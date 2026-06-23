Tesla Техасдаги фожиали авария бўйича айбловларни рад этди: Аутопилот айбдорми?

·0·Техно
Tesla Техасдаги фожиали авария бўйича айбловларни рад этди: Аутопилот айбдорми?

АҚШнинг Техас штати, Кейти шаҳрида Tesla Model 3 русумли автомобилнинг турар жой биносига урилиши оқибатида 76 ёшли аёл вафот этди. Мазкур ҳодиса компаниянинг ҳайдовчига кўмаклашувчи технологиялари хавфсизлиги борасидаги баҳсларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Дастлабки хабарларда авария вақтида автомобил Аутопилот тизимида бўлгани айтилган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳодиса ўтган жума куни кечки пайт содир бўлган. Майкл Батлер бошқарувидаги Tesla йўлдан чиқиб кетиб, Марта Авила исмли аёлнинг уйига бориб урилган. Жабрланувчи вертолётда шифохонага етказилганига қарамай, кўрсатилган тиббий ёрдамга қарамасдан вафот этган. Ҳайдовчи полицияга берган кўрсатмасида автомобил ўша пайтда Аутопилот режимида бўлганини таъкидлаган.

Бироқ Tesla компанияси бу айбловларни қатъиян рад этмоқда. Одатда матбуот билан мулоқотга киришмайдиган компания вакиллари бу сафар жим туришмади. Tesla компаниясининг сунъий интеллект бўйича вице-президенти Ашок Эллусвамй Х (собиқ Twitter) тармоғида автомобилдан олинган маълумотларни эълон қилди.

Инсон омили ва юқори тезлик

Эллусвамйнинг сўзларига кўра, тизим маълумотлари ҳайдовчи ўз ҳаракатлари билан автоматик бошқарувни бекор қилганини кўрсатмоқда. "Ушбу вазиятда ҳайдовчи турар жой ҳудудида газ педалини 100 фоиз босиб, ўзи бошқарувни қўлга олган. Тўқнашув вақтида тезлик соатига 73 милга (тахминан 117 км/соат) етган ва ҳатто урилишдан кейин ҳам газ педали босилган ҳолатда бўлган", деб ёзди у.

Tesla раҳбари Elon Musk ҳам ушбу ҳолатга муносабат билдириб, Аутопилот ёки Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) тизимлари бундай ҳудудларда паст тезликда ҳаракатланишини, юқори тезликдаги тўқнашув эса фақат инсон аралашуви билан содир бўлиши мумкинлигини таъкидлади. Унинг фикрича, тизимни айблаш мантиққа тўғри келмайди.

Шунга қарамай, АҚШ Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) мазкур ҳолат бўйича махсус текширув бошлаганини тасдиқлади. TechCrunch нашри маълумотларига кўра, бу НҲТСА томонидан сўнгги йилларда Tesla иштирокидаги авариялар бўйича очилган 40-дан ортиқ тергов ишлари сирасига киради.

Ҳозирда маҳаллий полиция ва федерал регуляторлар автомобилнинг лог-файлларини синчиклаб ўрганмоқда. Текширув якунлари бўйича ҳайдовчига нисбатан жиноий жавобгарлик масаласи кўриб чиқилади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу каби ҳолатлар муҳим, чунки мамлакатимизда Tesla электромобиллари сони ортиб бормоқда ва ҳайдовчилар ёрдамчи тизимларга тўлиқ ишониб қолмасликлари лозимлиги яна бир бор исботланмоқда.

TeslaАутопилотElon MuskАварияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётУран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётБугун, 04:27Uber акциядорлари компания раҳбариятини судга бердиUber акциядорлари компания раҳбариятини судга бердиБугун, 03:57Windows 11 янги Медиа Плаер иловаси: 17 йиллик классик плеердан секинроқ ишламоқдаWindows 11 янги Медиа Плаер иловаси: 17 йиллик классик плеердан секинроқ ишламоқдаБугун, 03:51Баиду роботаксилар пойгасида Ваймо компаниясини ортда қолдириб, етакчига айландиБаиду роботаксилар пойгасида Ваймо компаниясини ортда қолдириб, етакчига айландиБугун, 03:26Нейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топдиНейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топдиБугун, 02:58Фиве Эес огоҳлантиради: Сунъий интеллект давлат ва бизнесни фалаж қилиши мумкинФиве Эес огоҳлантиради: Сунъий интеллект давлат ва бизнесни фалаж қилиши мумкинБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди