Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этди

·26·Техно
Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этди

Электромобиллар бозори кундан-кунга кенгайиб бораётган бир пайтда, миллиардер Jeff Bezos томонидан молиялаштирилаётган Слате Ауто стартапи ўзининг инқилобий янгилигини эълон қилди. Компания ўзининг илк электр пикапининг бошланғич нархини 24 950 доллар этиб белгилади. Бу кўрсаткич АҚШдаги ўртача янги автомобил нархидан икки баравар арзон бўлиб, мазкур қадам электр транспорти сегментида ҳақиқий нархлар урушини бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Слате Ауто тақдим этган ушбу модел нафақат нархи, балки техник имкониятларининг яхшилангани билан ҳам диққатга сазовордир. Дастлаб базавий моделнинг бир қувватланишда босиб ўтадиган масофаси 150 мил (тахминан 241 км) деб тахмин қилинган эди, бироқ сўнгги маълумотларга кўра, бу кўрсаткич 205 милга (330 км) етказилган. ixbt.com хабарига кўра, компания чоршанба кунидан бошлаб янги автомобил учун олдиндан буюртмаларни қабул қилишни бошлади.

Трансформация ва соддалик тамойили

Слате Ауто автомобили ўзининг ўта содда ва ўзгарувчан конструкцияси билан ажралиб туради. Машина дастлаб икки кишилик пикап сифатида тақдим этилади, аммо уни осонгина беш кишилик СУВ (йўлтанламас) ҳолатига келтириш мумкин. Бундай трансформацияланган версиянинг нархи 29 950 доллардан бошланади. Муҳими шундаки, автомобил эгалари ушбу ўзгаришларни махсус кўрсатмалар ёрдамида мустақил равишда амалга оширишлари мумкин бўлади.

Харажатларни максимал даражада камайтириш мақсадида ишлаб чиқарувчи бир қатор ноодатий қарорларга қўл урган. Масалан, автомобилда анъанавий инфо-кўнгилочар тизим мавжуд эмас ва ойналар механик усулда (қўлда) кўтарилади. Шунингдек, заводда бўяш жараёни ҳам олиб ташланган — барча машиналар бир хил кулранг композит материалда етказиб берилади. Харидорлар ўз хоҳишларига кўра автомобил устига турли рангдаги плёнкаларни (врап) буюртма қилишлари мумкин.

Рақобат ва бозор стратегияси

Ҳозирда арзон электромобиллар сегментида рақобат унчалик кучли эмас. Слате Ауто маҳсулоти Chevrolet Болт (29 000 доллар) ва Nissan Леаф (32 000 доллар) каби моделларга асосий рақиб бўлади. Ford компанияси ҳам 2027-йилга бориб 30 000 долларлик электр пикап чиқаришни режалаштирган, бироқ Слате Ауто аллақачон бозорнинг бу қисмини эгаллашга киришган.

Компания анъанавий дилерлик марказларидан воз кечиб, Tesla, Rivian ва Lucid Моторс каби мижозларга тўғридан-тўғри сотиш моделини танлаган. TechCrunch нашри маълумотларига кўра, Слате Ауто фойдаланилган автомобиллар савдоси билан шуғулланувчи Карвана гиганти билан ҳамкорлик қилиши кутилмоқда. Бу эса арзон электромобилларни кенг оммага етказишда муҳим логистик афзаллик беради.

Слате Ауто ўз олдига Ford Модел Т ёки Volkswagen Беетле каби афсонавий, оммабоп ва ҳамёнбоп транспорт воситасини яратишни мақсад қилган. 25 000 долларлик марра кўпдан бери мақсад қилиб олинган эди ва эндиликда бу ҳақиқатга айланди. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам бундай арзон ва содда электромобиллар келажакда оммалашиши эҳтимоли юқори, чунки улар мураккаб электроникасиз ва осон хизмат кўрсатиш имконияти билан ажралиб туради.

Слате АутоЭлектромобилJeff BezosТехнологияАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Т2 мобил оператори ортиқча трафикни чегирмаларга алмаштириш имкониятини очдиТ2 мобил оператори ортиқча трафикни чегирмаларга алмаштириш имкониятини очдиБугун, 18:24Samsung Galaxy S26 FE глобал версияси Geekbench тестида кўринди: натижалар кутилганидан пастSamsung Galaxy S26 FE глобал версияси Geekbench тестида кўринди: натижалар кутилганидан пастБугун, 17:54Хитой коинотда янги даврга тайёрланмоқда: 7 метрли кўп марта ишлатиладиган ракета кашф этилдиХитой коинотда янги даврга тайёрланмоқда: 7 метрли кўп марта ишлатиладиган ракета кашф этилдиБугун, 17:20Квант физикаси инқилоби: Қора туйнуклар сири торлар назарияси орқали ечилмоқдаКвант физикаси инқилоби: Қора туйнуклар сири торлар назарияси орқали ечилмоқдаБугун, 16:58NVIDIA чиплари Хитойнинг «қора бозори»да икки баравар қимматга сотилмоқдаNVIDIA чиплари Хитойнинг «қора бозори»да икки баравар қимматга сотилмоқдаБугун, 16:28Смартфонлар оламида инқилоб: Хитойда 14 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрланмоқдаСмартфонлар оламида инқилоб: Хитойда 14 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрланмоқдаБугун, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди