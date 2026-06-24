Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиш имкониятини рад этмади
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ўзининг ақлбовар қилмас фаолиятини янада узайтириш ниятида эканлигини маълум қилди. Ҳозирда Шимолий Америкада ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионатида муваффақиятли иштирок этаётган афсонавий ҳужумчи, ҳатто 2030-йилда бўлиб ўтадиган юбилей турнирида ҳам майдонга тушиш эҳтимолини инкор этмади. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
39 ёшни қарши олганига қарамай, Лионель Месси ҳамон юқори спорт формасини сақлаб қолмоқда. У жорий турнирда Жазоир ва Австрия дарвозаларига жами бешта гол уриб, Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Месси Мирослав Клосе томонидан ўрнатилган 16 та голли натижани ортда қолдириб, ўз ҳисобидаги голлар сонини 18 тага етказиб олди. Бу кўрсаткич унинг нафақат маҳоратини, балки узоқ йиллар давомида барқарор ўйин кўрсата олишини ҳам исботламоқда.
Журналистларнинг 2030-йилги мундиал ҳақидаги саволларига жавоб берар экан, Интер Миами юлдузи ҳозирча фақат бугунги кун билан яшаётганини таъкидлади. "Ростини айтсам, бу ҳақда ҳали ўйламаяпман. Бу бироз узоқ туюлиши мумкин, лекин мен ҳар бир кунни қадрлаб, бор эътиборимни ҳозирги жараёнга қаратганман", — дея тушунтирди Лионель Месси. Шунга қарамай, у жисмоний ҳолати имкон берса, жамоасига ёрдам беришда давом этишини тасдиқлади.
Рекордлар ва жисмоний тайёргарликЛионель Месси Австрияга қарши баҳсда дубл қайд этиб, тарихий натижани қайд этишдан ташқари, турнирнинг очилиш ўйинида хет-трик муаллифига ҳам айланган эди. Бу билан у Жаҳон чемпионатлари тарихида бир ўйинда учта гол урган энг ёши катта футболчи сифатида ҳам тарихга кирди. Гарчи Австрия билан ўйинда пеналтидан фойдалана олмаган бўлса-да, ҳужумчи вазиятга хотиржам ёндашиб, якуний натижадан мамнунлигини билдирди.
Кўплаб футболчилар 30 ёшдан кейин фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлаётган бир пайтда, Месси ўзининг машғулотлардаги интизоми билан ҳаммани ҳайратда қолдирмоқда. Яқинда унинг машғулот базасида турникда тортилаётган видеолари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Бу унинг 43 ёшида ҳам профессионал даражада тўп суриши мумкинлигига бўлган ишончни оширмоқда. Мутахассислар унинг бу қадар узоқ вақт юқори савияда қолаётганини қатъий режим ва спортга бўлган чексиз муҳаббат билан изоҳлашмоқда.
Футбол олами вакиллари Мессининг келажаги борасида турли тахминларни илгари сурмоқда. Масалан, Англия терма жамоасининг собиқ аъзоси Габби Агбонлахор Мессининг 2030-йилги мундиалда ўйнашига ишонади. Ҳатто у аргентиналик юлдуз Англия Премер-лигасига, хусусан, Астон Вилла жамоасига ўтиб, клубни Европа чўққиларига олиб чиқиши мумкинлиги ҳақида ҳазиломуз, аммо қизиқарли фикрларни билдирди.
Ҳозирча Лионель Месси Аргентина терма жамоаси билан 2026-йилги чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга бор кучини қаратган. Агар у 2030-йилги турнирда ҳам иштирок этса, бу футбол тарихидаги мутлақо мисли кўрилмаган воқеликка айланади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Мессининг ҳар бир ўйини катта қизиқиш уйғотиб келмоқда, чунки у нафақат натижа, балки эстетик завқ берувчи ўйин намойиш этишда давом этмоқда.
…