“Актрисаликка қайтсаммикан?” — Муниса Ризаеванинг саволи муҳокамаларга сабаб бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Муниса Ризаева ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида мухлислари эътиборини тортган видеони улашди.
Видеога “Актрисаликка қайтсаммикан?” деган саволни ёзиб қолдирган санъаткор мухлисларини қизиқтириб қўйди. Қисқа вақт ичида ушбу пост остида юзлаб изоҳлар пайдо бўлди.
Видеода Муниса Ризаева турли образларни ижро этишга уриниб кўрган. У хурсандчилик, жаҳлдорлик, хафалик, ҳайрат ва уялиш каби турли ҳиссиётларни намойиш этиб, актрисалик маҳоратини синаб кўрган.
Мухлисларнинг аксарияти хонанданинг ушбу ташаббусини илиқ кутиб олиб, уни кино ва сериалларда яна кўришни исташларини ёзишмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…