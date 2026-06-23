Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери бўйича Арсенал билан кутилмаган келишувга тайёр
Мадриднинг Атлетико клуби ҳужумчи Хулиан Альварес борасидаги режаларини кескин ўзгартирди. Испания клуби раҳбарияти аргентиналик футболчини асосий рақобатчилардан бири бўлган Барселона сафига қўйиб юбормасликка қарор қилди. Бунинг ўрнига, мадридликлар Лондоннинг Арсенал клуби билан шов-шувли алмашинув шартномасини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
КОПE нашри хабарига кўра, Атлетико раҳбарияти учун Хулиан Альваресни Каталония клубига сотмаслик "номус масаласи"га айланган. Клуб мутасаддилари ички чемпионатдаги рақибини кучайтириш ниятида эмаслигини қатъий билдиришган. Шу сабабли, барча эътибор Англия Премер-лигасига, хусусан, Арсенал билан амалга оширилиши мумкин бўлган мураккаб трансфер операциясига қаратилган.
Виктор Гёкерес ва Хулиан Альварес алмашинувиТаклиф этилаётган келишувга кўра, Хулиан Альварес Лондоннинг Эмиратес Стадиум майдонига йўл олади. Бунинг эвазига Атлетико Мадрид Арсенал нишонида бўлиб турган швециялик тўпурар Виктор Гёкересни ўз сафига қўшиб олишни кўзламоқда. Ушбу операция нафақат футболчилар алмашинуви, балки сезиларли миқдордаги қўшимча тўловни ҳам ўз ичига олади.
Маълумотларга кўра, мазкур келишув доирасида нақд пул кўринишидаги компенсация миқдори тахминан 60 миллион еврони ташкил этиши кутилмоқда. Атлетико мутасаддилари Виктор Гёкересни жамоага олиб келиш орқали ҳужум чизиғидаги муаммоларни ҳал қилишни ва ҳақиқий "тўққизинчи рақам" соҳибига эга бўлишни режалаштирган.
Журналист Маноло Ламанинг таъкидлашича, Атлетико раҳбарияти Хулиан Альварес масаласида муросасиз позицияни эгаллаган. Агар хориж клубларидан муносиб таклиф тушмаса, клуб футболчини ҳатто захирада қолдириш эвазига бўлса ҳам жамоада сақлаб қолишга тайёр. Бу эса аргентиналик ҳужумчининг келажаги борасидаги вазиятни янада жиддийлаштиради.
Агар Виктор Гёкерес Мадридга кўчиб ўтса, бу клуб таркибида "домино эффекти"ни келтириб чиқариши мумкин. Хусусан, янги ҳужумчининг келиши жамоанинг бошқа бир форварди Александер Сорлот билан хайрлашишга йўл очади. Диего Симеоне тактика нуқтаи назаридан бир хил амплуадаги икки футболчини сақлаб қолишдан кўра, мобилроқ иккинчи ҳужумчини излашни афзал кўрмоқда.
Ҳозирда музокаралар давом этмоқда ва трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ушбу кутилмаган алмашинув амалга ошиши эҳтимоли юқори. Арсенал учун ҳам Хулиан Альварес каби кўп қиррали ҳужумчини қўлга киритиш чемпионлик пойгасида катта устунлик бериши мумкин.
…