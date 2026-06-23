Криштиано Роналдо тарихий натижа қайд этди: Олтита жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчи
Португалия терма жамоаси сардори ва жаҳон футболи афсонаси Криштиано Роналдо навбатдаги ҳайратланарли рекордни ўзиники қилди. 41 ёшли ҳужумчи Ўзбекистон терма жамоасига қарши кечган учрашувда рақиб дарвозасини ишғул қилиб, олтита турли жаҳон чемпионатида гол уришга муваффақ бўлган тарихдаги илк эркак футболчига айланди. Бу натижа унинг нафақат маҳоратини, балки юқори даражадаги спорт формасини неча йиллардан буён сақлаб келаётганини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу тарихий гол ўйиннинг олтинчи дақиқасида киритилди. Криштиано Роналдо ўзининг клиник аниқлиги ва ҳужумчи инстинкти ҳали ҳам ўткирлигини намойиш этиб, танқидчиларга муносиб жавоб қайтарди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу ютуқ орқали у ўзининг асосий рақобатчиси Лионель Месси билан давом этаётган тарихий пойгада муҳим кўрсаткич бўйича олдинга ўтиб олди. Бу барқарорлик ва узоқ йиллик фаолиятнинг ноёб намунаси сифатида баҳоланмоқда.
Танқидлар остидаги қатъиятМазкур учрашув олдидан Португалия сардори атрофида турли салбий фикрлар ва шубҳалар кўпайган эди. Статистик таҳлилчилар унинг йирик халқаро турнирлардаги 10 та ўйиндан иборат голсиз сериясига эътибор қаратиб, 41 ёшли юлдузнинг асосий таркибдаги ўрнини сўроқ остига олишган эди. Кўпчилик мутахассислар унинг ўйин қуришдаги иштироки камайгани ва жисмоний ҳолати пасайганини таъкидлаб, Ал-Насср ҳужумчиси энди элит даражага мос эмаслигини тахмин қилишганди.
Бироқ, Криштиано Роналдо ҳар доим бутун дунё нигоҳи унга қаратилганда ҳал қилувчи лаҳзани ярата олиш қобилияти билан ажралиб турган. Ўзбекистон билан баҳсдаги гол унинг халқаро майдондаги голга бўлган чанқоғини ҳали ҳам сўнмаганини кўрсатди. Бу унинг бундан йигирма йил аввалги дебют турниридаги иштиёқи каби кучли эканидан далолат беради.
Мураббий ишончи ва тактик устунликПортугалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез ўйин олдидан юзага келган босимларга қарамай, ўз сардорини қўллаб-қувватлашда давом этди. Мартинез жамоа Роналдосиз яхшироқ ўйнайди деган қарашларни рад этиб, унинг майдондаги мавжудлиги тактик жиҳатдан жуда муҳимлигини тушунтирди. Мураббийнинг фикрича, Роналдонинг тажрибаси ва рақиб ҳимоячиларини ўзига жалб қилиш хусусияти жамоадошлари учун бўш ҳудудлар яратишда катта рол ўйнайди.
“Дунё футболидаги энг яхши тўпурарни гол керак бўлган ўйинда таркибдан чиқариш мантиқсизликдир,” — деди Роберто Мартинез. Унинг таъкидлашича, Криштиано Роналдонинг жарима майдончаси ичидаги ҳаракатлари ва тажрибаси жамоанинг умумий ҳужум салоҳиятини оширади. Мураббий ҳар бир ўйинчи ўз масъулиятига эга эканини, аммо гол уриш масаласи келганда Криштиано барибир тенгсиз эканини қайд этди.
Ушбу тарихий натижа нафақат Португалия футболи, балки жаҳон спорти учун ҳам унутилмас воқеадир. Криштиано Роналдо ўз фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламаётганини ва рекордларни янгилашда давом этишини амалда исботлади. Эндиликда у жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг сермаҳсул ва энг узоқ вақт давомида барқарор ўйнаган футболчи сифатида ўз номини олтин ҳарфлар билан муҳрлаб қўйди.
…