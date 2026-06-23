Samsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқда
Жанубий Кореянинг Samsung Electronикс компанияси ўзининг ҳамёнбоп ва юқори қувватли смартфонлар қаторини янгилаш арафасида турибди. Расмий маълумотларга кўра, янги Galaxy M47 5G модели жорий йилнинг 29-июн куни кенг жамоатчиликка намойиш этилади. Ушбу қурилма нафақат техник кўрсаткичлари, балки дастурий таъминотни қўллаб-қувватлаш муддати билан ҳам ўз сегментида янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг асосий устунликларидан бири унинг экрани бўлиб, у 6,7 дюймли Супер AMOLED панели билан жиҳозланган. 120 Hz янгиланиш частотасига эга ушбу дисплей силлиқ тасвир ва ёрқин рангларни кафолатлайди. Экран хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ишлаб чиқарувчи Корнинг Горилла Гласс Виктус+ ҳимоя ойнасидан фойдаланган, бу эса қурилмани тирналиш ва зарбаларга чидамлилигини сезиларли даражада оширади.
Техник имкониятлар ва унумдорликGalaxy M47 5G аппарат қисми Snapdragon процессори, тезкор LPDDR5X оператив хотираси ва UFS 3.1 стандартидаги доимий хотира қурилмаси билан таъминланган. Бундай мажмуа смартфоннинг оғир иловалар ва ўйинларда барқарор ишлашига имкон беради. ixbt.com сайти хабарига кўра, компания ушбу модел учун 6 авлод Android янгиланишларини ва 6 йил давомида хавфсизлик тизими тузатишларини вада қилмоқда.
Батарея қуввати масаласида Samsung янги моделни "кейинги даражадаги маҳлуқ" (нехт-левел монстер) деб атамоқда. Гарчи аккумуляторнинг аниқ сиғими ҳозирча сир тутилаётган бўлса-да, у 45 В қувватга эга тезкор зарядлаш функциясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, қурилмада "бйпасс чаргинг" функцияси мавжуд бўлиб, у ўйин пайтида қувватни тўғридан-тўғри тизимга узатади ва батареянинг қизиб кетишини олдини олади.
Камера ва мультимедиа имкониятлариФотосурат ва видео ихлосмандлари учун Galaxy M47 5G қуйидаги камера тизимини таклиф этади:
- 50 MP асосий датчик (оптик барқарорлаштириш - ОИС тизими билан);
- 5 MP ўта кенг бурчакли модул;
- 2 MP макро камера;
- 12 MP селфи камераси.
Ҳозирча смартфоннинг аниқ нархи эълон қилинмаган, бироқ у Рогуе Ред ва Блазе Блуе рангларида сотувга чиқиши тасдиқланган. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу модел ўзининг узоқ муддатли дастурий таъминоти ва бақувват аккумулятори туфайли ўрта нарх тоифасидаги энг харидоргир қурилмалардан бирига айланиши эҳтимоли юқори.
…