Жуд Беллингем Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ва янги трансферлар ҳақида гапирди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем жамоанинг янги бош мураббийи этиб Жозе Моуриньюнинг тайинланиши ҳамда клубнинг ёзги трансфер бозоридаги фаоллиги борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Айни дамда 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Англия терма жамоаси сафида иштирок этаётган ёш юлдуз, клубдаги ўзгаришларни ижобий баҳолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англиянинг Гана терма жамоасига қарши кечган нурсиз дурангидан (0:0) сўнг, Беллингэм журналистлар билан суҳбатда Мадриддаги келажагига тўхталиб ўтди. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи "Махсус" лақабли мураббийнинг Сантяго Бернабеуга қайтишидан ниҳоятда мамнун эканини яширмаган.
"Моуринью — юқори савиядаги мутахассис. Унинг тайинловидан жуда хурсандман", — дея таъкидлади 22 ёшли ярим ҳимоячи. Маълумотларга кўра, Жозе Моуриньюга Мадрид клубида трансферлар масаласида кенг ваколатлар берилган ва у аллақачон таркибни кучайтиришга киришган.
Янги трансферлар ва тажрибали ижрочиларРеал Мадрид жорий ёзги трансфер ойнасида ўзининг узоқ муддатли ёшартириш лойиҳасидан бироз чекиниб, кўпроқ тажрибали ва шаклланган юлдузларни жалб қилишга эътибор қаратмоқда. Клуб аллақачон бир қатор шов-шувли келишувларни амалга оширишга улгурди.
- Марк Кукурелла (ҳимоячи);
- Бернардо Силва (ярим ҳимоячи);
- Ибраима Конате (ҳимоячи).
Жаҳон чемпионатидаги ўйин ҳақида гапирар экан, Беллингэм Гана билан баҳсда "Учрашувнинг энг яхши футболчиси" деб топилганига қарамай, бу совринни рақиб ҳимоячиларидан бирига бериш адолатли бўлишини айтди. У ўз ўйинидан тўлиқ қониқмаганини ва рақибнинг мустаҳкам ҳимоясини ёриб ўтиш қийин бўлганини тан олди.
Шунингдек, суҳбат давомида у жамоадоши Килиан Мбаппе ҳақида ҳам қисқача тўхталиб, франциялик ҳужумчининг турнирдаги формасини "Аъло даражада" деб таърифлади. Моуриньюнинг келиши ва янги юлдузлар билан тўлдирилган Реал Мадрид келаси мавсумда нафақат Испания, балки Чемпионлар лигасида ҳам асосий фаворитга айланиши кутилмоқда.
…