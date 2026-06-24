Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиш имкониятини рад этмади

·27·Спорт
Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиш имкониятини рад этмади

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ўзининг ақлбовар қилмас фаолиятини янада узайтириш ниятида эканлигини маълум қилди. Ҳозирда Шимолий Америкада ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионатида муваффақиятли иштирок этаётган афсонавий ҳужумчи, ҳатто 2030-йилда бўлиб ўтадиган юбилей турнирида ҳам майдонга тушиш эҳтимолини инкор этмади. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

39 ёшни қарши олганига қарамай, Лионель Месси ҳамон юқори спорт формасини сақлаб қолмоқда. У жорий турнирда Жазоир ва Австрия дарвозаларига жами бешта гол уриб, Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Месси Мирослав Клосе томонидан ўрнатилган 16 та голли натижани ортда қолдириб, ўз ҳисобидаги голлар сонини 18 тага етказиб олди. Бу кўрсаткич унинг нафақат маҳоратини, балки узоқ йиллар давомида барқарор ўйин кўрсата олишини ҳам исботламоқда.

Журналистларнинг 2030-йилги мундиал ҳақидаги саволларига жавоб берар экан, Интер Миами юлдузи ҳозирча фақат бугунги кун билан яшаётганини таъкидлади. "Ростини айтсам, бу ҳақда ҳали ўйламаяпман. Бу бироз узоқ туюлиши мумкин, лекин мен ҳар бир кунни қадрлаб, бор эътиборимни ҳозирги жараёнга қаратганман", — дея тушунтирди Лионель Месси. Шунга қарамай, у жисмоний ҳолати имкон берса, жамоасига ёрдам беришда давом этишини тасдиқлади.

Рекордлар ва жисмоний тайёргарлик

Лионель Месси Австрияга қарши баҳсда дубл қайд этиб, тарихий натижани қайд этишдан ташқари, турнирнинг очилиш ўйинида хет-трик муаллифига ҳам айланган эди. Бу билан у Жаҳон чемпионатлари тарихида бир ўйинда учта гол урган энг ёши катта футболчи сифатида ҳам тарихга кирди. Гарчи Австрия билан ўйинда пеналтидан фойдалана олмаган бўлса-да, ҳужумчи вазиятга хотиржам ёндашиб, якуний натижадан мамнунлигини билдирди.

Кўплаб футболчилар 30 ёшдан кейин фаолиятини якунлаш ҳақида ўйлаётган бир пайтда, Месси ўзининг машғулотлардаги интизоми билан ҳаммани ҳайратда қолдирмоқда. Яқинда унинг машғулот базасида турникда тортилаётган видеолари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Бу унинг 43 ёшида ҳам профессионал даражада тўп суриши мумкинлигига бўлган ишончни оширмоқда. Мутахассислар унинг бу қадар узоқ вақт юқори савияда қолаётганини қатъий режим ва спортга бўлган чексиз муҳаббат билан изоҳлашмоқда.

Футбол олами вакиллари Мессининг келажаги борасида турли тахминларни илгари сурмоқда. Масалан, Англия терма жамоасининг собиқ аъзоси Габби Агбонлахор Мессининг 2030-йилги мундиалда ўйнашига ишонади. Ҳатто у аргентиналик юлдуз Англия Премер-лигасига, хусусан, Астон Вилла жамоасига ўтиб, клубни Европа чўққиларига олиб чиқиши мумкинлиги ҳақида ҳазиломуз, аммо қизиқарли фикрларни билдирди.

Ҳозирча Лионель Месси Аргентина терма жамоаси билан 2026-йилги чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга бор кучини қаратган. Агар у 2030-йилги турнирда ҳам иштирок этса, бу футбол тарихидаги мутлақо мисли кўрилмаган воқеликка айланади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Мессининг ҳар бир ўйини катта қизиқиш уйғотиб келмоқда, чунки у нафақат натижа, балки эстетик завқ берувчи ўйин намойиш этишда давом этмоқда.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиРекордФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кузнецов Ўзбекистоннинг ўйинини танқид қилди ва Роналду ўзидан кетди дедиКузнецов Ўзбекистоннинг ўйинини танқид қилди ва Роналду ўзидан кетди дедиБугун, 18:07Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Бугун, 17:58Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Бугун, 17:33Кукурельянинг рафиқаси ўлим билан таҳдид қилинаётганини айтдиКукурельянинг рафиқаси ўлим билан таҳдид қилинаётганини айтдиБугун, 17:22Жуд Беллингем Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ва янги трансферлар ҳақида гапирдиЖуд Беллингем Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ва янги трансферлар ҳақида гапирдиБугун, 17:17ЖЧ-2026да ҳал қилувчи учинчи тур баҳслари бошланадиЖЧ-2026да ҳал қилувчи учинчи тур баҳслари бошланадиБугун, 16:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...