Златан Ибрагимович: Лионель Месси энди Марадона ва Пеле билан бир қаторда турмайди

·110·Спорт
Златан Ибрагимович: Лионель Месси энди Марадона ва Пеле билан бир қаторда турмайди

Футбол оламининг энг ёрқин ва ўзига хос шахсларидан бири Златан Ибрагимович Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ҳақида навбатдаги шов-шувли баёнот билан чиқди. Швециялик собиқ ҳужумчи 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги рекордлардан сўнг, футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи борасидаги баҳсларга якун ясалганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лионель Месси Австрияга қарши кечган баҳсда дубл қайд этиб, Аргентина терма жамоасининг плей-офф босқичига йўлланма олишини таъминлади. Ушбу голлар эвазига у жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Ибрагимовичнинг фикрича, бундай натижалар Мессини ҳатто Диего Марадона ва Пеле каби афсоналардан ҳам юқори даражага олиб чиқади.

"Менимча, энди ҳеч қандай баҳсга ўрин қолмади. Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланганингизда, ушбу турнирда ғолиб чиқиб, турли авлодлар даврида ҳам устунлик қилганингизда ва 38 ёшда ҳам натижа кўрсатишда давом этаётганингизда, одамлар яна нима хоҳлашини тушунмайман", — дея Ибрагимовичнинг сўзларини келтирмоқда ФОХ Sportс нашри.

Тарихий рекорд ва мислсиз барқарорлик

Месси турнирнинг дастлабки икки ўйинида бешта гол уришга муваффақ бўлди. Жазоирга қарши хет-трикдан сўнг, Австрия билан ўйинда ҳам икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилди. Бу натижа унинг мундиаллардаги голлари сонини 18 тага етказди ва у эркаклар ўртасидаги жаҳон чемпионатлари тарихида мутлоқ етакчига айланди.

Ибрагимович Мессининг деярли йигирма йилдан бери юқори савияда ўйнаётганини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, Пеле, Марадона ёки Ёхан Кройфф каби буюклар ҳам Мессининг узоқ йиллик барқарорлиги ва қўлга киритган совринлари миқёсига тенглаша олмайди. Златан Мессини "алоҳида категория"даги спортчи деб атади.

Шунингдек, Ибрагимович ўзига хос ҳазил билан ўзининг ва Мессининг натижаларини солиштириб ўтди. "У икки ўйинда бешта гол урди. Мен эса иккита жаҳон чемпионатида иштирок этиб, бирорта ҳам гол ура олмаганман. Шунинг учун у учун хурсандман ва бу ўйинини давом эттиришига умид қиламан. Тез орада у туғилган кунини нишонлайди, шундай экан, унга завқ олишига қўйиб беринг, чунки биз унинг ўйинидан завқланяпмиз", — дея қўшимча қилди швециялик юлдуз.

Ҳозирда Интер Миами шарафини ҳимоя қилаётган Лионель Месси 2026-йилги жаҳон чемпионатида нафақат голлар уриш, балки жамоасининг етакчиси сифатида ҳам ўзини кўрсатмоқда. Австрияга қарши ўйинда у пеналтидан фойдалана олмаган бўлса-да, руҳан синмади ва ўйин тақдирини ҳал қилувчи голларга муаллифлик қилди. Бу каби ирода ва маҳорат Мессининг жаҳон футболидаги ўрнини мустаҳкамлашда давом этмоқда.

Лионель МессиЗлатан ИбрагимовичАргентинаЖаҳон ЧемпионатиРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг имкониятларига реал баҳо бердиЭрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг имкониятларига реал баҳо бердиБугун, 14:53Арсенал таркибни кучайтириш йўлида: Морган Роджерс учун 100 миллион фунт тикилмоқдаАрсенал таркибни кучайтириш йўлида: Морган Роджерс учун 100 миллион фунт тикилмоқдаБугун, 14:37Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери бўйича Арсенал билан кутилмаган келишувга тайёрАтлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери бўйича Арсенал билан кутилмаган келишувга тайёрБугун, 14:17Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳимоясига чиқди: "Рақамлар унинг фойдасига гапирмоқда"Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳимоясига чиқди: "Рақамлар унинг фойдасига гапирмоқда"Бугун, 13:18Килиан Мбаппе Ироққа қарши ўйиндаги икки соатлик танаффус уни асабийлаштирганини айтдиКилиан Мбаппе Ироққа қарши ўйиндаги икки соатлик танаффус уни асабийлаштирганини айтдиБугун, 13:11Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги пойга: Франциялик юлдуз рекордларга муносабат билдирдиКилиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги пойга: Франциялик юлдуз рекордларга муносабат билдирдиБугун, 12:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...