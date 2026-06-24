Реал Мадрид Нико Паз трансфери орқали 50 миллион евро фойда кўра олмайди

·29·Спорт
Реал Мадрид Нико Паз трансфери орқали 50 миллион евро фойда кўра олмайди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби ўз тарбияланувчиси Нико Пазни ортга қайтариб, сўнгра дарҳол сотиш орқали катта молиявий фойда кўриш режасидан воз кечишига тўғри келади. Испания гранди аргентиналик иқтидорли плеймейкерни 10 миллион еврога қайта сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланиб, уни шу ёзнинг ўзидаёқ 60 миллион еврога пуллашни мақсад қилган эди. Бироқ трансфер қоидаларидаги чекловлар бу режани амалга оширишга йўл қўймайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италиянинг Комо жамоасида ажойиб мавсум ўтказаётган 21 ёшли Нико Паз Европанинг энг талабгир ёш юлдузларидан бирига айланди. Унинг ўйини кўплаб грандлар эътиборини тортган бир пайтда, Реал Мадрид президенти Флорентино Перез "арзон сотиб олиб, қимматга сотиш" стратегиясини қўлламоқчи эди. Goal.com нашри хабарига кўра, трансфер регламенти бир мавсумнинг ўзида футболчини икки марта рўйхатдан ўтказиш борасида қатъий талабларни қўяди.

Трансфер қоидалари ва вақт чеклови

Таниқли журналист Жосе Феликс Диазнинг тушунтиришича, Реал Мадрид Нико Пазни ёзги трансфер ойнасида сотиб олиб, айнан шу ойнанинг ўзида бошқа клубга сота олмайди. Қоидаларга кўра, футболчи янги клубда рўйхатдан ўтгач, камида 12 ҳафта ўтиши керак. Бу эса трансфер фақат январ ойидаги қишки бозор очилгандагина амалга ошиши мумкинлигини англатади.

Ушбу ҳуқуқий тўсиқ Мадрид клубининг режаларини мураккаблаштириб юборди. Ҳозирда жамоани бошқараётган Жозе Моуринью ихтиёрида Жуд Беллингем ва янги келган Бернардо Силва каби кучли ярим ҳимоячилар бор. Бундай шароитда Нико Пазга асосий таркибдан жой ва етарли ўйин амалиёти кафолатлаш деярли имконсиз вазифадир.

Моуринью билан суҳбат ва футболчининг келажаги

Хабарларга кўра, Жозе Моуринью Нико Паз билан шахсан суҳбатлашган ва унинг жамоадаги ўрни ҳақида гаплашган. Аммо "Специал Оне" ёш футболчига у Комо сафида Сескк Фабрегас қўл остида олаётган доимий ўйин вақтини вада қила олмади. Бунинг устига, Реал Мадрид Челси юлдузи Энзо Фернандез трансфери устида ишлаётгани ҳам Пазнинг асосий таркибга кириш имкониятларини янада камайтиради.

Ҳозирда Нико Пазга Англия Премер-лигасидан, хусусан, Лондоннинг Арсенал клубидан жиддий қизиқишлар мавжуд. Шунга қарамай, футболчининг ўзи Италияда қолишни афзал кўрмоқда. У Сескк Фабрегас билан яқин алоқа ўрнатган ва унинг мураббийлиги остида ўсишга эришаётганидан мамнун. Пазнинг асосий мақсади — Комо билан биргаликда кейинги мавсумда Чемпионлар лигасида дебют қилишдир.

Шундай қилиб, Реал Мадрид Нико Пазни сотишдан келадиган 50 миллион евролик соф фойдадан камида қишгача умидини узиб туришига тўғри келади. Бу вақт ичида футболчининг трансфер қиймати яна ошиши ёки аксинча, пасайиши мумкин, бу эса клуб учун маълум даражадаги таваккалчиликни юзага келтиради.

Реал МадридНико ПазТрансферКомоФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ва APЛга ўтиши мумкинми?Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши ва APЛга ўтиши мумкинми?Бугун, 03:37Англия терма жамоаси Гана билан дуранг ўйнади: Томас Тухел шогирдлари Бостон майдонида гол ура олмадиАнглия терма жамоаси Гана билан дуранг ўйнади: Томас Тухел шогирдлари Бостон майдонида гол ура олмадиБугун, 03:11Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Антонела Роккуззо турмуш ўртоғининг муваффақиятига муносабат билдирдиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Антонела Роккуззо турмуш ўртоғининг муваффақиятига муносабат билдирдиБугун, 02:31Килиан Мбаппе нима учун голини флейта чалиб нишонламоқда? Корден билан боғлиқ сирКилиан Мбаппе нима учун голини флейта чалиб нишонламоқда? Корден билан боғлиқ сирБугун, 02:31Роберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманРоберто Мартинес: Натижадан жуда мамнунманБугун, 02:04Фабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаманФабио Каннаваро: Оғир мағлубиятга қарамай, жамоам билан фахрланаманБугун, 02:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...