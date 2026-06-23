Мактаб ва шифохоналар яқинидаги АЁҚШлар хавфсиз ҳудудларга кўчирилиши мумкин

·0·Ўзбекистон
Мактаб ва шифохоналар яқинидаги АЁҚШлар хавфсиз ҳудудларга кўчирилиши мумкин

Ўзбекистонда ёқилғи қуйиш ва газ тўлдириш шохобчаларининг хавфсизлик талабларига мослиги кенг кўламда ўрганилади. Ҳукумат қарорига кўра, мактаблар, болалар боғчалари, шифохоналар ва турар жой массивларига жуда яқин жойлашган АЁҚШ, АГТКШ ҳамда АГҚШлар бўйича махсус реестр шакллантирилади.

Текширув давомида объектларнинг амалдаги меъёрларга қай даражада жавоб бериши баҳоланади. Хавфсизлик талабларини бузган ёки ижтимоий объектларга меъёрдан ортиқ яқин қурилган шохобчалар бўйича алоҳида таклифлар тайёрланади.

Кўриб чиқилаётган чоралар орасида бундай объектларни босқичма-босқич хавфсиз ҳудудларга кўчириш ёки уларни бутунлай тугатиш ҳам бор.

Ҳозирга қадар республика бўйича 46 мингдан ортиқ қоидабузарлик аниқланган. Шунингдек, 464 та шохобча фаолияти вақтинча тўхтатилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вьетнамга борувчи ўзбекистонликлар учун янги талаб жорий этилдиВьетнамга борувчи ўзбекистонликлар учун янги талаб жорий этилдиБугун, 14:59Наманган аэропортида 175 миллион долларлик янги терминал қурилмоқдаНаманган аэропортида 175 миллион долларлик янги терминал қурилмоқдаБугун, 12:52Бу ҳафта қайси ҳудудларда ёмғир ёғади?Бу ҳафта қайси ҳудудларда ёмғир ёғади?Бугун, 11:40Ўзбекистонда текширувлар кучайди: юзлаб заправкалар ёпилдиЎзбекистонда текширувлар кучайди: юзлаб заправкалар ёпилдиКеча, 19:54Мактаб, боғча, шифохонага яқин жойлашган газ ва ёқилғи қуйиш шаҳобчалари кўчириладиМактаб, боғча, шифохонага яқин жойлашган газ ва ёқилғи қуйиш шаҳобчалари кўчириладиКеча, 17:17Ўзбекистон-Португалия ўйини сабабли Тошкент метросининг иш вақти узайтириладиЎзбекистон-Португалия ўйини сабабли Тошкент метросининг иш вақти узайтириладиКеча, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Наманган тарих ёзди: Гуллар фестивали Гиннес рекордига кирди (видео)
Наманган тарих ёзди: Гуллар фестивали Гиннес рекордига кирди (видео)
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади