Белгия “Толибон” вакилларига бир кунлик виза берди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Белгия “Толибон” ҳаракатининг 5 нафар вакилига бир кунлик виза берди. Бу ҳақда Белгия Ташқи ишлар вазирлиги маълум қилди.
Қайд этилишича, визалар фақат Белгия ҳудудида ва бир кун давомида амал қилади.
“Толибон” вакиллари Брюсселда миграция ва афғон фуқароларини ватанларига депортация қилиш масалалари бўйича Европа Иттифоқи йиғилишида қатнашади.
Хавфсизлик сабаб уларнинг ташриф санаси расман очиқланмаган. Аммо айрим манбалар виза 23 июнь куни учун берилганини билдирмоқда.
Учрашувда Европада қонуний яшаш ҳуқуқига эга бўлмаган ва хавфсизликка таҳдид деб баҳоланган афғон фуқароларини қайтариш масаласи муҳокама қилиниши кутилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…