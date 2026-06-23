Samsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқда

·0·Техно
Samsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқда

Жанубий Кореянинг Samsung Electronикс компанияси ўзининг ҳамёнбоп ва юқори қувватли смартфонлар қаторини янгилаш арафасида турибди. Расмий маълумотларга кўра, янги Galaxy M47 5G модели жорий йилнинг 29-июн куни кенг жамоатчиликка намойиш этилади. Ушбу қурилма нафақат техник кўрсаткичлари, балки дастурий таъминотни қўллаб-қувватлаш муддати билан ҳам ўз сегментида янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфоннинг асосий устунликларидан бири унинг экрани бўлиб, у 6,7 дюймли Супер AMOLED панели билан жиҳозланган. 120 Hz янгиланиш частотасига эга ушбу дисплей силлиқ тасвир ва ёрқин рангларни кафолатлайди. Экран хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ишлаб чиқарувчи Корнинг Горилла Гласс Виктус+ ҳимоя ойнасидан фойдаланган, бу эса қурилмани тирналиш ва зарбаларга чидамлилигини сезиларли даражада оширади.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Galaxy M47 5G аппарат қисми Snapdragon процессори, тезкор LPDDR5X оператив хотираси ва UFS 3.1 стандартидаги доимий хотира қурилмаси билан таъминланган. Бундай мажмуа смартфоннинг оғир иловалар ва ўйинларда барқарор ишлашига имкон беради. ixbt.com сайти хабарига кўра, компания ушбу модел учун 6 авлод Android янгиланишларини ва 6 йил давомида хавфсизлик тизими тузатишларини вада қилмоқда.

Батарея қуввати масаласида Samsung янги моделни "кейинги даражадаги маҳлуқ" (нехт-левел монстер) деб атамоқда. Гарчи аккумуляторнинг аниқ сиғими ҳозирча сир тутилаётган бўлса-да, у 45 В қувватга эга тезкор зарядлаш функциясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, қурилмада "бйпасс чаргинг" функцияси мавжуд бўлиб, у ўйин пайтида қувватни тўғридан-тўғри тизимга узатади ва батареянинг қизиб кетишини олдини олади.

Камера ва мультимедиа имкониятлари

Фотосурат ва видео ихлосмандлари учун Galaxy M47 5G қуйидаги камера тизимини таклиф этади:

  • 50 MP асосий датчик (оптик барқарорлаштириш - ОИС тизими билан);
  • 5 MP ўта кенг бурчакли модул;
  • 2 MP макро камера;
  • 12 MP селфи камераси.
Эътиборли жиҳати шундаки, смартфон ҳам асосий, ҳам олд камера орқали 4К форматида видео ёзиш имкониятига эга. Бу эса ижтимоий тармоқлар учун сифатли контент яратувчилар учун айни муддао бўлиши мумкин.

Ҳозирча смартфоннинг аниқ нархи эълон қилинмаган, бироқ у Рогуе Ред ва Блазе Блуе рангларида сотувга чиқиши тасдиқланган. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу модел ўзининг узоқ муддатли дастурий таъминоти ва бақувват аккумулятори туфайли ўрта нарх тоифасидаги энг харидоргир қурилмалардан бирига айланиши эҳтимоли юқори.

SamsungGalaxy M47СмартфонТехнологияAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфонлар бозорида инқилоб: 9000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаСмартфонлар бозорида инқилоб: 9000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаБугун, 14:54Россия космик инфратузилмани кенгайтирмоқда: Сахалинда янги ўлчов пункти қурилмоқдаРоссия космик инфратузилмани кенгайтирмоқда: Сахалинда янги ўлчов пункти қурилмоқдаБугун, 14:21Elon Musk сунъий интеллект 5 йилдан сўнг бутун инсониятдан ақллироқ бўлишини башорат қилдиElon Musk сунъий интеллект 5 йилдан сўнг бутун инсониятдан ақллироқ бўлишини башорат қилдиБугун, 13:58Смартфон ва компьютерлар нархи ошиши мумкин: LPDDR5X хотира чиплари кескин қимматлашдиСмартфон ва компьютерлар нархи ошиши мумкин: LPDDR5X хотира чиплари кескин қимматлашдиБугун, 13:20Илон Маскнинг Grok Буилд воситаси автоном режимга ўтди: Энди у инсон аралашувисиз код ёзадиИлон Маскнинг Grok Буилд воситаси автоном режимга ўтди: Энди у инсон аралашувисиз код ёзадиБугун, 12:51Samsung Galaxy S24 фойдаланувчилари учун Android 16 асосидаги One UI 8.5 тарқатила бошландиSamsung Galaxy S24 фойдаланувчилари учун Android 16 асосидаги One UI 8.5 тарқатила бошландиБугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди