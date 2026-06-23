Арсенал таркибни кучайтириш йўлида: Морган Роджерс учун 100 миллион фунт тикилмоқда

·27·Спорт
Арсенал таркибни кучайтириш йўлида: Морган Роджерс учун 100 миллион фунт тикилмоқда

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал ёзги трансфер ойнаси учун ўзининг асосий мақсадини белгилаб олди. Микел Артета жамоаси ҳужум чизиғини янада кучайтириш мақсадида Астон Вилла юлдузи Морган Роджерсни сотиб олишни режалаштирмоқда. Ушбу трансфер Лондон клуби учун рекорд даражадаги маблағга тушиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Гуардиан нашри тарқатган маълумотларга кўра, 23 ёшли Англия терма жамоаси аъзоси Арсеналнинг трансфер рўйхатида биринчи ўринга кўтарилган. Гарчи футболчи Астон Вилла билан ноябрь ойида олти йиллик шартнома имзолаган бўлса-да, у Эмиратес стадионига кўчиб ўтиш ғоясига ижобий муносабатда экани айтилмоқда. Бироқ Бирмингем клуби ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас.

Трансфер қиймати ва рақобат

Goal.com хабар беришича, Морган Роджерснинг трансфер баҳоси 100 миллион фунт стерлингга етиши мумкин. Бу сумма Арсенал раҳбариятини чўчитаётгани йўқ, чунки Микел Артета футболчининг кўп қирралилигини юқори баҳоламоқда. Роджерс нафақат қанотларда, балки майдон марказида ҳам бирдек самарали ўйин кўрсата олади, бу эса жамоа тактик чизмасида янги имкониятларни очади.

Ҳозирда футболчи Англия терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. Унинг халқаро майдондаги муваффақиятли ўйинлари, хусусан, Хорватия устидан қозонилган ғалабадаги ҳиссаси унга бўлган қизиқишни янада оширди. Арсеналдан ташқари, Челси ва Европанинг бир қатор гранд клублари ҳам футболчи атрофидаги вазиятни кузатиб бормоқда.

Таркибдаги кутилаётган ўзгаришлар

Роджерснинг келиши Арсеналнинг жорий таркибида жиддий ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин. Хабарларга кўра, клуб раҳбарияти ўтган мавсумда кутилган ўйинни намойиш эта олмаган Мартин Одегаарднинг келажагини муҳокама қилмоқда. Шунингдек, Лондонликлар бразилиялик ҳужумчи Габриел Мартинелли бўйича тушадиган манфаатли таклифларни кўриб чиқишга тайёр экани билдирилган.

Арсенал фақат Роджерс билан чекланиб қолмоқчи эмас. Клуб селекционерлари яна бир қатор ёш иқтидорларни кузатувга олган:

  • Лилл ярим ҳимоячиси Айёуб Боуадди;
  • Лестер Сити ёш юлдузи Жеремй Монга;
  • Европанинг бошқа чемпионатларидаги истиқболли ҳужумчилар.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун Англия Премер-лигасидаги бундай йирик трансферлар доимо диққат марказида бўлиб келган. Агар ушбу келашув амалга ошса, Морган Роджерс нафақат Арсенал тарихидаги, балки бутун лига тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирига айланиши мумкин. Ҳозирча барча эътибор Жаҳон чемпионати якунига ва расмий музокаралар бошланишига қаратилган.

АрсеналАстон ВиллаМорган РоджерсТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг имкониятларига реал баҳо бердиЭрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг имкониятларига реал баҳо бердиБугун, 14:53Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери бўйича Арсенал билан кутилмаган келишувга тайёрАтлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери бўйича Арсенал билан кутилмаган келишувга тайёрБугун, 14:17Златан Ибрагимович: Лионель Месси энди Марадона ва Пеле билан бир қаторда турмайдиЗлатан Ибрагимович: Лионель Месси энди Марадона ва Пеле билан бир қаторда турмайдиБугун, 13:51Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳимоясига чиқди: "Рақамлар унинг фойдасига гапирмоқда"Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳимоясига чиқди: "Рақамлар унинг фойдасига гапирмоқда"Бугун, 13:18Килиан Мбаппе Ироққа қарши ўйиндаги икки соатлик танаффус уни асабийлаштирганини айтдиКилиан Мбаппе Ироққа қарши ўйиндаги икки соатлик танаффус уни асабийлаштирганини айтдиБугун, 13:11Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги пойга: Франциялик юлдуз рекордларга муносабат билдирдиКилиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги пойга: Франциялик юлдуз рекордларга муносабат билдирдиБугун, 12:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди