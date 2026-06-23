Криштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Олтита жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчи

·0·Спорт
Криштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Олтита жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчи

Португалия терма жамоаси сардори ва жаҳон футболи афсонаси Криштиано Роналдо навбатдаги ҳайратланарли рекордни ўзиники қилди. 41 ёшли ҳужумчи Ўзбекистон терма жамоасига қарши кечган учрашувда рақиб дарвозасини ишғул қилиб, олтита турли жаҳон чемпионатида гол уришга муваффақ бўлган тарихдаги илк эркак футболчига айланди. Бу натижа унинг нафақат маҳоратини, балки юқори даражадаги спорт формасини неча йиллардан буён сақлаб келаётганини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу тарихий гол ўйиннинг олтинчи дақиқасида киритилди. Криштиано Роналдо ўзининг клиник аниқлиги ва ҳужумчи инстинкти ҳали ҳам ўткирлигини намойиш этиб, танқидчиларга муносиб жавоб қайтарди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу ютуқ орқали у ўзининг асосий рақобатчиси Лионель Месси билан давом этаётган тарихий пойгада муҳим кўрсаткич бўйича олдинга ўтиб олди. Бу барқарорлик ва узоқ йиллик фаолиятнинг ноёб намунаси сифатида баҳоланмоқда.

Танқидлар остидаги қатъият

Мазкур учрашув олдидан Португалия сардори атрофида турли салбий фикрлар ва шубҳалар кўпайган эди. Статистик таҳлилчилар унинг йирик халқаро турнирлардаги 10 та ўйиндан иборат голсиз сериясига эътибор қаратиб, 41 ёшли юлдузнинг асосий таркибдаги ўрнини сўроқ остига олишган эди. Кўпчилик мутахассислар унинг ўйин қуришдаги иштироки камайгани ва жисмоний ҳолати пасайганини таъкидлаб, Ал-Насср ҳужумчиси энди элит даражага мос эмаслигини тахмин қилишганди.

Бироқ, Криштиано Роналдо ҳар доим бутун дунё нигоҳи унга қаратилганда ҳал қилувчи лаҳзани ярата олиш қобилияти билан ажралиб турган. Ўзбекистон билан баҳсдаги гол унинг халқаро майдондаги голга бўлган чанқоғини ҳали ҳам сўнмаганини кўрсатди. Бу унинг бундан йигирма йил аввалги дебют турниридаги иштиёқи каби кучли эканидан далолат беради.

Мураббий ишончи ва тактик устунлик

Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез ўйин олдидан юзага келган босимларга қарамай, ўз сардорини қўллаб-қувватлашда давом этди. Мартинез жамоа Роналдосиз яхшироқ ўйнайди деган қарашларни рад этиб, унинг майдондаги мавжудлиги тактик жиҳатдан жуда муҳимлигини тушунтирди. Мураббийнинг фикрича, Роналдонинг тажрибаси ва рақиб ҳимоячиларини ўзига жалб қилиш хусусияти жамоадошлари учун бўш ҳудудлар яратишда катта рол ўйнайди.

“Дунё футболидаги энг яхши тўпурарни гол керак бўлган ўйинда таркибдан чиқариш мантиқсизликдир,” — деди Роберто Мартинез. Унинг таъкидлашича, Криштиано Роналдонинг жарима майдончаси ичидаги ҳаракатлари ва тажрибаси жамоанинг умумий ҳужум салоҳиятини оширади. Мураббий ҳар бир ўйинчи ўз масъулиятига эга эканини, аммо гол уриш масаласи келганда Криштиано барибир тенгсиз эканини қайд этди.

Ушбу тарихий натижа нафақат Португалия футболи, балки жаҳон спорти учун ҳам унутилмас воқеадир. Криштиано Роналдо ўз фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламаётганини ва рекордларни янгилашда давом этишини амалда исботлади. Эндиликда у жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг сермаҳсул ва энг узоқ вақт давомида барқарор ўйнаган футболчи сифатида ўз номини олтин ҳарфлар билан муҳрлаб қўйди.

Криштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиРекордФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кевин Де Бруйне Белгия терма жамоасининг муваффақиятсизлигидан хавотирдаКевин Де Бруйне Белгия терма жамоасининг муваффақиятсизлигидан хавотирдаБугун, 22:36Луис Суарез Лионель Месси ҳақида: «Уни таърифлашга сўз ожиз»Луис Суарез Лионель Месси ҳақида: «Уни таърифлашга сўз ожиз»Бугун, 22:36Ўзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб борингЎзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб борингБугун, 22:30Отабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёева миллий терма жамоани қўллаб-қувватламоқдаОтабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёева миллий терма жамоани қўллаб-қувватламоқдаБугун, 22:26Жон Терри Челси раҳбариятидан норози: Афсонавий сардор нега эътибордан четда қолди?Жон Терри Челси раҳбариятидан норози: Афсонавий сардор нега эътибордан четда қолди?Бугун, 22:19Ўзбекистон — Португалия баҳсини қаерда томоша қилиш мумкин?Ўзбекистон — Португалия баҳсини қаерда томоша қилиш мумкин?Бугун, 22:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...