда Мейсон Гринвуд ва Рома ўртасида шахсий шартнома масаласида келишув мавжуд. Маълумотларга кўра, футболчи Римда йилига 5 миллион евро маош олишга рози бўлган. Бироқ, клуб ғазнасида нақд пулнинг йўқлиги якуний имзоларни қўйишга имкон бермаяпти. Бу кечикиш эса Марсель раҳбариятини хавотирга солмоқда, чунки улар трансфер ойнаси ёпилгунига қадар ўз таркибини кучайтириш учун ушбу маблағга таянмоқда.

Мейсон Гринвуд ўтган мавсумни ижара асосида муваффақиятли ўтказганидан сўнг, кўплаб Европа грандлари эътиборига тушган эди. Унинг техник маҳорати ва гол сезиш қобилияти Рома бош мураббийи учун муҳим куч бўлиши кутилмоқда. Агар Рим клуби яқин кунларда Ману Коне ёки бошқа ўйинчиларини сотишга муваффақ бўлмаса, инглиз ҳужумчиси учун бошқа харидорлар, жумладан, Премер-лига жамоалари курашга қўшилиши мумкин.

Мейсон ГринвудРомаМарсельТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги мутлақ рекордни янгиладиЛионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги мутлақ рекордни янгиладиБугун, 02:55Челси Тревоҳ Чалобаҳ билан хайрлашишга тайёр: Ҳимоячига Европа клублари қизиқмоқдаЧелси Тревоҳ Чалобаҳ билан хайрлашишга тайёр: Ҳимоячига Европа клублари қизиқмоқдаБугун, 02:35Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина муддатидан олдин плей-оффга чиқдиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина муддатидан олдин плей-оффга чиқдиБугун, 01:51Гарри Кейн атрофида ғайритабиий баҳс: Машҳур экстрасенс уни жодудан ҳимоя қилмоқчиГарри Кейн атрофида ғайритабиий баҳс: Машҳур экстрасенс уни жодудан ҳимоя қилмоқчиБугун, 01:17Аргентина ва Австрия ўйинида Месси биз билмаган голни урдиАргентина ва Австрия ўйинида Месси биз билмаган голни урдиБугун, 00:57Астон Вилла Морган Роджерс учун 100 миллион фунтдан кам таклифларни рад этмоқдаАстон Вилла Морган Роджерс учун 100 миллион фунтдан кам таклифларни рад этмоқдаБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди