Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этди
Электромобиллар бозори кундан-кунга кенгайиб бораётган бир пайтда, миллиардер Jeff Bezos томонидан молиялаштирилаётган Слате Ауто стартапи ўзининг инқилобий янгилигини эълон қилди. Компания ўзининг илк электр пикапининг бошланғич нархини 24 950 доллар этиб белгилади. Бу кўрсаткич АҚШдаги ўртача янги автомобил нархидан икки баравар арзон бўлиб, мазкур қадам электр транспорти сегментида ҳақиқий нархлар урушини бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Слате Ауто тақдим этган ушбу модел нафақат нархи, балки техник имкониятларининг яхшилангани билан ҳам диққатга сазовордир. Дастлаб базавий моделнинг бир қувватланишда босиб ўтадиган масофаси 150 мил (тахминан 241 км) деб тахмин қилинган эди, бироқ сўнгги маълумотларга кўра, бу кўрсаткич 205 милга (330 км) етказилган. ixbt.com хабарига кўра, компания чоршанба кунидан бошлаб янги автомобил учун олдиндан буюртмаларни қабул қилишни бошлади.
Трансформация ва соддалик тамойилиСлате Ауто автомобили ўзининг ўта содда ва ўзгарувчан конструкцияси билан ажралиб туради. Машина дастлаб икки кишилик пикап сифатида тақдим этилади, аммо уни осонгина беш кишилик СУВ (йўлтанламас) ҳолатига келтириш мумкин. Бундай трансформацияланган версиянинг нархи 29 950 доллардан бошланади. Муҳими шундаки, автомобил эгалари ушбу ўзгаришларни махсус кўрсатмалар ёрдамида мустақил равишда амалга оширишлари мумкин бўлади.
Харажатларни максимал даражада камайтириш мақсадида ишлаб чиқарувчи бир қатор ноодатий қарорларга қўл урган. Масалан, автомобилда анъанавий инфо-кўнгилочар тизим мавжуд эмас ва ойналар механик усулда (қўлда) кўтарилади. Шунингдек, заводда бўяш жараёни ҳам олиб ташланган — барча машиналар бир хил кулранг композит материалда етказиб берилади. Харидорлар ўз хоҳишларига кўра автомобил устига турли рангдаги плёнкаларни (врап) буюртма қилишлари мумкин.
Рақобат ва бозор стратегиясиҲозирда арзон электромобиллар сегментида рақобат унчалик кучли эмас. Слате Ауто маҳсулоти Chevrolet Болт (29 000 доллар) ва Nissan Леаф (32 000 доллар) каби моделларга асосий рақиб бўлади. Ford компанияси ҳам 2027-йилга бориб 30 000 долларлик электр пикап чиқаришни режалаштирган, бироқ Слате Ауто аллақачон бозорнинг бу қисмини эгаллашга киришган.
Компания анъанавий дилерлик марказларидан воз кечиб, Tesla, Rivian ва Lucid Моторс каби мижозларга тўғридан-тўғри сотиш моделини танлаган. TechCrunch нашри маълумотларига кўра, Слате Ауто фойдаланилган автомобиллар савдоси билан шуғулланувчи Карвана гиганти билан ҳамкорлик қилиши кутилмоқда. Бу эса арзон электромобилларни кенг оммага етказишда муҳим логистик афзаллик беради.
Слате Ауто ўз олдига Ford Модел Т ёки Volkswagen Беетле каби афсонавий, оммабоп ва ҳамёнбоп транспорт воситасини яратишни мақсад қилган. 25 000 долларлик марра кўпдан бери мақсад қилиб олинган эди ва эндиликда бу ҳақиқатга айланди. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам бундай арзон ва содда электромобиллар келажакда оммалашиши эҳтимоли юқори, чунки улар мураккаб электроникасиз ва осон хизмат кўрсатиш имконияти билан ажралиб туради.
…