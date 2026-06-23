Tesla Техасдаги фожиали авария бўйича айбловларни рад этди: Аутопилот айбдорми?
АҚШнинг Техас штати, Кейти шаҳрида Tesla Model 3 русумли автомобилнинг турар жой биносига урилиши оқибатида 76 ёшли аёл вафот этди. Мазкур ҳодиса компаниянинг ҳайдовчига кўмаклашувчи технологиялари хавфсизлиги борасидаги баҳсларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Дастлабки хабарларда авария вақтида автомобил Аутопилот тизимида бўлгани айтилган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳодиса ўтган жума куни кечки пайт содир бўлган. Майкл Батлер бошқарувидаги Tesla йўлдан чиқиб кетиб, Марта Авила исмли аёлнинг уйига бориб урилган. Жабрланувчи вертолётда шифохонага етказилганига қарамай, кўрсатилган тиббий ёрдамга қарамасдан вафот этган. Ҳайдовчи полицияга берган кўрсатмасида автомобил ўша пайтда Аутопилот режимида бўлганини таъкидлаган.
Бироқ Tesla компанияси бу айбловларни қатъиян рад этмоқда. Одатда матбуот билан мулоқотга киришмайдиган компания вакиллари бу сафар жим туришмади. Tesla компаниясининг сунъий интеллект бўйича вице-президенти Ашок Эллусвамй Х (собиқ Twitter) тармоғида автомобилдан олинган маълумотларни эълон қилди.
Инсон омили ва юқори тезликЭллусвамйнинг сўзларига кўра, тизим маълумотлари ҳайдовчи ўз ҳаракатлари билан автоматик бошқарувни бекор қилганини кўрсатмоқда. "Ушбу вазиятда ҳайдовчи турар жой ҳудудида газ педалини 100 фоиз босиб, ўзи бошқарувни қўлга олган. Тўқнашув вақтида тезлик соатига 73 милга (тахминан 117 км/соат) етган ва ҳатто урилишдан кейин ҳам газ педали босилган ҳолатда бўлган", деб ёзди у.
Tesla раҳбари Elon Musk ҳам ушбу ҳолатга муносабат билдириб, Аутопилот ёки Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) тизимлари бундай ҳудудларда паст тезликда ҳаракатланишини, юқори тезликдаги тўқнашув эса фақат инсон аралашуви билан содир бўлиши мумкинлигини таъкидлади. Унинг фикрича, тизимни айблаш мантиққа тўғри келмайди.
Шунга қарамай, АҚШ Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) мазкур ҳолат бўйича махсус текширув бошлаганини тасдиқлади. TechCrunch нашри маълумотларига кўра, бу НҲТСА томонидан сўнгги йилларда Tesla иштирокидаги авариялар бўйича очилган 40-дан ортиқ тергов ишлари сирасига киради.
Ҳозирда маҳаллий полиция ва федерал регуляторлар автомобилнинг лог-файлларини синчиклаб ўрганмоқда. Текширув якунлари бўйича ҳайдовчига нисбатан жиноий жавобгарлик масаласи кўриб чиқилади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу каби ҳолатлар муҳим, чунки мамлакатимизда Tesla электромобиллари сони ортиб бормоқда ва ҳайдовчилар ёрдамчи тизимларга тўлиқ ишониб қолмасликлари лозимлиги яна бир бор исботланмоқда.
…