Мактаб ва шифохоналар яқинидаги АЁҚШлар хавфсиз ҳудудларга кўчирилиши мумкин
Ўзбекистонда ёқилғи қуйиш ва газ тўлдириш шохобчаларининг хавфсизлик талабларига мослиги кенг кўламда ўрганилади. Ҳукумат қарорига кўра, мактаблар, болалар боғчалари, шифохоналар ва турар жой массивларига жуда яқин жойлашган АЁҚШ, АГТКШ ҳамда АГҚШлар бўйича махсус реестр шакллантирилади.
Текширув давомида объектларнинг амалдаги меъёрларга қай даражада жавоб бериши баҳоланади. Хавфсизлик талабларини бузган ёки ижтимоий объектларга меъёрдан ортиқ яқин қурилган шохобчалар бўйича алоҳида таклифлар тайёрланади.
Кўриб чиқилаётган чоралар орасида бундай объектларни босқичма-босқич хавфсиз ҳудудларга кўчириш ёки уларни бутунлай тугатиш ҳам бор.
Ҳозирга қадар республика бўйича 46 мингдан ортиқ қоидабузарлик аниқланган. Шунингдек, 464 та шохобча фаолияти вақтинча тўхтатилган.
…