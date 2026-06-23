Uber акциядорлари компания раҳбариятини судга берди
Uber компаниясининг бир гуруҳ акциядорлари, жумладан Детройт пенсия жамғармаси, технологик гигант раҳбарияти ва директорлар кенгашига нисбатан жамоавий даъво қўзғатди. Даъвода компания раҳбарлари хавфсизлик ва қонун устуворлигидан кўра молиявий фойдани устун қўйгани, бу эса ўз навбатида акциядорлар ва фойдаланувчилар учун жиддий хавфларни келтириб чиқаргани таъкидланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сан-Францискодаги АҚШ округ судига топширилган ҳужжатларда Uber "тизимли қонунбузар" сифатида тавсифланади. Даъвогарларнинг фикрича, компания раҳбарияти хавфсизлик чораларини қасддан четлаб ўтган ва бу ҳолат минглаб йўловчиларнинг ҳайдовчилар томонидан жинсий зўравонлик ҳамда тазйиқларга учрашига замин яратган. Ушбу маълумотлар ixbt.com нашри томонидан эълон қилинган ҳисоботларда ҳам ўз аксини топган.
Даъво аризасида бевосита компания бош директори Дара Хосровшари ва бошқа кенгаш аъзоларининг номлари келтирилган. Уларга нисбатан ўзларининг ишончли вакиллик мажбуриятларини бажармаслик, хавфсизлик тизимидаги камчиликлар ҳақидаги огоҳлантиришларга эътибор бермаслик ва компания обрўсига путур етказиш айблари қўйилмоқда.
Хавфсизлик ва молиявий оқибатларАкциядорлар суд орқали Uber раҳбарларидан компанияга етказилган зарарни шахсан қоплашни, олган бонус ва компенсацияларининг бир қисмини қайтаришни ҳамда келгусида назорат механизмларини кучайтиришни талаб қилмоқда. Шикоятда айтилишича, қонунларга беписандлик нафақат зўравонлик қурбонларига, балки имконияти чекланган мижозлар ва Uber Оне обуначиларига ҳам зарар етказган.
Uber вакиллари эса бу айбловларни кескин рад этиб, даъвони асоссиз деб атамоқда. Компания баёнотига кўра, судга тақдим этилган далиллар нотўғри талқин қилинган ва аввалроқ судда кўриб чиқилиб, ҳал этилган бошқа ишлар асосида шакллантирилган. Компания ўз хизматлари хавфсизлигини таъминлаш учун доимий иш олиб бораётганини таъкидламоқда.
Таъкидлаш жоизки, бундай турдаги "ҳосилавий даъволар" (деривативе лавсуитс) йирик технологик корпорациялар учун янгилик эмас. Жорий йилнинг ўзида Adobe, Apple ва Intel каби гигантлар ҳам ўз акциядорлари томонидан шунга ўхшаш суд жараёнларига тортилган эди. Ўзбекистон бозорида Uber расман фаолият юритмаса-да, унинг шўъба корхонаси ҳисобланган Yandex Го каби сервислар учун бу каби хавфсизлик стандартлари ва ҳуқуқий баҳслар муҳим дарс бўлиб хизмат қилиши мумкин.
Ҳозирда суд жараёни давом этмоқда ва агар акциядорларнинг талаби қондирилса, бу Uber бошқарув тизимида туб бурилиш ясаши кутилмоқда. Компания акциялари нархи ва унинг глобал бозордаги нуфузи ушбу суд қарорига бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда.
…