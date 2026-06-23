Пискентда автодўконда ёнғин юз берди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент вилоятининг Пискент туманида 22 июн куни автомобил эҳтиёт қисмлари сотиладиган дўконда ёнғин содир бўлди.
Вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармасига “Ойбек” МФЙ ҳудудида жойлашган автодўконда ёнғин чиққани ҳақида хабар келиб тушган.
Маълум қилинишича, қутқарув бўлинмалари воқеа жойига атиги 10 дақиқада етиб бориб, ёнғинни қарийб 30 дақиқа ичида тўлиқ бартараф этган.
Қутқарувчиларнинг тезкор ҳаракатлари натижасида бинонинг 300 квадрат метр майдони ёнғиндан сақлаб қолинган.
Ёнғин оқибатида жабрланганлар йўқлиги маълум қилинди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…