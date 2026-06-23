Вьетнамга борувчи ўзбекистонликлар учун янги талаб жорий этилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
22 июндан бошлаб Ўзбекистон фуқаролари Вьетнамга киришдан олдин махсус электрон картани расмийлаштириши керак бўлади.
Янги тартибга кўра, сайёҳлар ушбу ҳужжатни фақат давлат портали орқали, парвоздан камида 72 соат олдин тўлдириши лозим.
Анкета қисқа маълумотлар асосида расмийлаштирилади. Ариза юборилганидан сўнг тизим сайёҳга шахсий QR-код тақдим этади.
Ушбу QR-код Вьетнамда паспорт назоратидан ўтиш вақтида кўрсатилиши мажбурий ҳисобланади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…