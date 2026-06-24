Реал Мадрид Нико Паз трансфери орқали 50 миллион евро фойда кўра олмайди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби ўз тарбияланувчиси Нико Пазни ортга қайтариб, сўнгра дарҳол сотиш орқали катта молиявий фойда кўриш режасидан воз кечишига тўғри келади. Испания гранди аргентиналик иқтидорли плеймейкерни 10 миллион еврога қайта сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланиб, уни шу ёзнинг ўзидаёқ 60 миллион еврога пуллашни мақсад қилган эди. Бироқ трансфер қоидаларидаги чекловлар бу режани амалга оширишга йўл қўймайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италиянинг Комо жамоасида ажойиб мавсум ўтказаётган 21 ёшли Нико Паз Европанинг энг талабгир ёш юлдузларидан бирига айланди. Унинг ўйини кўплаб грандлар эътиборини тортган бир пайтда, Реал Мадрид президенти Флорентино Перез "арзон сотиб олиб, қимматга сотиш" стратегиясини қўлламоқчи эди. Goal.com нашри хабарига кўра, трансфер регламенти бир мавсумнинг ўзида футболчини икки марта рўйхатдан ўтказиш борасида қатъий талабларни қўяди.
Трансфер қоидалари ва вақт чекловиТаниқли журналист Жосе Феликс Диазнинг тушунтиришича, Реал Мадрид Нико Пазни ёзги трансфер ойнасида сотиб олиб, айнан шу ойнанинг ўзида бошқа клубга сота олмайди. Қоидаларга кўра, футболчи янги клубда рўйхатдан ўтгач, камида 12 ҳафта ўтиши керак. Бу эса трансфер фақат январ ойидаги қишки бозор очилгандагина амалга ошиши мумкинлигини англатади.
Ушбу ҳуқуқий тўсиқ Мадрид клубининг режаларини мураккаблаштириб юборди. Ҳозирда жамоани бошқараётган Жозе Моуринью ихтиёрида Жуд Беллингем ва янги келган Бернардо Силва каби кучли ярим ҳимоячилар бор. Бундай шароитда Нико Пазга асосий таркибдан жой ва етарли ўйин амалиёти кафолатлаш деярли имконсиз вазифадир.
Моуринью билан суҳбат ва футболчининг келажагиХабарларга кўра, Жозе Моуринью Нико Паз билан шахсан суҳбатлашган ва унинг жамоадаги ўрни ҳақида гаплашган. Аммо "Специал Оне" ёш футболчига у Комо сафида Сескк Фабрегас қўл остида олаётган доимий ўйин вақтини вада қила олмади. Бунинг устига, Реал Мадрид Челси юлдузи Энзо Фернандез трансфери устида ишлаётгани ҳам Пазнинг асосий таркибга кириш имкониятларини янада камайтиради.
Ҳозирда Нико Пазга Англия Премер-лигасидан, хусусан, Лондоннинг Арсенал клубидан жиддий қизиқишлар мавжуд. Шунга қарамай, футболчининг ўзи Италияда қолишни афзал кўрмоқда. У Сескк Фабрегас билан яқин алоқа ўрнатган ва унинг мураббийлиги остида ўсишга эришаётганидан мамнун. Пазнинг асосий мақсади — Комо билан биргаликда кейинги мавсумда Чемпионлар лигасида дебют қилишдир.
Шундай қилиб, Реал Мадрид Нико Пазни сотишдан келадиган 50 миллион евролик соф фойдадан камида қишгача умидини узиб туришига тўғри келади. Бу вақт ичида футболчининг трансфер қиймати яна ошиши ёки аксинча, пасайиши мумкин, бу эса клуб учун маълум даражадаги таваккалчиликни юзага келтиради.
…