Трамп қурол захиралари камайгани сабаб мудофаа гигантларини йиғмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
АҚШ президенти Доналд Трамп ракета ва ўқ-дорилар захираси камайиб бораётганидан хавотирда экани айтилмоқда.
WSJ маълумотига кўра, Оқ уйда Пентагон раҳбарияти ҳамда Lockheed Martin, RTX ва Boeing каби йирик мудофаа компаниялари вакиллари иштирокида учрашув ўтказилади.
Музокараларда АҚШ ҳарбий омборларини тезроқ тўлдириш, қурол-яроғ ишлаб чиқаришни жадаллаштириш ва мудофаа саноати имкониятларини кенгайтириш масалалари кўриб чиқилади.
Пентагон Patriot ва Tomahawk ракеталарини кўпроқ ишлаб чиқариш бўйича дастлабки келишувларга эришган. Бироқ ушбу дастурларни молиялаштириш ҳали Конгресс томонидан якуний тасдиқланмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…