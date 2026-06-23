Бирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олинди

·35·Дунё
Бирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олинди

АҚШда қизиқарли ҳолат кузатилди — 10 ой давомида бирорта ҳам ҳуқуқбузарликни қайд этмаган робот полициячи хизматдан четлатилди.

DubBot номли ушбу робот Огаё штатининг Дублин шаҳрида автотураргоҳлар ҳудудида патруллик қилган. Унинг асосий вазифаси қоидабузарликларни аниқлаш, шубҳали вазиятларни қайд этиш ва хавфсизликни назорат қилишдан иборат эди.

Бироқ деярли бир йилга яқин фаолияти давомида робот бирорта ҳам қоидабузарликни аниқламаган. Натижада шаҳар маъмурияти лойиҳа самарадорлигини паст деб баҳолаб, уни хизматдан олиб ташлашга қарор қилган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, робот техник жиҳатдан тўғри ишлаган, аммо амалий фойда бермаган. Ушбу лойиҳа учун қарийб 67 минг доллар сарфланган.

Қизиғи шундаки, бу DubBot билан боғлиқ биринчи муваффақиятсизлик эмас. 2024 йилда Нью-Йоркда ҳам айнан шу турдаги робот зинадан кўтарила олмагани сабабли хизматдан четлатилган эди.

Мазкур ҳолат сунъий интеллект ва робот технологияларининг реал ҳаётдаги самарадорлиги ҳали ҳам синов босқичида эканини яна бир бор кўрсатди.

АҚШДублинОгайоНю-ЙоркDubBot
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Белгия “Толибон” вакилларига бир кунлик виза бердиБелгия “Толибон” вакилларига бир кунлик виза бердиБугун, 15:25Трамп қурол захиралари камайгани сабаб мудофаа гигантларини йиғмоқдаТрамп қурол захиралари камайгани сабаб мудофаа гигантларини йиғмоқдаБугун, 15:21Россияда фирибгарларга ишонган аёл ўз уйига ўт қўйиб юбордиРоссияда фирибгарларга ишонган аёл ўз уйига ўт қўйиб юбордиБугун, 14:54Британиядаги 1200 йиллик афсонавий дарахт нобуд бўлдиБританиядаги 1200 йиллик афсонавий дарахт нобуд бўлдиБугун, 14:48Аёллар учун пенсия ёши яна оширилади: янги тартибАёллар учун пенсия ёши яна оширилади: янги тартибБугун, 14:46Пикассо картинаси наркосавдогарлар уйида қандай пайдо бўлди?Пикассо картинаси наркосавдогарлар уйида қандай пайдо бўлди?Бугун, 14:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди