Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан терма жамоамиз Хьюстонга етиб келди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Португалияга қарши учрашув ўтказиш учун Хьюстон шаҳрига етиб келди.
Жамоамиз энди бўлажак баҳс олдидан сўнгги тайёргарлик машғулотларини шу ерда ўтказади. Ўзбекистон ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги учрашув 23 июнь куни бўлиб ўтади.
Баҳс Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…