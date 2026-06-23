Бирорта ҳам жарима ёзолмаган робот полициячи ишдан олинди
АҚШда қизиқарли ҳолат кузатилди — 10 ой давомида бирорта ҳам ҳуқуқбузарликни қайд этмаган робот полициячи хизматдан четлатилди.
DubBot номли ушбу робот Огаё штатининг Дублин шаҳрида автотураргоҳлар ҳудудида патруллик қилган. Унинг асосий вазифаси қоидабузарликларни аниқлаш, шубҳали вазиятларни қайд этиш ва хавфсизликни назорат қилишдан иборат эди.
Бироқ деярли бир йилга яқин фаолияти давомида робот бирорта ҳам қоидабузарликни аниқламаган. Натижада шаҳар маъмурияти лойиҳа самарадорлигини паст деб баҳолаб, уни хизматдан олиб ташлашга қарор қилган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, робот техник жиҳатдан тўғри ишлаган, аммо амалий фойда бермаган. Ушбу лойиҳа учун қарийб 67 минг доллар сарфланган.
Қизиғи шундаки, бу DubBot билан боғлиқ биринчи муваффақиятсизлик эмас. 2024 йилда Нью-Йоркда ҳам айнан шу турдаги робот зинадан кўтарила олмагани сабабли хизматдан четлатилган эди.
Мазкур ҳолат сунъий интеллект ва робот технологияларининг реал ҳаётдаги самарадорлиги ҳали ҳам синов босқичида эканини яна бир бор кўрсатди.
…